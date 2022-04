SKYFRI HIMMEL: Fra skjærtorsdag letter skydekket, temperaturene øker, og det skal bli tørt vær og en god del sol i store deler av landet, ifølge Meteorologisk institutt.

Påskevarselet: Finværet kommer utover uken

Det skal bli nedbør, kjølig og vindfullt første del av påskeferien. Men de fleste kan regne med sol og oppholdsvær når påskehelgen begynner å nærme seg.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Værmessig innbyr ikke palmehelgen til påskeidyll enten man befinner seg på fjellet eller i byen.

Et lavtrykk som preger både Sør- og Nord-Norge gir et ruskete vær i hele landet.

– I sør vil det være ganske mye vind både i fjellet og i lavlandsstrøkene, og ganske mye nedbør inn mot Romsdal og Trøndelag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

I Trøndelag kan nedbøren falle som regn.

I hele landet blir det mye vind og snøfokk. I nord blir det snø og til dels sludd, noe som kan gi vanskelige kjøreforhold, særlig i Finnmark.

Tørt og kjølig

Når vi går inn i den stille uken vil lavtrykket svekkes i sør og trekke seg nordover.

Det vil gi tilløp til opplett og bedre forhold i Sør-Norge, og etter hvert også i nord.

Vakthavende meteorolog varsler en forbigående svak høytrykksrygg over store deler av landet tirsdag.

Da gjelder det å benytte sjansen til å ferdes i skiløypene i et tørt, men fortsatt kjølig vær.

OVERSKYET: Et forbigående høytrykk vil avløses av en ny runde med ruskevær onsdag, melder vakthavende meteorolog. Bildet er tatt i Nes i Akershus.

For ruskeværet slipper ikke taket helt enda, midtveis i påskeuken.

– Det er ganske stor aktivitet i atmosfæren, allerede på onsdag kommer et nytt lavtrykk fra sør, sier vakthavende meteorolog Haga.

Det gir nedbør som vil falle som regn langs kysten, og snø i de indre og høyere strøken

Opphold og høyere temperaturer

Men så kommer det etterlengtede oppholdsværet fra skjærtorsdag og videre ut i påskehøytiden, ifølge meteorologen.

I sørlige og midtre deler av landet skal det bli tørt vær og en god del sol.

– Fortsatt blir det nok litt lavere temperaturer, men det ser ut til at det skal bli litt stigende temperaturer på både Østlandet og Vestlandet, sier Haga.

Men gradestokken skal dra seg oppover, og høyst sannsynlig over tosifret inn mot påskehelgen.

I de nordlige delene av landet er det ikke opplagt at været blir like bra.

Det blir litt høyere temperaturer, men nordlendingene må belage seg på at nedbøren vender tilbake.

Forventer høy UV-stråling

Med gode snøforhold og finvær i siste halvdel av uken ligger forholdene til rette for høy UV-stråling oppe i fjellet.

Den erfarne meteorologen har et råd til de som har tenkt seg ut når solen kommer.

– De bør være flinke til å beskytte seg mot den kraftige UV-strålingen. Øyne, hender og ansikt vil være særlig utsatt, sier Per Egil Haga.

UV-STRÅLING: Hvit snø kombinert med sterk sol gjør at det kan bli høy UV-stråling i fjellet. Her fra påskefjellet i Rauland i 2020.

De som ferdes i fjellet bør også være oppmerksom på skredfare.

Varsom.no har satt ut rødt snøskredvarsel for hele Trøndelag, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane.

Det meldes også om høy snøskredfare i deler av Troms og Finnmark og i høylandet vest for Jotunheimen.

Om nordmenn kan være fornøyd med påskeværet i år er ikke entydig, ifølge værvarsleren.

– Jeg tror nok de fleste i Sør-Norge synes det er litt for kjølig til å nyte det. De fleste hadde nok ønsket seg en litt bedre start på påsken. Håpet er at de får sine ønsker oppfylt, særlig når vi kommer litt utover i uken, sier Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.