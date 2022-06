– Dette kommer til å skremme mange tilbake inn i skapet igjen, sier venninne Tonje Elise Bakke (23) og Katharina Schjølberg (21).

Samles etter angrep i Oslo: − Kjente på mange vonde følelser

Flere hundre mennesker tok til gatene og ropte at kampen fortsetter for at alle kan få elske den de vil.

Lørdag skulle Oslo Pride endelig feires med farger og glitter.

Men festen tok en tragisk vending da en mann tok fram våpen og skjøt mot folk ved baren Per på Hjørnet, før han gikk videre mot London pub.

To mennesker er drept og 21 er skadet. En mann ble raskt pågrepet og er siktet for terror.

– Skremme mange inn i skapet igjen

Egentlig skulle det gå et stort Pride-tog gjennom Oslo lørdag, men det ble avlyst på grunn av skytingen. Lørdag ettermiddag opplyste PST at de vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Politiet vet ikke noe om selve motivet bak hendelsen eller om det kan kobles opp mot det skeive miljøet i Oslo.

Hundrevis valgte uansett å gå i tog. I det spontane Pride-toget er mange i sorg. Flere gråter og er tydelige fortvilet over det som har skjedd.

Venninnene Tonje Elise Bakke (23) og Katharina Schjølberg (21) har lørdag lagt ned blomster ved åstedet.

– Dette kommer til å skremme mange tilbake inn i skapet igjen, sier de.

Tonje og Katharina skulle egentlig på London pub fredag kveld. De skulle møte et familiemedlem der, men de ombestemte seg og dro heller hjem.

Lørdag våknet de til meldinger fra venner og familie, som spurte om de var trygge.

Familiemedlemmet som de skulle møte kom seg også trygt hjem.

Tusener av mennesker samlet seg i et opptog etter at den offisielle prideparaden ble avlyst. Mange viste stor sorg og la ned blomster ved åstedet.

Snur sinnet til feiring av mangfold

Lederen for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, er tydelig preget av skytingen da VG møter henne lørdag ettermiddag.

– Jeg føler på et stort ansvar. Jeg har mange frivillige som hadde gledet seg til å feire Pride gjennom gatene i Oslo, men som nå er redde og bekymret, sier Haugsevje.

Hun anbefaler at de som er redde nå, finner folk man er trygg på og hun forteller at Oslo kommune hjelper de som trenger det.

– I Pride-bevegelsen er vi kjent for å ha snudd det sinnet som vi kjenner på fordi vi blir utsatt for vold, til en fantastisk feiring av mangfold som kulminerer i pride-parade med farger, glitter, glede og fest. Det tror jeg at folk kommer til å gjøre nå også, men jeg tror vi trenger litt tid.

PRIDE: Inger Kristin Haugsevje på benken til Kim Friele i november 2021.

Lar seg ikke stoppe

Da Mariam Valentina våknet lørdag morgen trodde hun knapt det hun leste i landets aviser. Hun skulle sammen med en hel gjeng og gå i pridetoget som ble avlyst.

– Jeg kjente på mange vonde følelser og at jeg ikke ville være alene, sier Valentina.

Hun bestemte seg for å skrive et innlegg på gruppen Hey Girl! Oslo, og invitere til feiring av kjærligheten likevel.

Over 100 mennesker har reagert på innlegget og det kommer stadig flere til Sofienbergparken der de har samlet seg.

MARKERING: Mariam Valentina har invitert alle som trenger noen å være sammen med, til Sofienbergparken i Oslo.

Parken er helt full av folk som feirer Pride og flagger med regnbueflagg, forteller Valentina.

– Jeg synes det er veldig fint og viktig, fordi det er trist det som har skjedd, men det er viktigere at vi står opp og markerer at vi ikke kan stoppes.

– Det skal være lov å elske den man vil og være den man vil. Egentlig er det viktigere enn noen gang, sier Valentina.

– Det er lov å være redd, det er lov å være forbanna

For Inge Alexander Gjestvang har det vært vanskelig å forholde seg til det som har skjedd. Han er lederen for Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Vi skulle ta til gaten og fylle de med kjærlighet. Det er uvirkelig det som skjer, sier Gjestvang til VG.

Hans tanker går til de som er direkte berørt av hendelsen. Nå sier han det er viktig å være der for hverandre og snakke med noen man stoler på.

FRI: Inge Alexander Gjestvang ved Krim Frieles benk i november 2021.

– Jeg tenker det er viktig å anerkjenne at det er lov å være redd nå, det er lov å være forbanna. Det er lov å reagere med et helt spekter av følelser, sier Gjestvang.

Hvordan han skal komme seg videre fra dette, vet han ikke. Men han understreker at det er viktig å holde sammen.

– Vi trenger å samle oss og komme tilbake og være stolte, synlige og sterke igjen, sier Gjestvang.