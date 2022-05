KORT VEI HJEM: Fra sitt sjefskontor i Storgata har Schjøtt Pedersen utsikt over til sitt tidligere liv på Youngstorget som Ap-topp.

«Schjøtten» går fra oljeboss til klimakontrollør

Karl-Erik Schjøtt-Pedersen har vært Norges fremste oljelobbyist. Nå har han besluttet at Riksrevisjonen for første gang skal ha klima som en av sine hovedprioriteter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Du kjenner ham først og fremst som Ap-politiker og daværende statsminister Jens Stoltenbergs høyre hånd. Dernest som Norges mest profilerte olje-lobbyist gjennom stillingen som direktør i lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass fra 2015 til 2020.

Men siden årsskiftet har han vært Norges nye riksrevisor, og finnmarkingen røper nå for VG at en av de viktigste prioriteringene for Riksrevisjonen fremover blir klima.

– Stortinget er helt tydelig på at klimautfordringen er vår tids største utfordring. Da må også vi ha det som vårt hovedfokus, hvis ikke er vi hverken relevante eller følger vårt oppdrag fra Stortinget, sier Schjøtt-Pedersen til VG.

Allerede har riksrevisjonen levert en rapport i år om at norske myndigheter ikke bruker innkjøpsmakten godt nok for å gjøre grønne anskaffelser. De har også levert en rapport som viser at myndighetene ikke er godt nok rustet til å vite hvor det blir flom, skred og stormflo i fremtiden.

Fremover skal det bli langt flere rapporter som handler om hvorvidt norsk statsforvaltning er godt nok rustet for å møte Stortingets klimaambisjoner.

RINGREV: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen her i revisjonens lokaler like bak deres egen riksrev.

Klima-kontroll

Schjøtt-Pedersen forteller at en av de største endringene han har satt i gang er at Riksrevisjonen for første gang har meislet ut hvile strategiske satsingsområder de skal jobbe med. Deriblant, og øverst på lista: Klima.

Riksrevisjonen ligger direkte inn under Stortinget, og er helt sentral i Stortingets kontroll av regjeringen, departementene og resten av den sentralforvaltningen.

Info Prioriterte områder Her er de seks strategiske områdene Riksrevisjonen vil prioritere fremover: Klima

Sikkerhet og beredskap

Sårbare grupper

Effektivisering av offentlig sektor

Områder av særlig betydning for statens inntekter

Områder av særlig betydning for statens utgifter Vis mer

Riksrevisjonen har ikke for vane å annonsere hvilke revisjoner de jobber med – men Schjøtt-Pedersen varsler allerede nå at de vil levere tre konkrete rapporter til Stortinget:

Hvordan jobber forvaltningen for å nå Stortings klimamål for 2030, og er forvaltningen rigget for å kunne nå målene?

Hvordan kan man redusere klimagassutslipp i jordbruket, og når jordbrukssektoren sine klimamål?

Bidrar store statlige selskap som Avinor, Statkraft og Banenor til å redusere sine klima- og miljøavtrykk i tilstrekkelig grad.

– Vår oppgave er ikke å vurdere om Stortinget setter riktige mål, men å se om forvaltningen får gjennomført Stortingets mål, slår han fast.

PÅ VEGGEN – MEN HVOR ER FOSS? Hvor er bildet av forrige riksrevisor Per-Kristian Foss – og hvorfor er bildet av Schjøtt-Pedersen alt er oppe? – Det har en naturlig forklaring: Jeg var med i riksrevisor-kollegiet fra 2014–2017. Bildet av Per-Kristian Foss er ikke hengt opp ennå, forsikrer han.

Balanse mellom olje og klima

– For dem som har fulgt norsk samfunnsdebatt de siste årene er ikke «klimakamp» det aller første man tenker på når man hører navnet Karl Eirik Schjøtt-Pedersen?

– Min oppgave er å følge opp Stortingets prioriteringer. Så er det også et selvstendig argument i seg selv at klimautfordringene er så store at vi bør prioritere dem uavhengig av det.

– Hva tenker du om å gå fra å være Olje-lobbyist nummer én i landet, til å skulle bli statens nye klimakontrollør?

– Det norske samfunnet lever i en balanse hvor man ønsker å være pådriver for å håndtere klimautfordringen internasjonalt, samtidig som man er en stor produsent av olje og gass. Men rollen jeg her forvalter på vegne av Stortinget er å kontrollere forvaltningen, og dermed også at de er rustet til å følger opp stortingets mål på klima, sier han og legger til:

– Det er et svært meningsfullt oppdrag.