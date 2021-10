TILSYN: Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å undersøke helsehjelpen Espen Andersen Bråthen har fått i Kongsberg.

Kongsberg-angrepet: Statsforvalteren oppretter tilsynssak

Statsforvalteren oppretter tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg etter at Espen Andersen Bråthen drepte fem personer og skadet tre.

Av Ronny Berg

– Vi kommer til å undersøke tilsynsmessig den oppfølgingen den siktede har fått i helsevesenet, opplyser kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard hos Statsforvalteren i Oslo og Viken i en e-post til VG.

Bråthen er siktet for fem drap og å ha skadet tre personer. Politiet sier at siktelsen vil bli utvidet.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen har vært i kontakt med både den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten basert på informasjonen som har fremkommet i mediene, ifølge kommunikasjonssjefen.

Avdelingssjef ved Kongsberg DPS, Mona Grindrud sier til VG at de i tiden fremover vil snu hver sten for å komme til bunns i hva som har vært deres rolle og hva som har skjedd og om noe kunne vært gjort bedre.

– Den dypt tragiske hendelsen på Kongsberg preger oss alle, sier Grindrud.

– Vi arbeider med å få frem en intern hendelsesanalyse og fremskaffe all dokumentasjon vi har knyttet til pasienten og til kommunikasjonen med politiet.

Avdelingssjefen sier at de på anmodning fra Statsforvalteren, vil redegjøre for alle forhold i saken.

– Avslutningsvis vil jeg formidle at vi er et lokalt DPS hvor både institusjonen og menneskene som arbeider her, er en del av et lokalt samfunn som er sterkt berørt av denne alvorlige hendelsen, sier Grindrud.

Undersøkelseskommisjonen avventer

Direktør Pål Iden i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), vurderer om de skal foreta en undersøkelse av hendelsen på Kongsberg.

– Det er foreløpig ikke har besluttet. Men det som skjedde, opprører også meg, som er satt til å jobbe for at helsevesenet skal bli bedre og forebygge alvorlige hendelser, sier Iden til VG.

Presseansvarlig i Vestre Viken, Hege Frostad Dahle uttaler:

– Jeg må få lov til å ta en telefon og komme tilbake til dere.

Ukom har allerede arbeidet i et år med en undersøkelse knyttet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som begår drap.

Han sier at voldsvurderinger og selvmordsrisiko er øyeblikksbilder og ferskvare.

– Vi holder oss orientert om det som fremkommer i mediene fra Kongsberg, fordi det kan være aspekter eller perspektiver derfra som er relevant for undersøkelsen vi er i gang med, sier Iden.

– Vi kan vi gå inn i Kongsberg-saken og hente inn informasjon, men det har vi ikke besluttet ennå.

På generelt grunnlag stiller Iden spørsmål ved hvor gode helsetjenestene er på å forebygge hendelser der pasienter med voldspotensial og psykisk sykdom er involvert.

– Hvordan samarbeider politiet, spesialisthelsetjenesten, kommunen og NAV? Dette er vi i gang med å undersøke, sier Iden.

– Vår bekymring er at de ulike tjenestene sitter med et ulikt bekymringsbilde, og ikke nødvendigvis alltid deler informasjonen. Noe av det handler om taushetsplikt og juridiske rammer. Andre ting handler om kulturen innenfor de ulike tjenestene.

På spørsmål fra VG, sier Arne Christian Haugstøyl i PST at de ofte ikke har andre virkemidler mot psykisk syke personer enn å dele informasjon med helsevesenet.

– Vi kan i enkelte tilfeller selvfølgelig prøve å følge med på en person, sier lederen for seksjon for kontraterror.

– Men det er dessverre sånn at en del av de sakene havner litt mellom to stoler, og det er ofte en utfordring.