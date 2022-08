UTEN PANDEMI: Årets fadderuke ble den første «normale» fadderuken på tre år.

Skremt av fadderuken

– Det er ikke en diagnose eller unormalt å føle litt angst og ensomhet under studiestart, det er faktisk helt vanlig, sier studentprest ved UiO Camilla Oulie Eskildsen. Hun møter mange unge med ekstreme forventninger til seg selv.

Under fadderuken var hun ute for å snakke med de ferske studentene, men ble overrasket over at det i flere grupper bare var fire eller fem av 20 som hadde møtt opp. Hun har fått samme tilbakemelding fra dem som holder forelesninger.

Eskildsen tror det handler om at de nye studentene opplevde to år med pandemistenging akkurat i årene der viktige sosiale ferdigheter utvikles.

– Jeg håper studentene kobler seg på nå, det er et viktig tog som går med semesterstart, nye opplegg og mange som skal bli kjent, sier hun.

Pisker seg selv

Det er ikke umulig å gjøre det senere, men vanskeligere.

Studentpresten sier mange opplever at deres vanlige liv med opp- og nedturer ikke er bra nok, at de pisker seg selv. De forteller også om en annen form for ensomhet enn det å ikke ha noen venner: En ensomhet som kommer fra gapet mellom det de ønsker å være og forlanger av seg selv, og det de er.

– For noen studenter som har betydelig bagasje og har opplevd ekstreme ting, er det naturlig å snakke om angst og depresjon som diagnose. Men for veldig mange av dem jeg møter i samtaler, er det mitt inntrykk at mange bruker ord som egentlig er diagnoser om vanlige menneskelige reaksjoner.

– Det er mye trist og leit som er normalt. For eksempel å være sliten når man er i gang etter en lang ferie, eller blir lei seg for noe noen har sagt eller gjort. Eller bare føler seg nedfor en stund. Å kjenne på slike ting betyr ikke at det er noe galt, det er faktisk selve livet, poengterer presten.

Falskt inntrykk

Hun skjønner det kan virke overveldende, men mener det er noe vi må lære oss å tåle, og komme oss gjennom.

Som mange andre eksperter, merker hun hvordan some påvirker de unge på en ikke bare positiv måte.

– Vi legger jo bare ut det fine i livet, venner, fester, spennende steder, og hvis du sitter alene i sofaen og ser på det, er det lett å tenke at det bare er jeg som ikke har venner, som ikke har et sånt liv. Men det er så feil, det inntrykket man får er jo falskt, sier presten.

Farlig jakt

Hun forteller at hun ofte kan se studenter på Fredrikke-plassen på Blindern som er omgitt av andre, og tilsynelatende har det bra med venner.

– Dagen etter kan de sitte i sofaen hos meg og fortelle at de føler at de ikke har noen venner, at de ikke strekker til i forhold til de andre de måler seg med i sosiale medier. De føler seg så ensomme.

Eskildsen prøver å plukke av dem flinkheten litt.

– De skal jo være så flinke i alt. De skal holde seg friske, være pene, få gode karakterer, ha mange venner og vær veltrent. Hvis de er tjukke, får kreft eller har dårlig hud, ja så er det deres egen feil. Da har de ikke spist riktig eller trent nok.

Hun mener denne jakten på perfeksjonisme er farlig.

Den gode nyheten er at det ikke skal så mye til for å snu det som oppleves vanskelig, til noe som er bedre.

Her er studentprestens råd: