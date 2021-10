DYR FORNØYELSE: Det blir enda dyrere å fylle tanken hvis Co₂ avgiften økes slik den avtroppende regjeringen foreslår.

Bensin og diesel kan bli 41 og 47 øre dyrere

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen Solberg å øke Co₂ avgiften kraftig, noe som kan øke bensin- og dieselprisen med henholdsvis 41 og 47 øre.

Regjeringen foreslår også å redusere avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften og innføre omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Den ønsker også å øke CO₂-komponenten i engangsavgiften for personbiler.

– Med regjeringens ambisiøse klimamål kan ikke bilistene lenger skjermes fra de økonomiske incentivene til å redusere sine utslipp. I statsbudsjettet for 2022 foreslås det derfor ikke å redusere veibruksavgiften for å kompensere bilistene for økt CO₂-avgift, heter det i statsbudsjettet.

Ifølge NAF vil omregistreringsavgift for de aller nyeste brukte elbilene neste år bli opp til 6 681 kroner.

– Dårlig avskjedsgave

– Dette er en veldig dårlig avskjedsgave fra Solberg-regjeringen til alle landets bilister. Bilen er et helt nødvendig transportmiddel i hverdagen til svært mange mennesker i Norge. Dette må Sp og Ap rette opp når de skal legge frem sine endringer til statsbudsett. Sp gikk til valg på ingen økninger i bilavgiftene, sier kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste i NAF, til VG.

Neste år, hvis regjeringens forslag går gjennom, vil trafikkforsikringavgiften for elbil ifølge NAF øke med 876 kroner og dermed komme på linje med de fleste andre biler - nemlig 3011 kroner.

– Regjeringen startet i fjor med lavere sats på trafikkforsikringsavgiften, den gamle veiavgiften, og øker i 2022 til full sats, sier Ryste.

Hun mener dagens regjering svekker et av initiativene som gjennom mange år har vært med og stimulere et høyt elbisalg i Norge.

– Og som politikerne selv sier er helt nødv for å oppnåp klimamålene. Vi mener det er for tidlig å innføre avgifter på elbil, sier Ryste.

10 november

Den påtroppende regjeringen, med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i spissen, har rundt fire uker på seg til å gjøre endringer i statsbudsjettet. De har frist fram til 10. november.

Jonas Gahr Støre har i valgkampen lovet at kun halve avgiftsøkningen på Co₂ skal slå ut i økte pumpepriser. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lovet å skjerme pumpeprisene helt fra denne økningen. De to må innen 10. november legge fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Dyrere ladbare hybridbiler

Solberg-regjeringen foreslår også å gjøre hybridbiler dyrere. Den vil øke kravet til elektrisk rekkevide til 100 km fra dagens 50 for at man skal få maksimalt vektfradrag. Denne fradragssatsen skal dessuten reduseres fra 23 til 15 pst.

– Ingen av dagens ladbare hybrider har så lang elektrisk rekkevidde, skriver NAF i en pressemelding.

