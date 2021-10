PÅTALELEDER: Gjermund Hanssen forteller at politiet mener det er mulig å løse kryptogåten i Lørenskog-saken.

Lørenskog-etterforskningen: Kartlegger bruk av misbrukt identitet

I tiden fremover vil politiet kraftsamle ressursene i krypto-sporet. De har tro på at de kan klare å finne ut hvem som misbrukte identiteten til en nordmann fra Sørlandet.

Det har snart gått tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Nå forteller politiet til VG at de har tatt et bestemt valg i jakten på hvem som står bak 69-åringens forsvinning:







Politiet tror sjansen er større for å identifisere ukjente gjerningspersoner ved å følge kryptosporene fra trusselbrevet, enn å bruke tid på de fysiske sporene på og rundt åstedet.

– Slik saken står nå anser etterforskningsledelsen kryptosporet som det sporet med størst potensial i saken. Vi vil derfor kraftsamle ressursene ytterligere inn mot dette sporet i den kommende perioden, sier påtaleleder Gjermund Hanssen til VG.

Han understreker samtidig at dette ikke betyr at andre såkalte handlingsrelaterte spor er lagt bort.

Det jobbes fortsatt jobbes aktivt med alle spor som kan si noe om den handlingen Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for, og hvem som sto bak, sier Hanssen.

ÅSTEDET: Politiet har brukt mye tid i Sloraveien 4, for å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

Mulig å spore

Kripos’ spesialiserte datateknikere ved Nasjonal cyberkrimsenter (NC3), har lenge vært en sentral støtte i politiets arbeid med å løse krypterte gåter i Lørenskog-saken.

Det overordnede målet i krypto-etterforskningen er å finne ut hvem som har skrevet trusselbrevet som lå igjen på en rød stol i Sloraveien 4 dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant – og hvem som er den såkalte motparten som etter forsvinningen har kommunisert med Hagen-familien på ulike vis.

I trusselbrevet beskrives et svært spesielt opplegg for hvordan Tom Hagen skal kjøpe inn kryptovaluta, kommunisere og videre betale løsepenger til den såkalte motparten, om lag ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

Selv om gjerningspersonene skjuler seg bak en stjålen identitet, tre kryptovalutaer og ulike kryptobørser med adresse på øyer i Det indiske hav, ser politiet også på disse digitale grepene som spor og muligheter.

Motparten har faktisk lagt igjen flere spor enn de behøvde, har eksperter uttalt til VG. Selv om det har vist seg å være vanskelig å spore gjerningspersonene, er politiet opptatt av å si at det likevel er mulig.

– Viktig del

Et av sporene politiet har stor tro på at kan føre dem til mulig ukjente gjerningspersoner, er den stjålne identiteten som er brukt til å opprette ulike kontoer i krypto-oppsettet, deriblant på kryptobørsen Huobi.

Den stjålne identiteten tilhører en norsk mann fra Sørlandet. Han har ikke noe med forsvinningen å gjøre – men på et eller annet vis har han en gang i tiden blitt utsatt for et ID-tyveri.

Passet hans ble lagt ut for salg på det mørke nettet, og skal være brukt til flere kriminelle handlinger – deriblant av den eller de som står bak Lørenskog-forsvinningen.

– En viktig del av etterforskningen dreier seg om å kartlegge hvem som har vært i besittelse av den identiteten som er misbrukt i saken, sier Hanssen.

KRIPOS: Her i lokalene til Kripos på Bryn i Oslo, arbeider datateknikere med kryptosporet.

Ikke truffet blink

Påtalelederen forteller at etterforskningen av kryptosporet for tiden innebærer identifisering og etterforskning av e-post-kontoer, telefonnumre, IP-adresser, kontoer på ulike vekslingsbørser, med mer.

Politiet tror at dette arbeidet til slutt vil kunne føre dem til gjerningspersonene, men etter det VG kjenner til, har ikke politiet så langt «truffet blink».

– En stor del av arbeidet går ut på å utelukke det som ikke er av relevans for saken, noe som er med på å gjøre arbeidet omfattende og tidkrevende, sier Hanssen.

VG kjenner heller ikke til at etterforskningen av kryptosporet knytter Tom Hagen eller den siktede mannen i 30-årene direkte til forsvinningen.

Tom Hagen er fortsatt siktet for drap, men nekter straffskyld. Hanssen ønsker ikke å si noe om mistanken mot Hagen nå, annet enn at siktelsen står ved lag. Han er imidlertid opptatt av å si at krypto-etterforskningen er objektiv og såkalt hypoteseuavhengig – politiet jakter hvem som er i andre enden av sporet, uavhengig av hvem det skulle vise seg å være.

– Omsider

Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, er positiv til politiets krypto-etterforskning.

– Det er godt å høre at politiet omsider retter sitt hovedfokus mot kryptosporene. Dette taktskiftet i etterforskningen burde skjedd mye tidligere, men vi håper politiets kraftsamling vil gi oss svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, sier Holden.

– Jeg oppfatter videre politiets retningsendring som en klar erkjennelse av at siktelsen mot Tom Hagen er feil, og jeg håper at det snart kommer til uttrykk i tydeligere ordelag fra påtalemyndigheten, sier forsvareren.

En mann i 30-årene, som nekter straffskyld, er også siktet i saken. Hans forsvarer, Dag Svensson, har uttalt at hans klient er på vei ut av saken.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober 2018. Politiet mener hun er drept.

Avanserte metoder

Arbeidet i kryptosporet innebærer også et betydelig element av avansert metodeutvikling, forteller Hanssen.

– Jeg kan ikke si noe om den metodeutviklingen, annet enn at vi har tro på den. Vi mener den vil kunne få positive ringvirkninger, også for andre straffesaker og bidra til å forebygge og kjempe annen alvorlig kriminalitet.

Hanssen trekker her frem et av politiets største våpen i kampen mot kriminelle på nettet: Å ta ned tjenester som de har følt seg sikre på. Et eksempel i nyere tid er den såkalte Encrochat-saken.

– Vi har sett flere eksempler de siste årene på at politiet får et enormt fortrinn i kriminalitetsbekjempelse de gangene vi klarer å ta ned tjenester eller bryte gjennom krypteringer som de kriminelle har følt seg trygge på.