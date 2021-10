Slik påvirker statsbudsjettet studenter og unge

I forslaget til statsbudsjett for 2022 blir det lovet milliarder til studenter og unge. Dagens regjering foreslår ekstra stipend hvis du studerer i syv prioriterte land.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag klokken 10 frem Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2022. Det er det siste budsjettet til dagens regjering, etter at de tapte stortingsvalget i år. Vi har samlet de viktigste delene av statsbudsjett for deg som studerer eller er under 30 år.

Statsbudsjettet viser hvor mye penger og utgifter Norge har det kommende året, og hva pengene skal brukes på. Oljepengebruken kuttes med 84 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022. Den avtroppende regjeringen foreslår å bruke 322,4 milliarder kroner. Grunnen er at det går bedre med norsk økonomi.

Dette foreslås for studenter

Ekstra stipend til studenter som tar utveksling i Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Regjeringen ønsker at flere norske studenter skal reise til prioriterte samarbeidsland og foreslår derfor å innføre eit stipend på 2500 kroner i måneden for utveksling til disse landene.

Regjeringen foreslår å bygge 1560 nye studentboliger i 2022. Det tilsvarer nivået fra 2021.

En økning på 62,5 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning. Midlene skal brukes til å forbedre digital undervisning.

463,8 millioner kroner til å videreføre og trappe opp utdanningskapasitet ved universiteter og høyskoler, inkludert 4000 plasser i forbindelse med Utdanningsløftet 2020. 300 av de 4 000 plassene vil regjeringen omprioritere fra juridiske og økonomisk-administrative fag til barnevernsfaglig utdanning på masternivå.

Skalere opp tilskuddet til fleksible studietilbud gjennom HK-dir med 49,7 millioner kroner til 149,5 millioner kroner. Av disse vil regjeringen bruke minimum 40 millioner kroner på et distriktsprogram hvor regionale aktører i samarbeid med utdanningsinstitusjonene kan få støtte til utdanningstilbud og en søknadsbasert ordning for studiesentre.

Regjeringen foreslår 20 millionar kroner for å gi folk som tar kortere utdanningsløp rett til lån frå studieåret 2023–24.

Det settes av 2,5 milliardar kroner til flere store byggeprosjekt ved universitetene.

Statsbudsjettet kan virke litt komplisert, se finansminister Jan Tore Sanner enkelt forklart alt om statsbudsjettet her!

MER: Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), hadde håper at det skulle komme mer penger til studenten med økt studiestøtte. Hun krever at Stortinget fester studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden når budsjettet revideres.

Skuffet over studiestøtten

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, er skuffet over Solberg-regjeringens forslaget til statsbudsjett.

– Regjeringen har glemt det viktigste i høyere utdanning, studentene. Det er ingen økning i studiestøtten og vi vet hvor lite penger studentene har, sier Lunde til VG.

Studentorganisasjonen har hatt som hovedprioritet å kreve at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. NSO-lederen håper at det kommer mer penger til studentene når statsbudsjettet blir revidert.

– Det eneste de har gjort er å regulert sånn at studiestøtten følger prisveksten, samtidig betyr det at kjøpekraften til studenter forblir den samme. Det er et lyspunkt at det er en mulighet for at det kan endres og komme mer penger til studentene når Stortinget skal gå gjennom og gjøre endringer. Vi håper og krever at studiestøtten økes til 1,5 G.

Utenlandsstudentene er også skuffet over forslagene.

– Det er fint at regjeringen vil gi 2500 kroner i stipend til de som drar til syv utvalgte land, men dette er kun halvgradsstudenter og pengene blir tatt fra en annen pott som nå nedjusteres: støtte til studier ved de høyest rangerte universitetene, sier president i ANSA Sebastian Hytten.

Han sier videre at ANSA hadde håpet på en solid oppjustering i studiestøtten, samt at jobb ved siden av studier i utlandet ikke bremser lån og stipend.

Dette foreslås for unge

Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge under 30 år som har en lav eller middels inntekt.

200 millioner kroner til psykisk helsehjelp til barn og unge.

800 millioner settes av for at flere skal fullføre VGS. Pengene skal gå til konkrete tiltak for å gjøre videregående bedre tilpasset den enkelte eleven slik at flere består og fullfører

225 millionar kroner til å starte en nasjonal utrulling av ordningen med fritidskort. Gjennom ordningen kan barn og unge få dekket deltageravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter, og dermed få bedre mulighet til å delta sammen med andre.

104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag.

20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

Organisasjonen Ung i Trafikken har fått plass på budsjettet. De får 2 millioner kroner til å forebygge drepte og skadde ungdommer i trafikken.

