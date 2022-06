Flyteknikerne før møtet: Håper på løsning i morgen

Forhandlingsleder for flyteknikerne håper på en løsning i morgen, og sier det er rekruttering til bransjen – og ikke lønnen – som er viktigst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg tviler på at løsningen i seg selv er ferdig i dag, det kan jeg ikke tenke meg. Men vi bereder grunnen for en løsning i dag, og jeg håper vi sluttfører forhandlinger i morgen. Men det betinger at vi blir enige om noe, sier tariffkomitéleder Petter Wettre i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) noen timer før partene møtes til forhandlinger hos Riksmekleren.

NFO og NHO Luftfart har vært i klinsj siden lønnsforhandlingene brøt sammen forrige helg. NFO har tatt ut 106 flyteknikere i streik, noe som allerede har ført til flere titalls kanselleringer av flyginger.

Wettre deltar som forhandlingsleder under meglingen klokken 15.00 torsdag, og har dermed overtatt roret etter NFO-leder Jan Skogseth.

Kathrine Christensen leder NHO Luftfarts forhandlinger.

Dersom ikke partene kommer til enighet innen midnatt søndag, har NHO varslet lockout, som betyr at de ansatte ikke har lov til å jobbe.

Den vil blant annet ramme 20 flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge.

Men det håper også Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart å unngå:

– Vi går alltid inn i en megling med et klart mål om å finne en løsning. Det gjør vi også denne gang, sier han til VG.

Riksmekler: – Nødt til å være positive

Riksmegler Carl Petter Martinsen sier til VG utenfor kontoret rundt et kvarter før møtet starter at partene har stått langt fra hverandre til nå.

– Vi er nødt til å være positive. Men det er viktig å presisere at dette er partenes tvist. Og det krever at vi kommer videre i situasjonen som ledet til brudd forrige uke.

– Kommer dere til å sitte lenge?

– så lenge jeg føler det er utsikter til å nå frem. Om nødvendig setter vi av tid i morgen og til at partene kan komme hit og få hjelp til å komme frem til et rimelig forlik.

I KLINSJ: Flyteknikernes Jan Skogseth og NHO Luftfarts Torbjørn Lothe har stått milevis fra hverandre i flere uker. Torsdag kveld møtes partene hos riksmegleren – men Skogseth er byttet ut med en annen i forbundet.

– Alt er mulig å rikke på

NFO har krevd 60 kroner ekstra i timen. Det er langt over nivået for årets lønnsoppgjør, som har ligget på fire kroner.

Senest torsdag, sa NHO til VG at det er «et helt ublu lønnskrav som NFO ikke får gjennomslag for.»

Wettre sier det ikke nødvendigvis er pengene som er viktigst, men å få rekruttert nok folk til bransjen.

– Alt er mulig å rikke på, det er bare utgangspunktet vårt som har blitt misforstått som absolutt.

– Dere kunne lagt dere på et mer realistisk nivå?

– Ja, men vi mener 60 kroner timen ikke er så mye, i forhold til det vi skal oppnå er det ikke mye, og kostnadene til flyselskapene, noen kroner på hver flybillett. Fokuset er at det blir urettferdig i forhold til andre, og da må man se det i lenger perspektiv, sier han og utdyper:

– Jeg vil si vi i gjennomsnitt over de siste 15 årene har vi kanskje ligget på under halvparten av den reguleringen. Det er det som er årsaken til at vi er akterutseilt lønnsmessig.

– Åpne for andre forslag

Det vanlige i lønnsoppgjør i de fleste bransjer, er å følge den såkalte frontfagsmodellen, som går ut på at eksportbedrifter som konkurrerer internasjonalt forhandler sin lønnsvekst først. Deretter forhandles lønnsveksten ellers i samfunnet likt eller lavere enn denne.

I år har frontfaget ligget på en 3,7 prosents lønnsøkning. Noen har ligget litt over, blant annet sykepleierne, som fikk 3,84.

– Kan dere godta 3,7 prosent?

– Det kan jeg ikke si noe om akkurat nå, men det løser ikke våre bemanningsproblemer på kort sikt, da må vi finne andre løsning på det, sier Wettre.

– De aller fleste blir jo passe misfornøyd og man får gjerne litt mer, men det som er utfordringen vår er ikke nødvendigvis prosenten, det rekrutteringslønnen som er problemet. Og det er det problemet vi vil til livs, og vi ser ingen annen løsning enn å øke lønn. Men hvis de kan komme med noen andre forslag, er vi åpne for det.

Ved flyfagutdanningen i Bodø er det lange ventelister for å komme inn, ifølge NRK, som tyder på at rekrutteringen ikke er så ille. Til det svarer Wettre at det er over tid har vært for få som har gode nok karakterer til å klare seg gjennom hele utdanningsløpet.

Også krangling om Babcock

– Når det gjelder Babcock, kalte dere NHOs varsling av lockout av dem grotesk, men dere har satt dem på listen over de som kan tas ut?

– Ja det er vanlig å sette alle medlemmer på listen. Vi har ikke noen gang hatt intensjoner i å ta ut dem i streik. Det er bare at de er en del av medlemsmassen og de faller under sekkeposten at vi varsler plassoppsigelse. Det vi varslet er plassoppsigelse, som er et varsel. Lockout fra arbeidsgiver er en fratredelse umiddelbart. Så etter det er det ingen som kan komme på jobb.

– Men det er aktuelt å ta de ut?

– Det er muligheter for det men vi har gjort det klart at det ikke er intensjonen og ikke ønskelig.

Så du mener NHO tok det et sted lenger?

– Sånn som jeg forsto det, har de varslet en ultimat stans.