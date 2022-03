KNUTEKLAR: Russeknutene for 2022 i Stor-Oslo er nå klare. Russepresident Thomas Aasen (18) tror det blir en veldig morsom russetid.

Årets første russeknuter er klare: − Noen er mer vågale enn andre

Avgangselever på videregående skole har allerede startet nedtellingen til årets russetid. I Oslo merkes de drøyeste knutene med «X».

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Russeknutene for 2022 begynner å bli klare rundt om i landet. På Østlandet er de første listene ute. Russen i Viken har lagd egne Ukraina-knuter og i Oslo har de tatt tilbake russeknuter som måtte fjernes under coronapandemien.

Coronaviruset har ført til begrenset feiring de siste årene, derfor ser det ut til at årets russefeiring blir den største på flere år. Og det feires med nye knuter.

Det er flere forskjellige russeknuter rundt om i Norge, men flere ser på knutene fra Oslo som de offisielle. Oslo-knutene ble klare torsdag ettermiddag.

I hovedstaden har russen merket knuter med «X», som står for ekstremknuter. Russepresident i Russens Hovedstyre for Stor-Oslo forteller at det er for å vise tydelig at de er mer vågale enn andre.

– Disse kan det nok være greit å tenke gjennom en gang eller to før man gjennomfører dem. Det er viktig å huske at russeknutene er 100 prosent frivillige å gjennomføre, så man skal ikke føle seg presset til å gjennomføre noe man kan angre på i ettertid, sier russepresident Thomas Aasen (18).

Tradisjonell start på feiring

I 2021 ble russetiden i hovedstaden utsatt til etter 17. mai, med i året starten den på tradisjonelt vis 19. april og avsluttes på nasjonaldagen.

– I år så har vi spesielt fokusert på at knutene skal være morsomme for alle, skape fellesskap og gi tilbake til samfunnet. Vi tror det blir en veldig morsom russetid, sier 18-åringen.

Nye knuter

Aasen forteller at årets liste har mange knuter fra tidligere år, men at blant annet nr. 2, 8, 9 og 32 er nye.

– Vi har gjort en del forandringer fra 2021, mye på grunn av at russeknutene fra 2021 var preget av corona. Dermed har vi tatt tilbake en del knuter fra tidligere år, sier russepresidenten.

Han tror årets russetid, etter to amputerte år med corona og mye usikkerhet, blir morsom. Til VG skriver han «Det virker som at russen er klar, og det er god stemning. Vi gleder oss veldig til russetiden».

– Knute nr. 9 handler om at vi skal gjøre en innsats for å samle inn penger til en valgfri veldedig organisasjon. På denne måten kan russen ved å gjøre morsomme aktiviteter hjelpe til å bidra med alt som skjer i verden nå.

Se alle knutene for Oslo under:

Info Russeknutene for 2022 i Oslo BOMULLSDOTT – Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse. HJERTE (Omsorgsknuten) – Gjør en positiv handling for ditt nærmiljø. Her er det bare kreativiteten som setter

grenser. Spre glede! LITEN BØSSE – Delta på krafttak mot kreft. (Digitalt blir også godkjent om det finnes bevis). KVITTERINGEN – Pant panten etter en kveld ute. Man MÅ donere til Røde Kors sitt pantelotteri for at

knuten skal være gyldig. SEX OG SAMFUNN-STRYKEMERKE – Test deg selv for seksuelt overførbare infeksjoner hos Sex og samfunn. AMNESTY-LOGO – Stryk på «Har du lyst»-merket fra Amnesty på russebuksen/russedressen. KJÆRLIGHET PÅ PINNE – Del ut russekort på en barneavdeling i edru tilstand. Husk å spørre om lov! KVITTERINGEN – Kjøp mat til en som trenger det <3 LOGO TIL ORGANISASJONEN – Arranger et gateshow, kakesalg eller lignende. Doner profitten til en valgfri veldedig

organisasjon. ROSE – Gi en rose til en fremmed du syns er attraktiv. NØKKELEN TIL LÅSEN – Sett en lås ved Frogner-elven med en medruss. ØLKORK ❌ – Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer. SUGERØR – Drikk en halvliter mens du sitter/står og tisser. DRATAPP ❌ – Beer mile – løpe fire runder rundt en friidrettsbane og chugge/cider en øl (0.33l) for

hver runde. ETIKETTEN – Drikk en øl/cider på 0,33-liter uten hender eller assistanse. BIT AV SKILTET – Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor det står: “En tut,

en skål!”. STOPPEKLOKKE – Drikk en halvliter øl/cider på ti sekunder. TAMPONG – Putt to tamponger i munnviken og drikk en halvliter øl/cider. SOLOKORK – Vær edru gjennom hele russetiden. BRØDSKORPE – Gå med brød som sko en hel skoledag. Syng nasjonalsangen på Slottsplassen (minst to medruss må være med). TEIP-ELLER TAU-BIT – Gå bundet eller teipet sammen to og to en hel skoledag, både armer og ben. KRITT – Hold tale om din siste seksuelle opplevelse foran klassen. SMOKK – Vær aktiv en hel førsteklassetime. TRUSE – Sitte en hel skoletime kun iført undertøy. BADE AND ❌ – Bade to og to i en balje foran skolen, husk å skrubbe hverandre. BIT AV ISPAPIR/LOKK – Spis to liter is i løpet av en skoletime. NAVNELAPP – Lat som om du har hukommelsestap en hel skoledag. VANN BALLONG – Arranger vannkrig i friminuttet. (Ute). ET KAKELYS – Vær på skolen hver dag i russetiden (#SelvOmFræversgrensaErFjernet ;) ). RINGEN – Fri til en medruss under en skoletime. KJÆRLIGHETS RING – Arrangerer bryllup i kantinen med medrussen du fridde til. Husk kysset ;). (Med minst

fem medruss) PLASTKOPP – Arranger beerpong-turnering i friminuttet med drikke fra kantinen. ROSEBLAD – Romantisk date med en som ikke er russ i kantinen på skolen i storefri (med blomster

og stearinlys). LITEN BLOMST – Ha seksualundervisning for en førsteklasse hvor du demonstrerer bevegelsene i

praksis. VISKELÆR – Kidnapp pulten til en førsteklassing iført buff og briller. ENKRONING – Betal en vare i kantinen med bare enkroninger. BILDE AV AKTIVITETEN – Arranger noe sosialt for klassen din i russetiden. KVIST FRA HAGEN – Sov i telt i hagen til en lærer. AUTOGRAF FRA LÆREREN – Lån bort russeluen din til en lærer en hel skoletime. RØD PENN – Før logg fra en sen kveld i russetiden og lever den til norsklæreren for retting. LINJAL – Inviter en lærer ut på en kveld med russen. GUL POST-IT MED REKTORS SIGNATUR – Inviter rektor på rulling. KNUTE PÅ LUETRÅDEN ❌ – 48. timer uten søvn (172 800 sekunder) ISPINNE – Bad utendørs før 1. Mai. MONOPOLSEDDEL – Ha en fem minutters poledance på en stolpe/stang på et kollektivt transportmiddel

i rushtiden. GODTERIBURGER – Spis en cheeseburger på en bit. “L” – Sett en “L” (for øvelseskjøring) bakpå en offentlig tjenestebil. BIT AV PUTETREKK – Sov under åpen himmel i russetiden. LEGOFIGUR – Lat som du er en utstillingsdukke i et butikkvindu i minst 5 minutter. BILDE AV KONGEFAMILIEN – Ak ned slottstrappen på ett akebrett. NOTE PÅ DRESSEN – Start allsang på kollektiv transport. DITT EGET RUSSEKORT – Spør en medruss om å få russekort og spis det foran dem. GULLKORT – Få med deg en i Russens Hovedstyre på rulling. SOLBRILLER – Lat som du er kjendis og be 10 personer google deg. (Ikke medruss). SIGNATUREN TIL DEN FREMMEDE – Overbevis en fremmed om at dere kjenner hverandre. EN “GIFTERING” – Sett statusen din på Facebook til ”forlovet” i 24 timer. BILDE AV KJÆRESTEN – Ha kjæreste gjennom hele russetiden HAPPYMEAL-LEKE – Kjør gjennom en drive-through med en handlevogn (som leveres tilbake) og kjøp et

måltid. SKOLISSE – Krabb fra stortinget til slottet. BARBERHØVEL (UTEN BLAD) – La alt hår gro fritt gjennom hele russetiden. FISKEGODTERI – Ta et morgenbad i en fontene. LEKETOG – Delta i 17. mai-toget. REFLEKS – Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i 50-sonen. TØYBIT – Prøv å kjøpe til deg antrekket til en fremmed som ikke er russ. TUSJEN – La en medruss tegne deg i ansiktet og gå sånn resten av dagen. HÅRLOKK – La en medruss klippe deg. ROSA FJÆR -Klin med en russ av samme kjønn. TALLET 69 I BREMMEN – Denne kan du gjette deg frem til ;) KONGLE – Ha sikker sex utendørs GULL-KONGLE ❌ – Ha sikker sex i et tre. STJERNE I BREMMEN PÅ RUSSEBUKSEN – Ha sikker sex i løpet av russetiden. CHAMPAGNEKORK ❌ -Ha sikker sex med et medlem av Russens Hovedstyre. HVIT CHAMPAGNEKORK❌ – Ha sikker sex med presidenten i Russens Hovedstyre. LEKEBRANNBIL – Ha sikker sex under menstruasjon/med noe som har det. BLYANT❌ – Ha sikker sex på skolens område. SIKKERHETSNÅL – Spør moren til en medruss om sextips. UÅPNET KONDOM❌ – Ikke ha sex gjennom hele russetiden. KONDOMPAKKE – Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk. PØLSEPAPIR – Kjøp en pakke kondomer på en bensinstasjon. Gå inn på toalettet med en medruss og

kom ut etter 5 minutter og se kjempefornøyd ut. LOKK FRA SMØR BOKS – Kjøp en pakke smør og spør de ansatte om det funker som glidemiddel. EMBALLASJEN – Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl/cider. Dersom du ikke når ølet/cideren må du

be om hjelp fra en du ikke kjenner. NAKENBILDE – Kjøp et pornoblad på en bensinstasjon. Kom tilbake 20 minutter senere og klag på at

bladet ikke oppfylte fantasiene dine. KVIKKLUNSJ-PAPIR – Handle på vinmonopolet med tursekk, ski og staver på. EN LEPPEPOMADE – Få signaturen og snappen til 10 personer du har klint med. PROPELL – Løp gjennom skolegården til en barneskole når de har friminutt uten å dele ut et

eneste russekort. RUSSEKORTET – Svindle til deg et russekort fra et barn. BILDE AV JIM CARRY ❌ – Si ja til alt noen sier eller spør deg om en hel dag. (Gjelder ikke seksuell kontakt). RINGEKLOKKE – Ring på 10 tilfeldige husstander og spør pent om de vil være med ut og rulle. SIGARETTEN – Spør noen om å bomme en røyk. Knekk den så foran dem og spør om en til. SNUSEMBALLASJE ❌ – Behold samme snusen i leppa i 6 timer. RØD KNAPP – Alltid ha på russedressen når du befinner deg på et offentlig sted. BILDE AV BARNEY STINSON – Vær wingman/woman for en medruss. (Får bare knuten hvis det blir vellykket). SIGNERT KVITTERING – Spander nattmat på et medlem av Russens Hovedstyre. PROPP I LUA – Bruk alltid ørepropper på rulling og russetreff. 1881-LOGO – Ring opplysningen 1881 og be dem gå inn på

russenshovedstyre.wixsite.com/2022/russeknuter for å anbefale deg 5 russeknuter.

Deretter, gjennomfør minst 3 av de 5 anbefalte knutene. GULLKNUTE – Ta 15 knuter på 24 timer. TATOVERINGEN ❌ ❌ ❌ – Tatover «RT22» et sted på kroppen. (NB! Eget ansvar. Tenk deg om!) VASKE-INSTRUKSEN TIL DRESSEN – Ikke vask russedressen gjennom hele russetiden NAVN PÅ RUSSELUEN – Gjennomfør russedåp med dine medruss. Kilde: Russens Hovedstyre Vis mer

I Norges mest folkerike fylke starter også russefeiringen 19. april. Det er blitt bestemt med valg på skolene og gjelder for alle i Viken. Russestyret i fylket forteller at det har fokusert på inkludering og fellesskap.

– Vi har blant annet jobbet for å avskaffe terrorlisten/svartelisten. De har vært årsaken til mye ubehagelig og gjort at flere er blitt redde for å gå på skolen. Derfor har vi nulltoleranse for svartelister/terrorlister, sier Inger Johanne Krog (18).

Krog er sekretær i russestyret i Viken og president på Greåker videregående skole i Sarpsborg. Hun forteller at grunnen til endringene er for å ha fokus på det positive, og heie på det som er bra.

Under pandemien ble det enkelte steder lagd egne corona-russeknuter.

Ukraina-knuter

I Viken er det flere nye knuter i år.

– En som er spesiell nå i år er knute nr. to «Blå og gul sløyfe». Den handler om å ta sosialt ansvar for ungdom som er nyankomne flyktninger, gi de gode opplevelser og det å være en venn. Vi ønsker å vise at «ungdom backer ungdom» og at vi tar ansvar for fellesskapet.

RUSS: Inger Johanne Krog (18) sitter i styret i Russens hovedstyre i Viken. Hun forteller at noen av knutene viser at russen tar ansvar for både nærmiljø og annen ungdom. 18-åringen forteller at knutene er sett igjennom av politiet.

Krog håper årets russetid blir fin slik at de får feiret endt 13. år med skolegang.

Hva slags knuter er dine favoritter?

– Jeg syntes knute nr. 120 er en veldig morsom knute. Den gleder jeg meg til å gjennomføre.

I Viken ser knute nummer 120 slik ut: Happymeal-leke: Kjøpe en Happy Meal mens du kjører handlevogn gjennom Drive-through’en på McDonald’s.

Se alle knutene, også de nye, for russen i Viken her.

Hva er det viktigste med knutene?

– Knutene er en viktig tradisjon i russetiden. I år har vi fokusert på at knutene skal skape fellesskap, noe som vi synes er generelt viktig, men spesielt viktig nå etter to år med corona. Mange av knutene er morsomme utfordringer som man kan gjennomføre sammen med andre som en del av feiringen for 13 års skolegang, sier Aasen, russepresident i Oslo.

