fullskjerm neste STORT OPPMØTE: Mange samlet seg utenfor Russlands ambassade tirsdag, for å få med seg avdukingen av skiltet «Ukrainas plass». 1 av 3 Foto: Tore Kristiansen / VG

Nå har Russlands ambassade-ansatte utsikt over «Ukrainas plass»: − En protest

Tirsdag ble skiltet «Ukrainas plass» satt i bakken i veikrysset rett utenfor Russlands ambassade.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg synes det er forferdelig det vi ser fra Ukraina, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang da VG møter han på avdukingen av «Ukrainas plass».

Tidligere denne måneden vedtok bydelsutvalget i bydel Frogner å gi krysset utenfor Russlands ambassade det uformelle navnet. Tirsdag ble det nye skiltet merket «Ukrainas plass» satt i bakken, like utenfor kontorvinduene til de russiske ambassadørene til Oslo.

– Det er et uttrykk for en uenighet og som en protest, men det er en veldig human protest og sånn vi ønsker det i demokratier, sier Stang.

Stang forteller at han gjennom årene har blitt kjent med flere av dem som har jobbet på den russiske ambassaden.

– Det er mennesker jeg respekterer i stor grad, og jeg synes i grunn synd på dem også midt oppi dette. Jeg opplever at mange blant det russiske folk er fanget i en propaganda som er skremmende, sier han.

TIDLIGERE OSLO-ORDFØRER: Høyrepolitiker Fabian Stang var en av mange fremmøtte, da skiltet «Ukrainas plass» ble plassert ved den russiske ambassaden.

– Utrolig fint initiativ

Tilstede på demonstrasjonen var også Aleksandra Chorna fra Ukraina (34), sammen med sin russiske venninne Evgeniia Mineeva (31).

– Jeg synes det er et utrolig fint initiativ, for å vise Russland at Ukraina har masse støtte, sier Chorna til VG.

Chorna kommer opprinnelig fra Ukrainas hovedstad Kyiv, som har vært rammet av harde angrep fra russiske styrker.

– Jeg vet det er flere land som gjør dette. Jo flere russiske ambassader ved «ukrainske» gater, jo bedre, sier hun.

VISER STØTTE: Evgeniia Mineeva (31) fra Russland, sammen med venninnen Aleksandra Chorna (34) fra Ukraina.

Sammen med henne på markeringen, var venninnen Evgeniia Mineeva (31) fra Russland. Hun forteller at hun er tilstede for å vise støtte og solidaritet med sine ukrainske venner.

– Ikke alle russere støtter det som skjer, her i Norge tror jeg de fleste er imot det.

Hun understreker at situasjonen er verst for ukrainerne, men forteller at det også er vanskelig å være russer nå.

– De som bor i Russland er under propaganda, de forstår ikke hva som skjer.

– Sterkt symbol

Russlands ambassade har tidligere omtalt skiltet som en «antirussisk aksjon».

– Dersom dette gjøres i den nåværende spente perioden, vil det oppfattes som en anti- Russisk aksjon, enten fra regjeringen eller distriktsmyndighetene. Dette bør nordmenn være klar over, skrev ambassaden på sine nettsider 9. mars.

Jens Jørgen Lie (H) er leder for Frogner bydelsutvalg, og står bak avdukingen av det nye skiltet. Han ble ikke overrasket over reaksjonen.

– Det var ventet, det er sånn de har argumentert i 50 år mot folk som er uenig med dem. Det tar jeg på med letthet, og tenker «dem om det».

Han forteller at bygårdene i nabolaget lenge har hatt det ukrainske flagget på balkongen, og at det har vært demonstrasjoner i området nesten hver dag.

– Den russiske ambassaden er jo i vårt nabolag også. Da tenkte vi at det er en fin anledning til å markere og vise vårt syn på saken.

– Det at vi kan sette opp Ukrainas plass og ha en fysisk plass som symboliserer mot okkupanten, synes vi er et sterkt symbol.