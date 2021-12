TVUNGET TIL RUSTEST: Da kommunen fikk kjennskap til rusdebattant Hege Grostads graviditet, vedtok de å tvangsplassere henne for å rusteste henne.

Gravide Hege (36) rustestet mot sin vilje

Mandag ble samfunnsdebattant Hege Grostad rustestet mot sin vilje fordi hun er gravid. I vedtaket viste kommunen til hennes politiske ytringer om rus.

Tirsdag kveld forteller Grostads advokat John Christian Elden til VG at rustesten var negativ, og at kommunen har trukket saken.

– Denne forfølgelsen av Grostad er trolig i strid med menneskerettighetene. Det er svært alvorlig, og vi forutsetter i første omgang at Statsforvalteren underkaster Eidsvoll kommune tilsyn. Så får vi komme tilbake til om kommunen bør straffes, sier Elden.

Han mener kommunens tvangsvedtak om rustesting baserte seg på Grostads ytringer i rusdebatten.

– Kommunen mener det er fare for fosteret fordi hun før i tiden har uttalt seg positiv om rus før og har ruset seg. Men slik fungerer ikke loven, sier advokaten.

Mandag publiserte Grostad vedtaket om at hun «plasseres og tilbakeholds uten eget samtykke i institusjon utpekt av regionalt helseforetak» på Twitter. VG har sett brevet fra kommunen.

«Politiet står på døra og vil tvangsinnlegge meg fordi jeg er gravid og har snakket om rusbruk i sosiale medier og aviser. Jeg er selvfølgelig rusfri og fly forbannet», skrev hun.

BLE HENTET HJEMME: Bildet er tatt av Grostad da politiet og kommunen kom for å hente henne.

– Ingen konkret mistanke

Hege Grostad er en kjent samfunnsdebattant innenfor flere omstridte saksfelt. I 2013 sto hun fram i VG som sexarbeider. Hun har argumentert for å endre sexkjøpsloven.

I 2015 var hun daglig leder i organisasjonen EmmaSofia (i dag kalt Psynapse) som jobber for å endre lovene omkring psykedeliske rusmidler.

På den tiden fortalte hun i VG at hun ønsket å produsere MDMA i Norge. Hun har også vært åpen om at hun har prøvd ulovlige rusmidler som cannabis og psykedeliske stoffer.

Advokat Elden mener de har fattet vedtaket ut fra at hun har argumentert positivt i mediene for at visse konkrete rusmidler ikke er farlig.

– Men det er ingen konkret mistanke om rusmisbruk. Da stiller jeg spørsmål ved lovligheten av vedtaket, sier Elden til VG.

KLAGET INN TVANGSVEDTAKET: – Er det naturlig at man skal kunne bli frihetsberøvet fordi man deltar i samfunnsdebatten? spør Grostads advokat John Christian Elden.

Peker på «liberal holdning» til rusmidler

Det var da Trondheim kommune fikk vite at Grostad var gravid, at de ba om en rustest av 36-åringen.

«Når kommunen får informasjon om en gravid hvor det er mistanke om rusbruk under graviditeten er vi pålagt å undersøke saken av hensyn til fosteret. Å få avklart rusinntak må gjøres gjennom at den gravide avlegger en rusprøve. Muntlige eller skriftlige lovnader om rusfrihet er ikke tilstrekkelig», skrev de til henne tidligere i desember.

VG gjengir kommunikasjonen med tillatelse fra Grostad.

Hun meldte i desember flytting til Eidsvoll kommune. Det var de som gjorde tvangsvedtaket som nå påklages.

Vedtaket begrunnes blant annet med at Grostad i sosiale medier «har uttrykt en positiv og liberal holdning» til rusmidler. De oppgir også at politiet har sett henne beskrive rusbruk i sosiale medier fra 2014 til i dag.

I tillegg viser de til at hun har fått tilbud om frivillig rustesting, men ikke har møtt opp.

Kommunedirektør Knut Haugestad ønsker ikke å kommentere klagen.

– Vedtaket er fattet av vår virksomhet Helse og bistand. Kommunen kommenterer generelt ikke klientsaker, og jeg har ingen kommentarer utover at det er klageadgang til Statsforvalter, skriver han til VG.

– For oss er dette en prinsippsak

Elden sier at Grostad motvillig avga rusprøven, som var negativ.

Han mener at kommunens bruk av frihetsberøvelse er ulovlig, og sier at de kommer til å følge det opp.

– Skal man følge vedtaket, betyr det i så fall at hun kan frihetsberøves i et halvt års tid. Er det naturlig at man skal kunne bli frihetsberøvet i et halvt år fordi man deltar i samfunnsdebatten? spør Elden.

Til VG forteller Grostad at hun er fem-seks uker på vei. Hun står fast ved at hun ikke ruser seg nå. For halvannet år siden fortalte hun fastlegen at hun brukte fleinsopp og cannabis.

– Da gjorde jeg det omtrent en gang i måneden, men jeg har aldri sagt at jeg har ruset meg siden da, forteller hun VG.

Hun ble først bedt om å møte opp til frivillig rustest, men nektet dette.

– Vi har gledet oss til å få barn, men det er helt uaktuelt å få svangerskapsgleden ødelagt av hyppige og nedrige kontroller i denne spesielle perioden av livet, sier hun.

– For oss er dette en prinsippsak. Mennesker som har brukt andre rusmidler enn alkohol før svangerskapet skal aldri mistenkeliggjøres og trues på denne måten.

Mener det ikke holder å vise til tidligere bruk

I kommunens vedtak om plassering uten samtykke, kommer det fram at siste bekymringsmelding om Grostads rusbruk kom i mars i år.

Meldingen ble ifølge vedtaket undersøkt og avsluttet uten tiltak.

Elden mener denne bekymringsmeldingen ikke er nært nok i tid til å begrunne frihetsberøvelse.

– Vi er i desember nå. Du kan ikke bli frihetsberøvet fordi du tidligere har ruset deg. Å gå tilbake ni måneder i tid er meningsløst, sier han.

– Når myndighetene har kjennskap til at en gravid kvinne tidligere har ruset seg, har de ikke da en plikt til å undersøke dette?

– De har ingen plikt til å frihetsberøve henne. Det at en person har ruset seg gir ikke grunnlag til frihetsberøvelse. Det må foreligge en konkret russituasjon. Og det er det ikke spor av i dokumentene som vedtaket bygger på, svarer Elden.