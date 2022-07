BEKYMRET: Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, er bekymret for sykehusdriften i sommer.

Coronasmitten stiger: Passert 50 dødsfall i uken

Lenge etter at munnbindene ble kastet og håndspriten lagt i skuffen, ser vi igjen at corona-innleggelsene øker. Dette bekymrer assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, Espen Nakstad.

Det norske samfunnet opplever en ny smittebølge. Dette er det hvert fall grunn til å tro, om vi ser på antallet innleggelser. I forrige uke var det mer enn 260 nye innleggelser med covid-19 i Norge.

– Dette er mer enn i vinterbølgen 2021, skriver Nakstad på e-post til VG.

Selve smittetallet er det vanskeligere å få oversikt over, fordi vi ikke lengre tester og registrerer smitten. At antallet innleggelser stiger, er likevel et klart tegn på at smitten er på vei opp. Den samme tendensen er synlig i dødstallene.

– Antallet covid-assosierte dødsfall har økt markert i juni og passerte i forrige uke 50 dødsfall per uke.

Omtrent seks av ti coronarelaterte dødsfall i Norge skjer på sykehjem.

Ny variant dominerer

Det er flere grunner til at smitten øker. Den nye coronavarianten BA. 5 er mellom 10–15 prosent mer smittsom enn varianten i vinter. Det er BA. 5 som nå dominerer.

Det er lenge siden mange var smittet og tok vaksinen, dette gjør at vi har færre antistoffer i kroppen. Vi er også mer sosiale og i fysiske møter nå enn tidligere.

Selv om dette fører til at mange vil bli smittet med den nye varianten, har Nakstad likevel flere gode nyheter.

– Vaksinen beskytter fortsatt godt mot alvorlig sykdom hos de fleste, selv om man kan smittes på nytt.

Ifølge Nakstad, ser det ut til at færre får plagsomme langtidseffekter etter å ha hatt en omikronvariant, enn ved de tidligere variantene.

Bekymret for smittebølgen

Regjeringen meldte onsdag at alle over 75 år anbefales å ta en oppfriskningsdose. Nakstad tror dette vil bidra til å redusere antallet innleggelser fra sensommeren og høsten av.

Han er likevel bekymret for sykehusene i sommer.

– Vi er bekymret for at smittebølgen kan bli krevende for sommerdriften ved sykehusene utover i juli og august måned.

Han skriver også at helsedirektoratet er usikre på hvordan utviklingen vil bli fremover.

– Det er selvsagt ugunstig å få en ny smittebølge nå samtidig som det skal avvikles ferie, og vi er usikre på hvordan dette vil utvikle seg fremover, skriver han.

Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI har tidligere sagt at Norge kan komme lettere gjennom smittebølgen i sommer enn andre land.

– Vær hjemme

Foreløpig er det ikke aktuelt med nye tiltak. Basert på hvordan utviklingen har vært i Portugal og Sør-Afrika spår Nakstad at smittebølgen vil vokse utover juli og flate ut før ferien er over.

Nakstad har likevel en klar oppfordring til alle med symptomer:

– Vi anbefaler alle å være hjemme hvis de blir syke med koronasymptomer.

Han oppfordrer også til å ta en selvtest dersom det er viktig av hensyn til andre i omgangskretsen, og å følge gjeldende vaksineråd.

