Regjeringen avlyser eksamen

Avgjørelsen gjelder eksamen for elever på ungdomsskolen og videregående.

– Alle ordinære eksamener avlyses, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag morgen.

Dermed følger regjeringen anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, som er å avlyse alle vanlige eksamener våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor.

– Situasjonen har vært ulik forskjellige steder i landet, sier kunnskapsministeren.

Hun har vurdert flere alternativer for avgjørelsen ble tatt, men landet på at det er mest rettferdig å avlyse alle eksamener.

– Oslo oppgir at elevene har hatt rødt nivå i åtte måneder, i mindre kommuner har situasjonene vært en annen.

Elever jubler

Regjeringen har lyttet til faglige råd og norske elever mener Elevorganisasjonen.

– Nå jubler vi, både på kontoret og på alle landets skoler. Nå må vi bruke tiden godt framover for å sikre gode vurderinger, men i dag er det lov å spise kake, sier leder i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs til VG.

Josefine Gjertine Opdahl Hellesund (19) går i 3. klasse på Danielsen videregående i Bergen. Hun jubler også over avgjørelsen.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen har lyttet til elevene og fagfolkene. Undervisningen har variert så mye, at å presse elevene inn i en standardisert eksamen nå, ville vært helt feil, sier Hellesund til VG.

Josefine Gjertine Opdahl Hellesund (19) fra Bergen.

– Et stort tap for elevene

Ingrid Marie Fossum Ulriksen (17) ved Sortland videregående.

– Hva ville konsekvensen vært?

– Vi vet at mange elever har slitt tungt gjennom pandemien. Dersom eksamen hadde gått som normalt, ville det vært en mental belastning, sier Hellesund.

Udir sa i sin anbefaling at den var gjort med en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn: «Likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet».

Delte meninger

Stortingsrepresentant for Rødt og leder i utdannings- og forskningskomiteen, Hege Bae Nyholt, ba regjeringen følge anbefalingen fra Udir denne uken.

Forrige kunnskapsministeren, Venstre-leder Guri Melby, har advart mot å avlyse. Hun er bekymret for at flere vil droppe ut av høyere utdanning fordi de ikke er godt nok forberedt og opplevd en eksamen før.

– Det finnes mange gode argumenter for å ha eksamen. Dette er ikke en lett avgjørelse, men avlysningen gir mer tid til opplæring, sier Brenna til VG.

I 2021 valgte regjeringen å avlyse skriftlig eksamen i starten av februar, på grunn av utfordringer i undervisningen under pandemien. Til slutt ble også muntlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst. VG snakket da med flere unge som følte seg mindre klare for høyere utdanning.

Før avgjørelsen om vårens eksamener sa avgangselev Dorte Grimsmo, på Strinda videregående Skole i Trondheim, at noe av det verste var å leve med uvissheten rundt eksamen.

Ingrid Marie Fossum Ulriksen (17) går 2. klasse på Sortland videregående skole.

– Dette er et stort tap for elevene. Nå mister vi muligheten til å få en rettferdig karakter uten trynefaktor. Vi mister også mye kunnskap som vi trenger når vi skal over på høyere utdanning. Vi vil også slite i konkurransen med andre elevkull, sier Fossum Ulriksen.