TOPPEN AV BARNEVERNET: Barne- og familieminister Kjersti Toppe er politisk ansvarlig for norsk barnevern.

Barneministeren: − Barnevernet fremstår for lukket

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er bekymret for at manglende åpenhet og vilje til innsyn kan skade tilliten til barnevernet.

Det sier hun etter at det kom frem at det statlige barnevernet nekter VG innsyn i interne e-poster, blant annet med det å «ivareta omdømme» som en av begrunnelsene.

– Hvis de tenker sånn, så nærmer vi oss praksisen i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening om innsynsnekten.

Toppe understreker at hun ikke kjenner til innholdet i denne konkrete saken, men på generelt grunnlag sier hun:

– Barnevernet fremstår for lukket. Det er en frustrasjon der ute om at det er vanskelig å få ut informasjon fra dem.

Deretter fortsetter Toppe:

– Å gjøre noe med det er veldig viktig for meg i perioden jeg er minister for barnevernet.

– Aldri hørt det som et argument

Det hele skjer i kjølvannet i en rekke artikler har avslørt hvordan barnevernet har kjøpt tjenester fra firmaene til en mann som er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen fostersønn. I store perioder kjente barnevernet ikke til overgrepstiltalen.

Mannen nekter straffskyld.

Det er barnevernets kommunikasjon rundt dette VG har bedt om innsyn i og fått avslag på. Ministeren sier at hensyn til barnevernets omdømme ikke spiller en rolle for om man gir innsyn eller ikke.

– Jeg har aldri hørt det som et argument. Uten at jeg kjenner saken, så kan jeg si at omdømme selvsagt ikke er et argument som kan brukes i denne situasjonen.

Hun understreker at grunnpremisset i norsk forvaltning skal være åpenhet.

– Så finnes det særskilte begrunnelser som gjør at noe ikke kan bli offentlig, som taushetsplikt og lignende. Det er også mulig å unnta innsyn i dokumenter som er innhentet fra underliggende virksomheter når det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig saksbehandling. Men jeg tror det kommer barnevernet til gode om det offentlige får mer innsyn, ikke mindre.

VIL HA ENDRING: Toppe lovet tiltak etter at VG avslørte hvordan ulike deler av barnevernet ikke kommuniserte med hverandre om en overgrepstiltalt firmaeier.

Mener hun har gjort tiltak

Som eksempel på at åpenhet er noe hun tar på alvor, peker Toppe på det såkalte barnevernsutvalget. Det ble satt ned i mars i år, før Toppe ble minister, og skal vurdere tiltak for rettssikkerhet i barnevernet.

– Etter at jeg ble minister, la jeg til i mandatet deres at de skulle se på tiltak som kan bidra til større åpenhet om fylkesnemndenes arbeid, forteller Toppe.

Fylkesnemdende fungerer litt som en domstol for barnevernssaker. Her havner saker der barn tas ut av hjemmene sine med tvang.

– Åpenhet må være malen

Innsynsnekten VG fikk i den interne kommunikasjonen i det statlige barnevernet er klaget inn til Barne- og familiedepartementet der Toppe er sjef.

– Vil du sørge for at dere viser åpenhet her?

– Jeg mener det jeg har sagt om at åpenhet må være malen i barnevernet. Og så må selvsagt hver sak vurderes individuelt, men med det som utgangspunkt.