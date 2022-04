VAR FORSVARSSJEF. Harald Sunde var forsvarssjef fra 2009 til 2013, og leder nå den regjeringsoppnevnte kommisjonen som vurderer samfunnets totale beredskap.

Tidligere forsvarssjef: Dette kreves av en ny forsvarsminister

Regjeringen trenger en forsvarsminister med tung politisk erfaring, mener tidligere forsvarssjef Harald Sunde – som selv ikke er interessert i jobben.

– Nå må vi styrke vårt forsvar ikke bare på kort sikt, og samtidig ivareta de politiske prosessene. Derfor krever denne situasjonen i mine øyne en god og erfaren politiker som kan gjennomføre dette og få fart på ting, sier Sunde til VG.

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han går av som forsvarsminister, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

Den tidligere forsvarssjefen, som også er Senterparti-medlem, er blant navnene som har blitt nevnt som mulige kandidater til å ta over jobben. Det er Sunde klar på at han er like lite interessert i som han var da regjeringen ble satt sammen, og han ble trukket frem som en potensiell joker.

– Jeg var veldig tydelig i mediene på det da – jeg har jo ledd av det til Trygve Slagsvold Vedum etterpå. Jeg har ikke hørt noe fra dem nå, og det tror jeg heller ikke jeg kommer til å gjøre, sier han til VG.

Dramatisk sikkerhetspolitisk situasjon

Krigen i Ukraina pågår for fullt, og Ukraina venter at et russisk angrep øst i landet «vil begynne snart».

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det ekstra viktig at det er en politiker – og ikke en fagmann som han ham selv – som bekler rollen, mener Sunde. For når forsvaret skal styrkes, er det mange prosesser som må navigeres.

– Hele den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er endret, og det er helt dramatisk det vi er vitne til, sier Sunde til VG.

Han understreker at han ikke vil peke på en bestemt person, og mener det er flere i Senterpartiet som kunne tatt over rollen.

– Det er et politisk håndverk å prioritere midlene sånn at de kan omsettes til militære kapasiteter. Dette handler om å få en god politiker som kan prosessene, som kan sitte i regjeringen og kjenner Stortinget, og som kan omsette det faglige til handling, sier han.

VG får opplyst at det er innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 14 tirsdag. Det er da ventet at det utnevnes en ny forsvarsminister.

– Er det problematisk at en forsvarsminister må gå av midt i denne situasjonen?

– Dette står ikke og henger på en forsvarsminister, det finnes mange gode folk. Det blir bare litt hektisk, men det er mer prosess og prosedyre, sier Sunde.

Kan bli dyrt

Den nye ministeren får mye å gripe fatt i:

Regjeringen vil bruke 3,5 milliarder ekstra på umiddelbar styrking av forsvaret og gjør om Andøya flystasjon til permanent base for mottak av allierte styrker. Samtidig har ubetalte regninger, overskridelser og forsinkelser hopet seg opp på bordet til den avtroppende forsvarsministeren.

– Å bygge opp forsvarskapasitet tar tid, men vi må ikke tenke at man bare skal drive langtidsplanlegging. Det er strålende at regjeringen har gitt tre milliarder til en umiddelbar styrking av forsvaret – men da sier jeg at det ikke er noe verdt før det er omsatt til evne. Vi må finne raske veier å anskaffe ting på, sier Sunde

En lang rekke land bygger nå opp forsvaret. Det gjør også at etterspørselen etter materiell vil bli større, og at det kan bli dyrt:

– Derfor er det veldig viktig at vi får raske prosesser sånn at vi ikke havner bakerst i køen. Vi har ikke en overflod av penger, og selv en svak styrking av forsvarsbudsjettet vil ta tid. Den risikoen kan vi ta når det er fred og fordragelighet, men nå som situasjonen er som den er, og permanent endret for lang tid fremover, da må vi komme til handling raskere.

Sunde leder for tiden den regjeringsoppnevnte kommisjonen som vurderer samfunnets totale beredskap.

– Forsvarssektoren må gire med og akselerere dette og få disse prosessene til å gå raskere. Alle de faglige spørsmålene er det en god forsvarssjef og et embetsverk i forsvarsdepartementet som kan bidra med.

TREKKES FREM: Liv Monica Stubholt, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ivar Prestbakmo, Bengt Fasteraune, Ola Borten Moe, Geir Pollestad, Marit Arnstad

Disse kan være aktuelle

VG har tidligere fått opplyst at det ikke ser ut til å være aktuelt med en settestatsråd – altså en midlertidig statsråd – men at regjeringen ønsker å få på plass en permanent forsvarsminister gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Flere kandidater har blitt trukket frem som aktuelle. Blant navnene som blir nevnt er:

Marit Arnstad (59). Parlamentarisk leder, stortingsrepresentant og medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Liv Signe Navarsete (63). Tidligere leder av Senterpartiet. Søndag sa til VG at hun vil Tidligere leder av Senterpartiet. Søndag sa til VG at hun vil tenke seg nøye om hvis hun blir spurt.

Ola Borten Moe (45). Forsknings- og høyere utdanningsminister, og nestleder i Sp. Dersom det blir Borten Moe, må statsminister Støre foreta en rokering i regjeringen.

Geir Pollestad (43). Parlamentarisk nestleder i Sp.

Sigbjørn Gjelsvik (48). Finanspolitisk talsperson i Sp.

Liv Monica Stubholt (60) Forretningsadvokat, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og i Olje- og energidepartementet.

Bengt Fasteraune (57). Stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen med bakgrunn som oberstløytnant i Forsvaret.

Ivar Prestbakmo (53). Fylkesordfører i Troms og Finnmark og fast møtende vararepresentant på Stortinget for Sandra Borch.

