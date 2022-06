Politiet slår riksalarm: Dobbeltdrapsdømt møtte ikke opp etter permisjon

Politiet leter etter dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) etter at han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon. Millehaugen er også etterlyst internasjonalt.

Millehaugen ble i 2012 dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff. Minstetiden ble satt til ti år. Han ble dømt for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed.







– Han skulle være tilbake klokken 15, han kom ikke tilbake som avtalt, sier fengselsleder Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel til VG.

– Han ble umiddelbart etterlyst hos politiet, og det er de som håndterer den biten, legger han til.

Gabrielsen forteller at Millehaugen har sonet i Trondheim fengsel siden september 2012, altså snart 10 år.

– Jeg har ikke soningshistorikken hans, men han vært på flere permisjoner som har forløpt normalt, sier fengselslederen til VG.

Det var NRK som først meldte om saken.

Overfor VG sier politiet at Millehaugen både er etterlyst i alle norske politistrikt, såkalt riksalarm, og at de også har etterlyst ham internasjonalt. De har også varslet 12 andre samarbeidsetater.

Riksalarm er et varsel som går ut til alle landets politidistrikter.

– Vi bruker de ressursene og de mulighetene vi har, sier politiadvokat Anne Haave til VG i 19-tiden.

Politiet ønsker i å gå i detalj om hvordan de bruker ressursene sine.

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljert om hvordan politiet jobber i hensyn til etterforskningen. Vi ønsker ikke at han skal kunne tilpasse seg, sier Haave.

SNAKKET UT: Stig Millehaugen møtte i 2012 VG for å snakke om dommene mot ham.

Shahbaz Ahmed Dad, som er tilknyttet den rivaliserende B-gjengen, ble dømt til 20 års fengsel for å ha bestilt Millehaugen til å utføre drapet på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed.

Petter Bonde, som var Javeds tidligere advokat til han ble drept, sier til VG at det er bekymringsverdig at Millehaugen er på rømmen.

– Hvis det stemmer at at han har rømt fra soning, så er det veldig bekymringsverdig når man ser på de mange forholdene han er dømt for, sier Bonde.

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. I august 1993 ble han dømt til 17 år i fengsel for å ha skutt og drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte. Straffen fikk han også for to ran – ett på Svartskog og ett på Nesbru.

Millehaug har hele tiden nektet straffskyld.

Ber publikum holde seg unna

I en pressemelding skriver politiet at de ønsker å komme i kontakt med savnede så snart som mulig, og at de nå bruker de nødvendige ressursene på å finne og pågripe ham.

– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har også gitt ut en beskrivelse av Millehaugen:

«Beskrives som rundt 179 centimeter høy, noe kraftig bygd og er født i 1969.»

Info Bakgrunn 19. januar 2009 ble Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed skutt og drept i en bil på Haugerud i Oslo.

En 31-årig norskchilener som skal ha vært vitne til drapet, utpekte Millehaugen som drapsmannen.

Millehaugen ble idømt 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for drapet i Oslo tingrett 29. april 2011.

Shahbaz Dad, sentral i den rivaliserende B-gjengen, ble idømt 21 års fengsel i Oslo tingrett for å ha kontaktet Millehaugen på Facebook og bestilt drapet.

Dommen var i overensstemmelse med aktoratets påstand.

Begge de dømte anket på stedet.

Borgarting lagmannsrett dømte senere Millehaugen til 21 års forvaring for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Medtiltalte Shahbaz Dad ble funnet skyldig i å ha bestilt drapet på gjengrivalen. Han ble dømt til 20 års fengsel. Vis mer

VG har forsøkt å komme i kontakt med Millehaugens mangeårige forsvarer, Morten Furuholmen, men har så langt ikke fått kontakt.

Til NRK sier Furuholmen:

– Dette er helt ukjent for meg, jeg er ikke blitt kontaktet.

Transportselskapet Vy bekrefter til VG at de så langt ikke har fått noen henvendelse av politiet for å gjennomføre eventuelle tiltak.