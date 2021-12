Heltene fra skredet

Redningsmannskapene i Gjerdrum er kåret til «Årets navn» i VG. Slik opplevde de dramaet i kvikkleiren.

Ti mennesker mistet livet i leirskredet i Gjerdrum.

Enda flere mistet hjemmene sine, og nærmere to tusen ble evakuert da bakken forsvant under boligfeltet i Ask natt til 30. desember i fjor.

Uten den heltemodige innsatsen fra redningsarbeiderne kunne det likevel ha gått mye verre.

Evakueringen de gjennomførte i løpet av de første timene var kritisk for å berge menneskeliv. I tillegg bidro hundrevis av profesjonelle og frivillige i søket etter overlevende, som foregikk over seks krevende døgn.

Da redningsmannskapene samlet seg for å ta bildet til «Årets navn» i VG, var det første gang de var samlet siden skredet.

De forteller om ekstreme forhold og det store presset de jobbet under, men også om det gode samarbeidet og pågangsmotet for å redde liv.

Her får du møte noen av dem.

Espen Munthe-Kaas

Espen Munthe-Kaas er ambulansearbeider ved Oslo universitetssykehus og fagleder for beredskapsgruppen Urban Search And Rescue (USAR). Han er en av dem som var med på redningsarbeidet helt fra start til slutt.

«Jeg er veldig stolt over å ha vært med på å ha gjort en så viktig jobb, og at vi berget såpass mange.»

– Vi kunne se rasene på sidene, men ikke hvor langt det hadde beveget seg. I ettertid fikk vi vite at noen av husene nesten hadde hengt i løse luften over skredet da vi hentet folk ut, forteller Munthe-Kaas.

I løpet av de første timene var han nemlig med på å gå fra hus til hus for å evakuere beboerne i skredområdet.

De neste dagene sto han med kvikkleire opp til knærne i det mørket krateret for å søke etter overlevende.

– Jeg fant ingen omkomne på min vakt i gropen. Det var helt greit, tenker jeg. Det var veldig sterke inntrykk for dem som gjorde det.

– Tårene sprutet da jeg kom hjem til samboeren og barna. Jeg var glad for å komme hjem, samtidig som jeg var fokusert og ville gjøre meg klar til neste dag, sier ambulansearbeideren.

Kristoffer Sveen

Utrykningsleder Kristoffer Sveen fra Øvre Romerike brannvesen forteller at inntrykkene han fikk i Gjerdrum har tatt lang tid å fordøye.

«Det var veldig vanskelig etter den første natten.»

– For meg som leder å ha ansvaret for mannskapene som ble sendt inn i et usikkert område, uten å vite om det gikk bra og at alle kom seg hjem, det har vært ganske tøft. Det har tatt et år å bearbeide.

– Det første jeg tenkte da vi kom frem til Gjerdrum, var at jeg fikk en skikkelig dårlig magefølelse på at ikke alle ville komme hjem igjen. At det skulle være tomme seter i brannbilen, sier Sveen.

Likevel tok brannmannskapene på seg den risikofylte oppgaven med å evakuere folk ut av husene sine, ettersom de hadde muligheten til å redde mange liv.

– Det som gikk gjennom hodet mitt var: «Hvis ikke vi skal gjøre det, hvem skal gjøre det da?»

Lene Håskjold

Systemoperatøren Lene Håskjold var en av de første som virkelig fikk oversikt over omfanget av katastrofen.

Gjennom det varmesøkende kameraet i politihelikopteret kunne hun se biler flytende i kvikkleire, og hus som ble smadret til pinneved.

«Det er helt utrolig at det ikke gikk flere liv.»

Den sterke vinden og snøbygene gjorde det utfordrende for politihelikopteret å komme frem etter at de ble varslet om skredet, ifølge Håskjold.

Likevel klarte hun og de andre i helikoptrene som svevde over skredet å hente ut 15 overlevende i løpet av det første døgnet.

Flere av dem hadde ligget i gropen i flere timer, forteller systemoperatøren.

– De tre siste som ble heist opp sist av Seakingen var rimelig kalde. Jeg vet ikke hvor mye lenger de hadde klart seg uten hjelp fra lufta.

– De ti som omkom kunne vi ikke ha reddet, og det er på en måte en trøst hos oss om var der i akuttfasen. Vår oppgave er å redde liv, sier systemoperatøren.

Trond Gehrken

Sjefsersjant Trond Gehrken i Heimevernet er imponert over hvordan soldatene hans slapp alt de hadde i hendene for å bidra i redningsarbeidet.

I løpet av bare noen timer var hele innsatsstyrken Derby på plass med en styrke på rundt 300 personer.

«Innsatsviljen til soldatene er grunnen til at jeg holder på med dette, og at man føler at man bidrar med noe viktig.»

– Det er en selvfølge at vi stiller når samfunnet trenger det, sier Gehrken.

Han trekker frem at flere av soldatene måtte droppe hytteturen og familieselskapene med ektefellene og barne for å bidra. En av heimevernssoldatene som stilte opp ble faktisk evakuert selv da raset gikk.

– De to hendelsene som gjorde mest inntrykk på meg skjedde på nyttårsaften, forteller sjefsersjanten.

Han befant seg nemlig til fots i skredområdet da nyttårsrakettene begynte å gå av i horisonten.

– Det var sterkt å se på ødeleggelsene og roen der vi var, samtidig som nyttårsdagen ble feiret andre steder. Det var en spesiell opplevelse.

– Jeg ble i tillegg ringt av min syv år gamle datter som gratulerte med med dagen. Av alle ting så har jeg altså bursdag 1. januar, sier Gehrken.

Hundefører Elton Rossebø og hunden Ix

Hundefører Elton Rossebø og makkeren Ix samarbeidet tett for å søke etter etter overlevende i skredgropen.

Nesen til politihunden er nemlig trent til å finne mennesker som ligger under bakken.

«Det jeg husker best er positiviteten vi hadde når vi begynte å gjøre funn, samt troen og det sterke ønsket vi hadde om å finne overlevende.»

Rossebø forteller at syv år gamle Ix er en rutinert politihund, og at de har vært makkere de siste fem årene.

– Det som er veldig bra med han er at han er en selvstendig hund. Han har et driv og er et naturtalent på søk, det gjør at det er enkelt å jobbe med han, sier hundeføreren.

Ifølge Rossebø var det politihundene som gjorde flere av funnene av de omkomne i skredområdet.

– Det er jo veldig ambivalent. Skuffelsen over å finne noen som ikke er i live treffer deg, men det er viktig å finne dem likevel, selv om hovedfokuset er å finne overlevende, sier hundeføreren.

Hans Christian Jørgensen

Hans Christian Jørgensen er den første innsatslederen fra helse som kom frem til Gjerdrum etter skredet.

Han tenker fremdeles mye på de pårørende.

«Jeg synes det er veldig trist det som skjedde, men vi var heldige tross alt i forhold til utgangspunktet som møtte oss.»

Jørgensen husker godt da han ankom ulykkesstedet i Gjerdrum:

– Det var en slags mystisk stemning der. Det var nesten helt stille, noe som var rart når det var så mange mennesker på ett sted. Da falt det innover oss hvor alvorlig det var.

Innsatslederen forteller at han måtte gjøre flere tøffe beslutninger basert på magefølelsen i løpet av de første timene. Han var blant annet med på å bestemme hvem som skulle sendes ned til skredkanten.

– Det er veldig godt å se i etterkant at de risikovurderingene og valgene man gjorde følte til gode utfall i dag.

– Men jeg tror ingen av oss var forberedt på dette her, å stå oppi en så ekstrem situasjon, legger han til.

Halvard Stave

Anestesistilegen Halvard Stave hadde det overordnede medisinske ansvaret for redningsaksjonen.

Han er imponert over hvordan de ulike ressursene var i stand til å samarbeide.

«Medisinsk sett er det dessverre lite vi fikk gjort etter den første dagen.»

– Flaks eller uflaks – det var egentlig tilfeldig at det var jeg som var på vakt og ble den første legen som kom til skredet, forteller Stave.

Legen har tidligere uttalt seg til VG om at det var sterkt å høre historiene fra de overlevende og pårørende etter skredet.

Han trekker spesielt frem den store innsatsen som ble lagt ned av de frivillige under redningsoperasjonen, blant annet fra Folkehjelpen og Røde Kors, samt de lokale sanitetskvinnene.

– På alle større aksjoner ser vi at det er et veldig sterkt behov etter frivillige. Måten disse samarbeider med nødetatene på er et godt eksempel på hva som gjør den norske redningstjenestemodellen ganske unik, sier Stave.

Jørn Flatner

Jørn Flatner var den operative lederen for brannmannskapene på skadestedet.

Han forteller om en komplisert operasjon der de måtte håndtere mange oppgaver samtidig. Likevel klarte de å få endene til å møtes.

«Alle nødetatene fant hverandre, og det ble et utrolig godt samarbeid fra første stund. Det var en viktig suksessfaktor.»

– Alle mannskapene som var på skadestedet jobbet under et utrolig hardt press. Det var ganske tøft til tider, sier innsatslederen.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum er sannsynligvis det største skadestedet for en redningsaksjon i nyere tid, ifølge Flatner.

– Det var bevegelser i massene i flere dager etterpå, og da har du altså en risikofaktor du skal ta hensyn til, i tillegg til at du skal gjøre en jobb, sier Flatner.

– All den informasjonen vi får inn måtte bearbeides og settes i system, slik at vi kunne handle raskt.

Sivilforsvaret – Einar Bolstad

Einar Bolstad var leder for Sivilforsvarets innsats under redningsoperasjonen.

Han tok blant annet imot evakuerte og pårørende på et av krisesentrene i Gjerdrum kommune.

«Når du har sett størrelsen på skredgropen selv, og i tillegg kobler det med historier fra de som gjennomlevde det den natten, er det noe du husker godt.»

Sivilforsvaret bidro også med blant annet telt, lys og arbeidsvillige hender i løpet av de hektiske dagene. Bolstad forteller at alle de forskjellige etatene og organisasjonene hadde sin rolle for å holde hjulene i gang.

– Noe av det første jeg tenker på er alle statusmøtene der det sto folk i alle slags uniformer, sier han.

Sivilforsvarslederen mener at samspillet har blitt bedre de siste årene, noe som har gitt resultater.

– Det har blitt mindre fokus på prestisje de siste årene. Man tenker ikke like mye over hvilken etat man tilhører, men heller hvordan man kan løse ting sammen, sier Bolstad.

Toril Hofshagen

Fagpersonellet i NVE, deriblant regionleder Toril Hofshagen, jobbet døgnet rundt med å med å bistå i redningsarbeidet.

Jobben deres er enda ikke over.

«Vi har fremdeles to år foran oss før vi er helt i mål.»

– Det har vært et intenst år og vi har fortsatt en stor jobb foran oss, men vi har nådd alle milepælene vi satte for arbeidet i 2021, sier regionlederen.

Under selve redningsaksjonen var NVE med på å skredfaglige råd til politiet og øvrige nødetater, sammen med personell fra NGI og Multikonsult.

Etter akuttfasen har de også bistått Gjerdrum kommune med å sikre det store skredområdet.

– Sikringsarbeidet vil pågå i om lag tre år og med et kostnadsestimat på 200 millioner kroner. De tiltakene vi gjør vil være koordinert med de planer kommunen legger for fremtidig utnyttelse av området, sier regionlederen.

Her er alle aktørene som bidro i rednings­arbeidet

Øvre Romerike brann og redning (Ansvarlig brannvesen)

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

Gjerdrum kommune

Oslo politidistrikt

Øst politidistrikt (LRS Øst)

Oslo brann og redningsetat

Øst 110-sentral IKS

Oslo universitetssykehus

Akershus universitetssykehus

AMK Oslo

Norsk Folkehjelp

Røde Kors Hjelpekorps

Norske Redningshunder

Heimevernet

Sivilforsvaret

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS-S)

330 Skvadronen

Norsk Folkehjelp

Røde Kors Hjelpekorps

Norske Redningshunder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), inkludert NGI og Multiconsult.

Bergen brannvesen

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Räddningstjänsten Storgöteborg

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

333 skvadronen Andøya (P3 Orion)

337 skvadron Rygge (Bell helikopter)

Forsvarets spesialstyrker

Hæren, ingeniører

Luftambulansetjenesten Lørenskog

Kommunehelsetjenesten Gjerdrum og nabokommuner

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress

Regionalt ressurssenter for vold og traumatiskstress

Andøya Spacesenter

Avinor flysikring AS

Nabokommuner i fylket

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Norsk Radio Relæ Liga

Krisestøtteenheten (KSE)

Politidirektoratet (POD)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap (DSB)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

(NKOM)

Helsedirektoratet (Hdir)

Mattilsynet

KRIPOS

Kilde: Hovedredningssentralens evalueringsrapport