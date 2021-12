NY KURS: Fylkesrådet har anbefalt at gigantfylket Viken skal deles opp igjen.

Anbefaler å dele opp Viken i tre nye fylker – vil koste flere hundre millioner

Fylkesrådet mener en oppdeling er den beste løsningen for å sikre folkestyret og ivareta innbyggernes interesser. Endelig svar på hva som skjer med storfylket, kommer i februar.

Fredag morgen la fylkesrådet i Viken frem sin innstilling i saken om oppdeling av storfylket. Der ble det klart at de anbefaler at Viken deles opp, men en full gjenoppretting av fylkene som var før sammenslåingen.

De foreslår å bygge tre nye fylker, og legger til grunn at en ny fylkesstruktur følger de tidligere fylkesgrensene mellom Østfold, Akershus og Buskerud – så langt det lar seg gjøre.

Fylkesrådet foreslår også at Jevnaker legges til Buskerud og Lunner til Akershus.

I utredningen ble det også klart at fylkesrådet går inn for en såkalt virksomhetsoverdragelse, som betyr at alle ansatte skal være trygge på at de fortsatt har jobb når fylket løses opp.

– En deling av Viken vil på lang sikt styrke den demokratiske legitimiteten til fylkeskommunen som folkevalgt organ. Det vil gjøre at fylkeskommunene blir bedre egnet til å ivareta tjenesteutvikling i, tett samarbeid med kommuner og innbyggere, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

En kostbar prosess

Utredningen til Fylkesrådet har også sett på konsekvenser av delingsprosess og ny fylkesinndeling.

Det gjelder blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Fylkesrådet forventer at kostnaden ved en oppdeling finansieres av staten i sin helhet. De peker på at det var Solberg-regjeringen slo sammen Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner mot deres vilje, mens Hurdalsplattformen åpnet for at fylkestinget selv fikk ta avgjørelsen.

TYDELIG BESKJED: Fylkesrådet mener Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Da de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen, dekket staten 45 av 336 millioner kroner, skriver NRK.

Fylkesrådet medgir at det vil bli en kostbar prosess denne gangen også.

– Det er foreløpig anslått at prosjekt og etableringskostnader vil ligge på mellom 310–440 millioner kroner, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Kritiserer avgjørelsen

Men ikke alle er enig i reverseringen – og Kristelig Folkeparti (Krf) reagerer særlig på pengebruken.

– Uavhengig av om det er staten eller fylkeskommunen selv som skal dekke disse kostnadene, er dette penger som kunne vært brukt på andre formål, sier Ida Lindtveit Røse, fylkesleder i Krf Viken.

Hun trekker frem utdanning av flere lærere, sykepleiere og bedre kollektivtilbud.

– Det er ufattelig at fylkesrådet mener en oppløsning er riktig og fornuftig pengebruk.

KRITISK: Å bruke nye år tid og ressurser på å splitte opp Viken vil flytte fokus fra de områdene som bør ha oppmerksomheten fremover, mener Ida Lindtveit Røse, fylkesleder i Krf Viken.

Hun får støtte av Mudassar Kapur, Høyres kommunalpolitiske talsperson.

– Reverseringene til Senterpartiet koster fellesskapet dyrt. Oppløsningen av Viken er ingen unntak. Jeg håper utredingen som legges frem i dag får Arbeiderpartiet til å revurdere, sier Kapur og fortsetter:

– Så håper jeg Vedum står bak løftet om å ta hele regningen, dette burde ikke gå utover innbyggernes velferdstilbud i Viken.

Endelig svar i februar

Viken har over 1,2 millioner innbyggere og 51 kommuner.

I innstillingen påpeker fylkesrådet at det er uheldig at Viken fylkeskommune utgjør mer enn 23 prosent av Norges befolkning, uten at man har fått flere oppgaver fra staten.

– En regionreform basert på tvang og for få overførte statlige oppgaver har vist seg å være en dårlig løsning. De tre opprinnelige fylkeskommunene vil fortsatt være på størrelsen med landets øvrige fylkeskommuner, og dermed fullt ut i stand til å gi innbyggerne gode tjenester, sier Jacobsen.

Utredningen og fylkesrådets innstilling sendes nå til fylkestinget og dets komiteer for videre behandling og sendes til offentlig høring. Fylkestinget behandler saken 23. og 24. februar 2022.