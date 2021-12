ENKLERE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener de nye reglene er lettere å forholde seg til.

Nakstad forklarer: Slik er de nye karantenereglene

Nye karantenebestemmelser trådte i kraft natt til onsdag: – Selv om reglene er belastende for mange, vil de på sikt bidra til at smittepresset går ned, sier Espen Rostrup Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren mener også at karantenereglene er blitt enklere, fordi delta- og omikronvariantene likebehandles.

– Karantene er veldig effektivt for å hindre smittespredning. Det gjelder særlig for omikron, hvor vaksinene ikke beskytter like godt mot smitte, sier Nakstad til VG.

Mandag presenterte regjeringen nye, inngripende coronatiltak. Bakgrunnen er at smitten øker kraftig. Innstrammingene trådte i kraft natt til onsdag 15. desember og gjelder i fire uker.

Også reglene for karantene er innskjerpet.

Nakstad mener at karantenereglene for voksne på sikt vil bidra til mindre smitte og dermed mindre sykefravær og færre innleggelser i sykehus, enn om reglene ikke var der:

– Likevel medfører reglene i seg selv selvsagt et fravær som også er problematisk, når smittepresset er høyt. Derfor er det så viktig å få ned smittetallene raskt, sier Nakstad.

Slik forklarer han de nye reglene:

HELSEMYNDIGHETENE: Helsedirektør Bjørn Guldvog tar på munnbind foran helseminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg under regjeringens pressekonferanse mandag.

Karantene for husstanden

Når én er registrert smittet, skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære i karantene. Først etter syv dager kan de teste seg ut av karantene.

– Tilsvarende nære kan være kjærester, studenter som deler felles kjøkken og bad og andre som helt eller delvis bor sammen uten å være i familie eller husstand, sier Nakstad.

Dagene telles fra tidspunktet du sist hadde kontakt med den smittede.

– Karanteneplikten gjelder også for vaksinerte. Det skyldes at smitterisikoen er svært stor hvis du bor sammen med en smitteførende person, ikke minst ved omikronvarianten.

Nakstad sier at testen etter syv dager kan være en antigen hurtigtest tatt hjemme. Hvis denne er positiv, skal du ta en PCR-test ved et kommunalt testsenter.

GJØR-DET-SELV: En hurtigtest tatt hjemme med negativt resultat er nok for å teste seg ut av smittekarantene.

Karantene for nærkontakter

Øvrige nærkontakter skal også i karantene. Alle som har tilbrakt mer enn 15 minutter nærmere enn to meter fra en smitteførende person, regnes i utgangspunktet som nærkontakt.

– Dette er typisk venner, klassekamerater eller kollegaer på jobb, forklarer Nakstad.

Har du hatt kontakt med en person mindre enn to dager etter at vedkommende fikk symptomer eller testet positivt, regnes du som nærkontakt.

Ved smitteutbrudd vil kommunen også skjønnsmessig vurdere hvem som er nærkontakter, hvis det er usikkert hvor nær eller langvarig kontakten har vært.

Nærkontakter kan teste seg ut etter tre dager, men må da gå i fritidskarantene til det i alt er gått syv dager og de igjen skal teste seg.

– Hvis du har fritidskarantene, er du underlagt de samme karantenereglene som alle andre etter jobb, men ikke i arbeidstiden. Du bør bruke munnbind til og fra jobb.

Nærkontakter som er unntatt

Det finnes noen viktige unntak fra smittekarantene:

Alle som har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene, både husstandsmedlemmer og øvrige.

Alle som har fått oppfriskningsdose for minst en uke siden. Men hvis du er husstandsmedlem, må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i syv døgn for å være unntatt smittekarantenen.

Arbeidstagere som innehar kritiske samfunnsfunksjoner, forutsatt at de tester negativt ved arbeidsdagens start i hele syvdagersperioden.

Øvrige nærkontakter som er under 18 år, men de anbefales likevel å teste seg.

METEREN: Espen Nakstad forklarer de nye karantenereglene som trådte i kraft natt til onsdag.

Barn under 18 år

– For barn under 18 år er det i utgangspunktet ikke karanteneplikt etter covid-19-forskriften med mindre de er husstandsmedlemmer, opplyser den assisterende helsedirektøren.

Men han legger til:

– Ved et lokalt smitteutbrudd kan en kommune vedta å sette barn under 18 år i karantene, dersom de er nærkontakter. Beslutningen fatter kommunen som smittevernmyndighet, og det skjer fra tid til annen ved større utbrudd på skoler.

– Hvordan skal de andre husstandsmedlemmene forholde seg, hvis en ungdom er satt i karantene etter smitte på skolen?

– Hvis kommunen har besluttet å sette en klasse i karantene på grunn av et smitteutbrudd, har elevenes familier ingen restriksjoner, sier Nakstad.

Han understreker at familien selvsagt må følge med på om eleven får coronasymptomer.

– Skulle det skje eller vedkommende avlegger positiv test, har alle i familien karantene, fordi de er husstandsmedlemmer til en smittet person.

Dette betyr karantene

– Hva innebærer det egentlig å være i karantene?

– Du skal holde deg hjemme og bare utføre helt nødvendige ærender som ikke kan utføres av andre. Du kan for eksempel ikke gå på jobb eller ta kollektivtransport, sier Nakstad.

Om du må til legen eller på apoteket, må du benytte munnbind og reise på egnet måte med god avstand til andre.

– Du må gjerne gå tur utendørs, hvis du holder avstand til andre.

– Hvis reglene etterleves, vil vi noen gang ha hatt flere i smittekarantene?

– Vi hadde svært mange i karantene i pandemiens første smittebølge i 2020, før vaksinasjon ble innført. Den gang ble praktisk talt alle nærkontakter satt i karantene i en uke eller mer. Jeg vet ikke hvor mange som satt i karantene den gangen, men det var trolig minst like mange som nå.