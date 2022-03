LARVIK: Det tok seks dager før den savnede kvinnen ble funnet omkommet i et solstudio i Larvik. Her et bilde fra bryggen i byen.

Ung kvinne lå død i solstudio i seks dager

En savnet kvinne ble funnet død i et solarium seks dager etter at hun ble meldt savnet i Larvik.

Av Kristoffer Solberg

Kvinnen ble meldt savnet 18. februar. Hun ble funnet død seks dager senere.

Det var Østlands-Posten som omtalte saken først.

Kvinnen ble funnet død inne på et låst solarierom ved solstudioet Brun og Blid i Larvik.

Ifølge fungerende krimsjef ved Larvik politistasjon, Cathrine Lund, skal det være snakk om et selvdrap. Politiet har avsluttet etterforskning av saken.

Kvinnen skal ha vært i midten av 20-årene.

Politiet har sett overvåkningsbilder av at kvinnen gitt inn på solarierommet, opplyser lund overfor VG.

Det var en tekniker som skulle utføre vedlikehold i solstudioet som fant den avdøde kvinnen, skriver Østlands-Posten.

Daglig leder av solstudioet, Asle Eikeland, sier overfor VG at det dreier seg om et problem rundt forståelsen av en låst dør i studioet som utgjør bakgrunnen for at kvinnen ikke ble funnet tidligere.

Rengjøringspersonell vasker studioet hver dag, forteller Eikeland.

Han kaller hendelsen tragisk.

– Det er tragisk for de pårørende, sier han til VG.

– Dette er en veldig tragisk svikt. Jeg har vært i bransjen siden 1984, og jeg har aldri opplevd dette før, legger han til.

Den daglige lederen forklarer at rengjøringspersonell enten skal bli informert om hvorfor en dør i studioet er låst, eller så skal firmaet rutinemessig kontaktes.

Eikeland understreker at rengjøringsfirmaet gjør en god jobb.

– Vi oppfatter at vaskebyrået som jobber hos oss gjør en fantastisk jobb. Det blir vasket minimum en gang per dag, som er bransjestandard. Her har det vært et problem rundt forståelsen av en låst dør, sier han.

Eikeland forteller at politiet i Larvik har gitt beskjed om at det ikke var noe personell knyttet til solariet kunne gjort for å forhindre hendelsen. Cathrine Lund ved Larvik politidistrikt bekrefter dette.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med renholdsfirmaet som vasker ved Brun og Blid i Larvik.

Daglig leder i selskapet sier til Østlands-Posten renholderen som vasker ved solstudioet ble opprørt da hun ble kjent med hendelsen.

– Da hadde hun allerede bestemt seg for at hun ikke kunne vaske der mer, og det respekterer vi, selv om hun ikke kunne ha reddet livet til kvinnen, sier daglig leder til avisen.

Fungerende krimsjef ved Larvik politidistrikt, Cathrine Lund, bekrefter at de pårørende er informert om at VG omtaler saken.