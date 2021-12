DYRERE I RUSHTIDEN: 1. januar innføres en ny nettleiemodell som vil gjøre det dyrere å bruke strøm i perioder hvor strømforbruket er høyt – som mellom 8 og 9 om morgenen og rundt middagstider om ettermiddagen.

Frp og Rødt vil skrote den nye nettleiemodellen

Høyre- og venstresiden i norsk politikk har funnet hverandre i strømkrisen. Både Frp og Rødt ønsker å droppe den nye nettleiemodellen som de mener vil gi forbrukerne høyere strømutgifter.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

I januar legges nettleien om og ifølge en analyse Gudbrandsdal Energi har gjort, vil syv av ti strømkunder få høyere nettleie hvis de ikke justerer forbruket sitt.

Fredag fremmer Frp forslag i Stortinget om å utsette innføringen av en ny nettleie-modell som skal jevne ut forbrukstoppene gjennom en «rushtidsavgift». Denne vil gjøre nettleien høyere i perioder der strømforbruket er høyt. På den måten ønsker myndighetene å slippe kostbar utbygging av elektrisitetsnettet.

Les også: Göteborg dropper ny norsk strømmodell

Dermed følger Frp etter Rødt som den 2. desember ba regjeringen skrote hele forskriften om effektbaserte tariffer.

– Vårt mål er å skrote

– I første rekke vil vi få utsatt dette, men vårt mål er å skrote hele rushtidsavgiften på strøm, sier FrP-leder Sylvi Listhaug til VG.

Hun mener det er viktig å få utredet konsekvensene av den nye modellen. Frp vil også foreslå å begrense netto krafteksport via utenlandskablene for å bedre dagens kraftsituasjon og sikre tilstrekkelig kraftreserver gjennom vintermånedene.

– Vi vil ikke straffe folk for å leve normalt; dusje om morgenen og lage middag om ettermiddagen. Jeg tror det siste strømkundene trenger nå at det blir enda dyrere med strøm. I dag fikk vi også en renteøkning som ytterligere vil presse økonomien til både familier og enslige. Strømpakken regjeringen har lagt frem vil ikke monne for mange, det er småplukk. Staten håver inn enorme summer og kommuner og fylker det samme, men de deler ut småsmuler til kundene som blir flådd, mener Listhaug.

– Hvordan skal man da få ned forbrukstoppene?

– Vi må slutte med elektrifiseringen av sokkelen. Det er å sløse med strøm og ren symbolpolitikk. Ved stoppe dette kan man spare opp mot 50 milliarder kroner. Det eneste det gjør er å pynte på det norske klimaregnskapet siden gassen som kunne ha blitt brukt på plattformene går til Europa og skaper utslipp der i stedet.

Listhaug mener Norge i stedet bør satse på mer utbygging av vannkraft.

DYRERE: NVE har varslet at nettleien kommer til å gå kraftig opp neste år på grunn av rekordhøye strømpriser og investeringer i strømnettet. Når elektrisiteten transporteres forsvinner en del strøm på veien. Og når strømmen er rådyr, blir overføringstapet kostbart.

– Så Rødt og Frp er for en gangs skyld enige?

– Ja, i dette spørsmålet er vi definitivt enige.

– Blir bare dyrere

Rødts forslag fra 2. desember er nå til behandling i energi- og miljøkomiteen, hvor Sofie Marhaug (R) er 2. nestleder.

– Vi tror ikke den nye nettleiemodellen kommer til å få folk til å bruke strøm smartere, det kommer bare til å bli dyrere og nulle ut kuttene i elavgiften, sier Marhaug til VG.

Hun tror også at den nye forskriften om effektbaserte tariffer, «rushtidsavgiften», vil føre til langt flere branner.

– Nettselskapene sier nå at du ikke skal vaske klær om natten når du sover fordi det er brannfarlig, men i praksis tvinger man folk med stram økonomi til å gjøre noe som er farlig, sier Marhaug som torsdag også ba olje- og energiminister Marte Mjøs Persen direkte om å stoppe forskriften.

Fikk du med deg? Lite lys og lite varme

– Uforståelig nettleiemodell

En bred allianse av 14 miljøorganisasjoner og næringsaktører mener den nye nettleiemodellen er mangelfullt utredet og har bedt regjeringen utsette innføringen til 1. juli 2023.

– Å innføre en ny, og for de fleste uforståelig, nettleiemodell som rammer vilkårlig midt i en strømkrise, øker risikoen for folkelig motstand mot et nødvendig grønt skifte. Det er behov for mer kunnskap om hvordan den enkelte strømkunde vil motta, forstå og reagere på prissignalene i en ny nettleiemodell, heter det i brevet til Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen tidligere denne måneden som er undertegnet av blant annet Naturvernforbundet, Bellona, Huseierne, Elektroforeningen og NAF.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet sier de er enige i at det skal koste mer å bruke strøm når det er stor belastning på nettet, men alliansen mener at mest mulig av nettleien skal legges på forbruket og ikke på fastleddet.

– Dette går feil vei og forslaget er utredet for dårlig, sier Schlaupitz til VG.

Fredag sender alliansen et nytt brev til statsråden hvor de gir uttrykk for skuffelse over at modellen innføres 1. januar. Mandag ble det nemlig klart at regjeringen ikke tråkker på bremsen.

– Det er grunn til å tro at mange nettselskaper vil innføre dette systemet uavhengig av om forskriften endres, med den konsekvens at vi risikerer et ulikt system rundt om i landet, svarte Mjøs Persen (Ap) på et spørsmål fra Rødts Sofie Marhaug.