LA FRAM KONTRAKT - FIKK SKATTEFRITAK: Ap-nestleder Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig da hun ble politisk rådgiver i 2006.

Jusprofessor om Tajiks opplysninger: − Fremstår ikke som riktige

Skatteekspert Arvid Aage Skaar mener det ser ut som Hadia Tajik skaffet seg boligutgifter på hjemstedet for å oppfylle vilkårene for skattefri pendlerbolig i Oslo. – Påstandene er spekulative og feilaktige, kontrer Ap-nestlederen.

– Nå er dette foreldet, men skattekontoret ville ellers vurdert om en slik handling er straffbar, sier Skaar etter å ha lest i VG om da Hadia Tajik fikk sin første pendlerbolig i 2006.

Skaar er professor emeritus ved Universitet i Oslo, har tidligere jobbet for Oslo ligningskontor, vært kontorsjef i Skattedirektoratet og var partner i advokatfirmaet Wiersholm med skatt som fagfelt.

Tajik hadde pendlerbolig i Oslo i tre og et halvt år, fra da hun ble ansatt som politisk rådgiver i Stoltenberg II-regjeringen. Tajik søkte selv Statsministerens kontor (SMK) om pendlerbolig første dag på jobb, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Fordi Tajik opplyste å ikke ha utgifter på hjemstedet, svarte SMK at hun måtte skatte av fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo. Verdien ble anslått til 10.403 kroner i måneden og kunne gitt Tajik en ekstra skatteregning på mellom tre og fire tusen kroner i måneden.

SKATTEEKSPERT: Jusprofessor emeritus Arvid Aage Skaar har også skrevet flere bøker om skatterett.

– Ga skattefordeler

Tajik sendte få dager senere inn en ny søknad, der hun la ved en fersk leiekontrakt for en kjellerleilighet hos foreldrenes tidligere naboer. Hun meldte også flytting til denne nye adressen i folkeregisteret.

Men på spørsmål fra VG har Tajik sagt at hun hverken flyttet inn eller betalte noen leie for denne leiligheten.

Det reagerer Skaar på.

– Omstendighetene som VG har gjengitt tyder klart på at leiekontrakten ble inngått med forsett fra hennes side og at den ga skattefordeler. Den ble sendt inn etter at Tajik fikk vite at hun ikke oppfylte vilkårene for skattefritak for pendlerboligen, fordi hun ikke hadde bokostnader på hjemstedet, sier Skaar.

STATSRÅD: Hadia Tajik

– Spekulative og feilaktige

Tajik er sterkt uenig i Skaars vurderinger:

– Påstandene til Skaar er spekulative og feilaktige. Han uttaler seg om motiver jeg ikke har hatt. Avkrysningen i skjemaet som lå til grunn for tildeling av pendlerbolig for 15 år siden var helt riktig, og det innebar at jeg hadde boutgifter i Rogaland, skriver hun i en e-post til VG.

– Dokumentasjonen var ikke oppdatert, og det var uryddig, legger hun til.

«Opprettholder boutgifter»

Selv om Tajik ikke leide kjellerleiligheten hun signerte kontrakt på, forklarer hun at hun hadde boligutgifter til foreldrenes hus, og at disse gjorde at hun likevel falt inn under skattefritaket.

Hun begynte å bidra med boligutgifter til foreldrene da hun gikk fra jusstudier i Oslo til den nye jobben som politisk rådgiver for regjeringen høsten 2006.

I søknaden som førte til at hun fikk skattefri pendlerbolig krysset Tajik av på følgende: «Jeg opprettholder bolig på hjemstedet som jeg ikke leier ut og har derfor boligutgifter på hjemstedet».

SØKNAD EN: Tajik sendte først denne søknaden til SMK.

Ordlyden i dette skjemaet er viktig, sier skatteekspert Skaar:

– Opplysningene i pendlerboligsøknaden viser ikke at hun «opprettholder» bokostnadene på hjemstedet og fremstår ikke som riktige. Derimot ser det ut til at hun skaffer seg en bolig med utgifter på hjemstedet for å oppfylle vilkårene for skattefri pendlerbolig i Oslo, sier Skaar.

Skaar understreker hvorfor han mener forskjellen er sentral:

– Tajik opprettholdt altså ikke boligkostnader på hjemstedet, hun skaffet seg boligkostnader på hjemstedet, sier Skaar.

Tajik forklarer utfyllingen av skjemaet slik:

– Hvis det fantes et alternativ: «bo hos foreldrene og betale for det», så burde jeg krysset av på det. For det var der jeg endte. Men av de valgene skjemaet hadde så er «opprettholde bolig» det riktige hvis man har boutgifter i hjemfylket – noe jeg hadde.

Skaar har fulgt avsløringene rundt misbruk av pendlerleilighetene i storting og regjering siden Aftenpostens første avsløring i fjor høst.

– Nå må det være lov å være litt streng overfor disse politikerne: Har du utgifter hjemme fra før, som du fortsetter å ha som tillitsvalgt? Hvis ikke, har du ikke krav på skattefrihet for pendlerboligen din i Oslo.

LEIEKONTRAKT: Dette er kontrakten Hadia Tajik sendte inn med sin nye søknad om pendlerbolig.

SMK: Politikere er selv ansvarlige

Tirsdag bekrefter Statsministerens kontor til VG at det var den ubrukte kontrakten som var grunnlaget for den opprinnelige vurderingen om at Tajik fikk skattefritaket for pendlerboligen:

– Ved å sende oss leiekontrakten dokumenterte Tajik at hun disponerte bolig i Rogaland som det var utgifter til. SMK la hennes opplysninger til grunn ved vurderingen av skatteplikt, skriver fagdirektør Tor Borgersen i en e-post.

VG har stilt SMK spørsmål ved hvorvidt Tajik skulle meldt fra til dem om at hun endte opp med å ikke benytte kontrakten hun hadde lagt frem for dem.

Fagdirektør Borgersen ved SMK skriver at man må være bosatt minst 40 kilometer fra arbeidsstedet for å få pendlerbolig og at man må ha utgifter på hjemstedet for at den skal være skattefri.

– Tajik bekreftet at hun oppfylte disse vilkårene da hun fylte ut søknaden om pendlerbolig og senere gjennom bekreftelse av pendlerstatus. Hvis disse forholdene endrer seg, skal man varsle SMK, slik fremgår av søknadsskjemaet for pendlerbolig og bekreftelsesskjemaet, skriver Borgersen.

Senere i e-posten skriver han:

– Den enkelte politiker er selv ansvarlig for å gi SMK riktige opplysninger og vi legger til grunn at opplysninger vi mottar er korrekte.

FØRSTE DAG: Det var da Hadia Tajik ble politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen at hun fikk pendlerbolig første gang. Her fra første arbeidsdag 1. desember 2006.

– Misvisende

Søndag sa Tajik til VG at hun «forstår at det ser uryddig ut», men at hun fulgte regelverket. Hun kan ikke dokumentere boligutgiftene til foreldrene som hun mener ga henne rett på skattefritaket.

– Det er misvisende å hevde at det bare er «uryddig» hvis det faktisk er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til arbeidsgiver, skattemyndighetene eller begge, sier Skaar.

I avtalen om pendlerbolig som Tajik inngikk med SMK står det: «hvis noen av ovenstående opplysninger endrer seg mens jeg arbeider i Oslo, vil jeg meddele administrasjonen dette snarest.»

– Hun informerte ikke Statsministerens kontor om at kontrakten hun hadde levert var utdatert, på tross av at hun i skjemaet hun undertegnet ga løfte om at endringer skulle meddeles til SMK, sier Skaar og legger til:

– I tillegg kan hun nå ikke dokumentere å ha betalt de kostnadene som skulle frita henne for skatteplikt.

Da VG spurte Tajik om dokumentasjon av utgiftene hun hadde, svarte hun slik:

– Jeg skulle ønske at jeg hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen min i dag. Men det har jeg altså dessverre ikke.

ENDRING: Statsministerens kontor endret det opprinnelige dokumentet de sendte til Tajik etter at hun ga nye opplysninger.

Tajik: – Kan ikke huske

VG har flere ganger bedt Tajik forklare hva slags boligutgifter hun skal ha dekket til foreldrene og hvor mye hun dekket. Hun sier hun ikke husker noen av delen, og vil heller ikke komme med noe anslag.

VG har også etterspurt dokumentasjon på betalingene, uten å få det.

– Jeg kan ikke huske om vi skriftliggjorte noen avtale, antageligvis ikke siden man sjelden har behov for det i en familie, svarte Tajik.

Hun mener livssituasjonen hennes gjorde at hun burde bidra hjemme.

– Da jeg gikk fra å være student til å få lønn som politisk rådgiver, som var vesentlig høyere enn det mine foreldre noen gang hadde hatt, var det både naturlig og rettferdig at jeg bidro med å betale utgifter hjemme, sa Tajik søndag.