Hans Sverre Sjøvold går av som PST-sjef

** 30. oktober 2019 avslørte VG at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpen ulovlig over flere år.

** Våpnene fikk Sjøvold av enken etter en losjebror i Odd Fellow Ordenen i 2008.

** Dagen etter iverksatte Spesialenheten for politisaker en bred etterforskning av Sjøvold. Både for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen, men også for misbruk av stillingen da han skulle kvitte seg med våpnene.

** Sommeren 2020 konkluderte Spesialenheten med at Sjøvold hadde oppbevart tre våpen i skap og skuffer på kontoret i syv år – blant annet i Justisdepartementet. Han fikk en bot på 50.000 kroner.

** Spesialenheten henla forholdet om misbruk av stilling.

** 30. april 2022 avslørte VG at en politiansatt – høsten 2021 – fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. Mannen hadde fortalt Spesialenheten om press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot våpnene til Sjøvold.

** Noen dager etter VGs avsløring besluttet politimester i Oslo, Beate Gangås, at varselet fra konsulenten ved våpenkontoret skal gjennomgås av Politidirektoratet.

** 5. mai bestemte Politidirektoratet at hele varslersaken skal granskes av et eksternt advokatfirma.

** 14. mai besluttet justisminister Emilie Enger Mehl at hun vil opprette et varslingsombud for å rydde opp i politiets varslingsrutiner.

** 15. mai bekreftet Justisdepartementet overfor VG at Hans Sverre Sjøvold unnlot å fortelle om de ulovlige våpnene da han ble autorisert før han tiltrådte stillingen som PST-sjef i juni 2019. Autorisasjonssamtalen hadde han med en tidligere kollega fra Justisdepartementet.

** 22. mai opplyste Justisdepartementet til VG at Hans Sverre Sjøvold fikk beholde landets høyeste sikkerhetsklarering til tross for at han ble straffet for brudd på straffeloven og våpenloven.

**31. mai startet Stortingets kontrollkomité undersøkelser rundt hvorfor PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fikk beholde sikkerhetsklareringen.