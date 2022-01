HURTIGTEST: FHI har kommet med nye hurtigtest-råd.

FHI endrer råd om selvtesting: Anbefaler å ta test i hals og nese

Det er avgjørende å få nok virus på prøvepinnen, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er sannsynlig at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer, skriver FHI i en pressemelding.

Flere medier har tidligere meldt om tilfeller hvor personer opplever å teste negativt for corona i nesen, men positivt når testen tas i halsen. Hurtigtestenes sensitivitet har også blitt diskutert. Blant annet mener en overlege at hurtigtestene gir falsk trygghet - og at mange vil oppleve å få falsk negativ.

Nå har FHI endret rådene om selvtesting og råder om å teste seg i både hals og nese.

FHI skriver nå i sin nye pressemelding at de fleste tilgjengelige antigen-hurtigtester er tiltenkt analyse av prøvemateriale fra bakre - eller fremre neseprøve, men at det ser ut til at disse fungerer godt også for kombinert prøve fra svelg og nese.

– Spesielt voksne personer med symptomer kan derfor ta prøve både fra svelg og nese når de gjør selvtester, sier lege Joakim Øverbø i Folkehelseinstituttet.

Prøven tas først fra svelget/halsen) og deretter fra nesen slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen, understreker han.

Styrker sannsynligheten for å få mer virus på prøvepinnen

VG skrev tidligere mandag om en studie som peker på at hurtigtesten har lavere sensitivitet med omikron.

Mandag sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VGTV at det de ser som avgjørende er om du får nok virus på hurtigtestens prøvepinne.

– Har du stor virusutskillelse og er smitteførende så slår du ut positivt på en hurtigtest. Spørsmålet er i overgangen, før du blir så smittsom, om man klarer å påvise dette tidlig nok. Det er veldig viktig for det vil hindre flere smittetilfeller. Mens for de som allerede har symptomer og sitter hjemme er det ikke så avgjørende om du får svaret den ene dagen eller neste dag.

Han legger til at å teste i nese og hals kan være det som styrker sannsynligheten for å få mer virus på prøvepinnen - og dermed styrker sensitiviteten.

For å få mest mulig virus på prøvepinnen sier Nakstad at det er viktig at den er fuktig og har slim på seg.

– Både vaksinen og tester som er i bruk er utviklet på bakgrunn av de første virusvariantene man fikk, så har det kommet mange endringer i viruset underveis, det gjør at både vaksineeffekten har tapt seg litt og det er ikke utenkelig at testsensitiviteten også taper seg litt. Da gjelder det å kompensere for det med å ta prøven på en måte som sikrer at man får nok virus på prøvepinnen, sier Nakstad.

