STILLER TIL VEGGS: Peter Frølich sier at kontrollkomiteen har flere spørsmål til regjeringen om Stoltenberg-ansettelsen.

Stortinget stiller flere Stoltenberg-spørsmål: − Vi gir oss ikke

Høyres Peter Frølich bekrefter at kontrollkomiteen kommer til å stille flere spørsmål til regjeringen om Stoltenberg-ansettelsen. Han varsler flere runder hvis de ikke får bedre svar.

– Vi er blitt klok på noen punkter. På andre punkter har vi ikke blitt særlig klokere. Vi har ikke formulert konkrete oppfølgingsspørsmål enda, men vi kommer til å ha behov for flere spørsmål. Det kan vi slå fast her og nå, sier Frølich til VG.

Han er leder for kontrollkomiteen på Stortinget. Tirsdag fikk komiteen svar på spørsmålene de hadde stilt statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om utnevnelsen av tidligere Ap-statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Frølich sier at Høyre ikke er fornøyd med disse svarene og kommer til å stille spørsmålene til de får tilfredsstillende svar på dem.

– Vi gir oss ikke med det første. Vi må komme til bunns i dette. Det har alle parter nytte av, sentralbanken, Stoltenberg, regjeringen og vi.

Frølich varsler at Høyre vil forfølge tre hovedspor:

Habilitetsvurderingene som er gjort i regjeringen.

Ytterligere detaljer rundt utlysningen, utlysningstekst og hvem som egentlig har pushet for Jens Stoltenbergs kandidatur.

Vurderingen av Stoltenbergs rolleforståelse og partitilknytning.

NY SJEF: Tidligere Ap-statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef. Her er han sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på pressekonferanse 4. februar.

– Kanskje andre spørsmål

Stortingets sjefskontrollør er åpen for at de må stille spørsmålet om når Stoltenbergs navn kom inn i prosessen på en annen måte for å få svar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Jeg forstår det når Vedum sier at det er vanskelig å huske nøyaktig når et navn kom opp, men da kan det være at vi har stilt spørsmålet på feil måte. Essensen i det vi lurer på er hvilke personer eller grupperinger det er som har frontet Stoltenbergs kandidatur, sier Frølich.

Han understreker at han uttaler seg som Høyres representant i komiteen.

– Det kan være både folk internt og eksternt. Vi ønsker å prøve å finne svaret. Det er ikke bare vi som lurer. Jeg tror veldig mange i Norge som lurer på dette.

Knappe opplysninger

Frølich mener at svarene om habilitetsvurderingen foreløpig er for knappe og at de trenger tydeligere svar på hvordan rolleforståelsen til Stoltenberg er vurdert.

– De sier at han har vært ute av norsk politikk. Det kan være riktig, men det er opplysninger som tilsier en litt mer nyansert virkelighet, for eksempel i Martin Kolbergs bok, sier Frølich.

– Hvilken involvering er det dere da ser etter? Mener du det Martin Kolberg snakker om i boken eller deltagelse på partiarrangement?

– Det kan være alt. Vi må danne oss et bilde av i hvor stor grad er han en partipolitiker fremdeles, sier han.

KOLBERGS BOK: Peter Frølich (H) mener det er opplysninger i Ap-veteran Martin Kolbergs bok om hvor involvert Jens Stoltenberg har vært i norsk politikk. Her er daværende partisekretær Kolberg og daværende partileder Stoltenberg i 2005.

Kan bli høring

Frølich sier at partiene kommer til å jobbe med å formulere spørsmål frem til kontrollkomiteens møte på fredag – og at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å si om en samlet komité eller enkeltpartier stiller flere spørsmål.

– Hva blir konsekvensene hvis de ikke nå svarer på en tilfredsstillende måte?

– Det er klart at for hver gang man ikke får svar gjennom skriftlige spørsmål, så må vi vurdere det andre verktøyet vi har, som er høring. Jeg sier ikke her og nå at det rykker nærmere høring, men det er ikke utelukket.

IKKE TILFREDS: Peter Frølich er i kjent kontrollkomitéleder-stil ikke helt fornøyd med svarene fra regjeringen.

Frps Carl I. Hagen varslet onsdag morgen i VG at han ville stille flere spørsmål. SV-leder Audun Lysbakken bekreftet at det er aktuelt for dem også.

– Hvor langt unna er vi det? Hvor mange runder kan dere gå frem og tilbake?

– Ting tar tid på Stortinget og i kontrollkomiteen, så vi tar de rundene med spørsmål som vi føler vi trenger. For alt vi vet kan det hende vi får alle svarene, men hvis ikke så må komiteen på et tidspunkt spørre seg om det skal innkalles til muntlig høring.

Frølich understreker at han ikke varsler høring nå.

– Det er for tidlig å si.