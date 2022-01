KRITISERER FORGJENGERNE: Tonje Brenna er ikke imponert over realfagssatsingen til forgjengerne fra Høyre i Kunnskapsdepartementet, hvor hun her er avbildet.

Evaluering: Solberg-regjeringens realfagsløft mangler effekt

Det ble solgt inn som Solberg-regjeringens krafttak mot svake elev-resultater i matte og realfag i 2015. Men strategien hadde ingen positiv effekt, viser evalueringen.

Av Frank Ertesvåg

– Vi skal få færre elever som presterer på lavt nivå og flere som presterer på høyt nivå, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da strategien ble presentert på Teknisk museum i 2015.

Seks år senere konkluderer prosjektleder Berit Lødding og fem utdanningsforskere ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, utdanning og forskning) med at realfagsstrategien hittil ikke har hatt noen merkbar effekt for elevene.

– Det ser altså ikke ut til at strategien har bidratt til å løfte hverken svakt presterende eller høyt presterende elever i betydelig grad, skriver forskerne bak evalueringen i sitt sammendrag.

MATTE-POLITIKK: Turid Kristensen er en av flere Høyre-politikere som har krevd bedre og mer matte-undervisning i skolen de siste årene.

I rapporten finner de heller ingen økt interesse eller motivasjon for realfag i ungdomsskolen eller i videregående skole i løpet av perioden.

I stedet er det derimot små indikasjoner på nedgang i perioden 2017–2020, i strid med den generelle oppadgående trenden over de siste 20 årene som er funnet i Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

Et tiltak med egne realfagskommuner har heller ikke medført merkbar endring i elevers interesse og motivasjon for realfag i løpet av perioden, konkluderer forskerne.

– Vi finner ingen forskjeller i 2020 mellom realfagskommuner og andre kommuner, fortsetter de.

Omfattende undersøkelse

Bakgrunnen for kommune-sammenligningen er at regjeringen plukket ut egne såkalte realfagskommuner som skulle ha særlige tiltak og opplegg for styrking av realfagene som en del av regjeringens strategi.

NIFU forklarer mangelen på endring med at mange kommuner enten ikke kjente til strategien, eller ikke opplevde tiltakene som relevante.

I evalueringen som er en sluttrapport, er både læreres undervisningspraksis og kompetanseutvikling, elevers interesse og motivasjon for realfag og elevers prestasjoner mot slutten av strategiperioden undersøkt.

Datagrunnlaget for analysene er omfattende spørreundersøkelser til lærere og elever gjennomført ved de samme skolene i 2017 og 2020, mens registerdata (fra prøver, karakterer osv.) ligger til grunn for effektevalueringen av elevers prestasjonsutvikling.

– Gedigent mageplask

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er ikke imponert over forgjenger-ministrenes måloppnåelse med realfagsatsningen.

– Vi vet at endringer tar tid i utdanningssektoren. Det som overrasker meg er at Høyre etter å ha gått så hardt ut og lovet bedring – men – ender opp i et gedigent mageplask, sier Brenna til VG.

Hun la merke til at tidligere statsminister Erna Solberg (H) og hennes daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hadde store forventninger til resultater av egen skolepolitikk da de satt ved rattet.

– Erna Solberg gikk ut allerede i 2009 og garanterte bedre resultater for norske elever i de internasjonale PISA-testene. Men resultatene på PISA har stått helt stille i alle de årene Høyre har ledet regjeringen og Kunnskapsdepartementet, bemerker Brenna.

– Ville ta tre-fire år

– Kunnskapsministeren sa da realfagsstrategien ble lansert - at det ville ta tre-fire år før resultatene ville komme. Det har heller ikke slått til. Resultatene har tvert i mot vært veldig nedslående, noe som slås veldig tydelig fast i denne evalueringen av realfagsstrategien til den forrige regjeringen, sier den nåværende kunnskapsministeren som selv knapt har tre måneder bak seg i departementet i Kirkegata.

– Det er vel uansett viktig med strategi og tiltak for å styrke elever i realfag når resultatene har vært svake?

– Så lenge strategien ikke har effekt er jeg usikker på det. Men jeg er enig i analysen av tilstanden for realfagene som lå til grunn for realfagsstrategien. Mange elever sliter med realfag og trenger å jobbe med fagene på en mye mer praktisk og variert måte. Men de politiske løsningene har ikke virket, svarer Brenna.

Hun lover en kunnskapsbasert tilnærming når regjeringen i fremtiden skal gjøre endringer i skolen.

OVERTOK DEPARTEMENT: Jan Tore Sanner overtok som kunnskapsminister etter Høyre-partifellen Torbjørn Røe Isaksen 17. januar 2018.

Sanner: Ikke lemp på kravene

Jan Tore Sanner er nå Høyres talsperson for skole på Stortinget. Han var også kunnskapsminister i Solberg-regjeringen, og kjenner realfagsstrategien.

Han reagerer på kritikken fra Ap-statsråd Brenna.

– Fremfor å kritisere Høyre bør hun revurdere egne løsninger. Brenna bommer fullstendig hvis hun tror å lempe på kravene vil løfte realfagene, sier Sanner.

Han kontrer med at Ap står bak fjerning av firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerstudiet samt fjerning av andre kompetansekrav i blant annet matematikk for lærere. Støre-regjeringens fjerning av en ekstra naturfag-time og lærerspesialist-ordningen, er også feil oppskrift mener Sanner.

I evalueringen så gir forskerne eks.regjeringen rett i at ett av målene er oppnådd: Flere lærere har fått økt realfagskompetanse.

Info Solberg-regjeringens fire mål 1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon. 2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres. 3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag. 4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. (Kilde: Solberg-regjeringens realfagstrategi i 2015) Vis mer

– Hva med den manglende utviklingen i realfag som evalueringen viser?

– All erfaring viser at det tar tid å løfte nivået i fag og fagområder. Evalueringen må brukes til å forsterke en langsiktig satsing. Jeg mener realfagsstrategien må sees i sammenheng med andre tiltak Solberg-regjeringen iverksatte, og som vil gi resultater over tid, svarer Sanner. Han peker på «fagfornyelsen», «tidlig innsats», «kompetanseløft for lærere» og «lærerspesialist-ordningen» som slike tiltak.