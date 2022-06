STRANDLØVER: Solstolene står klare på stranden Marathi på Akrotiri-halvøya ved Chania på Kreta i Hellas.

Charterselskapene i beredskap: − Vi jobber med ulike scenarioer

Reiseselskapene følger streikenyhetene med lupe. Enn så lenge ser det ut til at ferieklare nordmenn får kommet seg av gårde.

Streiken blant flyteknikerne fortsetter å skape trøbbel for norsk luftfart. Norwegian har kansellert flere av onsdagens avganger, blant annet til København, Roma, Budapest og London.

Natt til tirsdag ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige tre timer på overtid. Selv om bakkemannskapene ikke går ut i streik er allerede 106 medlemmer av Norsk Flytekniker Organisasjon ute i streik.

Ytterlige 39 teknikere kan tas ut fra og med lørdag om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.

Så langt har ikke dette ført til massekanselleringer eller flyplasstrøbbel på linje med det man har sett andre steder i Europa, men dersom meglingen i SAS ikke fører frem kan rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark gå ut i streik fra den 29. juni.

Den perfekte streikestormen kan skape problemer for de mange som har tenkt seg ut å fly i sommer.

Ingen nyheter er gode nyheter

– Så langt er ingen påvirket, og vi er heller ikke kjent med at noen blir påvirket de neste dagene. Samtidig er det mye usikkerhet, så vi følger godt med, sier sjefen i Ving, Eva Marie-Anne Zakrisson.

De kan ikke se at streikefrykt har påvirket salgstallene i noe særlig grad. Det er mange som bestiller, men også frem i tid – i tillegg er det mange som tar kontakt med bekymringene sine.

– Vi kommer til å gi beskjed om noen kunder blir berørt. Hvis de ikke hører noe, er det gode nyheter, sier Ving-sjefen.

Selv om det så langt har gått bra, er hun klar på at de er forberedt på at streikene kan gå ut over deres reisende.

– Vi jobber med ulike scenarioer, og ser blant annet på mulighetene for å finne erstatningsfly, sier Zakrisson.

Ving-sjefen forteller at det som er spesielt i år er at det er mer krevende å finne erstatningsfly fra andre selskaper. Hun håper derfor at charterflyene vil bli mest mulig skjermet, spesielt dersom det skulle bli pilotstreik om noen uker.

– Det er kamp om både personell og fly, så det er vanskeligere enn vanlig å finne erstatningsfly, men vi skal alltid gjøre vårt beste, understreker hun.

Zakrisson peker samtidig på at dem som har bestilt pakkereiser fra en seriøs aktør er dekket av pakkereiseloven.

– I disse usikre tider er det en ekstra trygghet, sier hun.

I loven heter det blant annet at dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, hjemtransport, prisavslag og erstatning.

Følger utviklingen

– Per nå er det ingen av våre avganger som er berørt, men det blir vanskelig å si fremover. Vi følger med på utviklingen, og dersom kundene våre blir berørte vil de bli informert direkte om det, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i Tui.

Tui har både egne fly og leier fly av andre selskaper, forteller Aspengren. Dersom flyavganger med deres charter- eller dynamiske kunder om bord blir kansellert, er det vanskelig å konkret si hva som skjer.

– Det viktigste er at kundene våre vet at de får beskjed dersom noe skjer, og at de vil bli tatt hånd om. Da blir de informert av oss, og så må man ta det sak for sak. Om man bookes om til noe annet, om det kanselleres, det må vi se på dersom det skulle skje.

– Sånn det ser ut nå ser det ut som det går kjempefint, understreker Aspengren.

Optimistisk

Også Apollo er optimistiske. Så langt har ingen kanselleringer påvirket noen av deres reiser. Selskapet har heller ikke fått informasjon om at streiken vil påvirke deres charterfly.

– Mange lurer på om pilotstreiken vil påvirke dem, men det gjør det foreløpig ikke, sier kommunikasjonssjef i Apollo Beatriz Rivera.

Hun peker på at selskapet tilbyr pakkereiser, som gir kundene en ekstra trygghet.

– Hvis streiken skulle påvirke våre fly, har våre kunder krav på at vi setter opp erstatningsfly. Skulle det mot all formodning ikke være mulig, får de pengene tilbake. Men jeg tror ikke det kommer til å skje.