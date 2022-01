ELEVER HJEMME: Før jul sendte rektor Lisbet Grøvdal elevene på hjemmeskole på grunn av høyt sykefravær blant de ansatte. Nå er mange elever hjemme på grunn av smitteutbrudd og karantener.

Økende elevfravær på nyåret - fortsatt tynn bemanning i skoler og barnehager

Bemanningen beskrives fortsatt som krevende i mange skoler og barnehager. Elevfraværet er noen steder skyhøyt grunnet økt smitte.

Rektor Lisbet Grøvdal så ingen annen mulighet enn å stenge Høvik skole i Lier da over 40 ansatte hadde sykefravær samtidig i desember. Etter nyttår er skolen åpen, riktignok med fortsatt høyt sykefravær, spesielt i SFO.

Men den nye utfordringen er utvilsomt elevfravær. Hele 167 elever har vært hjemme de siste dagene etter økningen i testing fra skolestart av.

– Vi har skoledrift på gult nivå, bortsett fra noen få timer hjemmeskole i valgfag på ungdomstrinnet. Vi har fortsatt mye fravær, men nå først og fremst blant elevene, sier Grødal til VG.

STOR SKOLE: Om lag 1000 elever går på Høvik skole i Lier.

I uke 2 er 30 ansatte i skolen og SFO borte tirsdag, mens 167 elever var hjemme mandag etter å ha testet positivt på hurtigtest, deriblant 67 elever som har testet positivt også på PCR-test.

Det har blant annet ført til at én klasse som vanligvis har 24 elever, plutselig var nede i syv elever i klasserommet.

– Men jeg kan ikke tro at fraværet blir så høyt at vi må innføre hjemmeskole igjen. Alle de ansatte er straks fullvaksinert med tre doser, sier rektoren.

Halvering i fraværende lærere

I Oslo-skolene ser man samme tendens: De ansatte er i stor grad tilbake på skoler og barnehager etter økt sykefravær i ukene før jul. Men elevfraværet er høyt, viser en innrapportering fra 157 av 181 skoler i landets største skolekommune.

På den andre skoledagen etter juleferien, 5. januar, var 9 prosent av elevene fraværende i 5. til 10. trinn.

I de laveste alderstrinnene (1.- 4. klasse) var 8 prosent fraværende - samme prosentandel som i Oslos videregående skoler.

Blant lærerne i Oslo-skolene var det nesten en halvering i antallet fraværende lærere fra 10. desember (1070) til 4. januar (551). Men der er tendensen økende igjen. 7. januar var det 715 lærere som var såkalt «utilgjengelig for å utføre sin oppgaver», som det heter i Utdanningsetatens kartlegging.

Variasjon i Trondheim

I Trondheim som i andre store kommuner, er det stor variasjon i hvordan skolene blir rammet av smitte og fravær.

På Rosenborg skole er det et pågående smitteutbrudd de første dagene etter nyttår, og 29 personer var registrert smittet tirsdag. Hovedsakelig elever, ifølge rektor Siv Mari Forsmark. Inkludert karantene-elever var 58 fraværende fra skolen tirsdag - av en elevflokk på 520.

UNGDOMSSKOLE: Rosenborg skole i Trondheim har drøyt 500 elever, og er en ren ungdomsskole.

– Det positive her er at gult nivå ser ut til å virke, for smitten er stort sett isolert til to klasser, og naboklassene har sluppet unna smitten så langt, sier rektoren som opplever at elevene virkelig ønsker å være på skolen - for blant annet å møte vennene sine.

På Byåsen skole i samme by, er situasjonen annerledes.

– Alt er oppe og går. Lærerne er på plass, ansatte er her og elevene er til stede. Vi har vært heldige og sluppet unna både fravær og smitte de siste ukene. Det til tross for at vi jo vet at det er mye omikron i omløp, sier Byåsen-rektor Marianne Uran Løkken til VG

Fortsatt krevende

I barnehagene er også tendensen hittil på nyåret et redusert sykefravær blant de ansatte sammenlignet med slutten av fjoråret.

De siste rapportene fra statsforvalterne viser at situasjonen er krevende også inn i det nye året - etter at flere barnehager måtte stenge før jul.

I Agder varsler noen barnehager at de «har et betydelig fravær av barn, og i noen tilfeller er det også hjem som velger å ikke sende barn i barnehage av frykt for husstandskarantene.»

I Innlandet har det i enkelte kommuner «vært nødvendig å prioritere hvilke alderstrinn som skulle testes fordi det ikke var nok hurtigtester til hjemmebruk tilgjengelig.»

I Nordland er det i noen kommuner stort sykefravær og «merkbare utfordringer med å skaffe vikarer for ansatte som ikke kan stille på jobb.»

I de fleste fylkene er det fortsatt store utfordringer med bemanning og tilgang på vikarer i både barnehager og skoler, sammenfatter Utdanningsdirektoratet.

VAR STENGT: I februar 2021 måtte Margarinfabrikken barnehage stenges på grunn av smitteutbrudd. Bildet er tatt utenfor barnehagebygningene da. Nå er situasjonen lysere, i følge leder Janne Lilleberg.

– Blir nok verre

Janne Lilleberg er leder for en av landets største barnehager, Margarinfabrikken barnehage på Bjølsen i Oslo. Hun sier:

- Vi var nok mer sårbare de siste 14 dagene før jul. Nå er jeg spent på situasjonen etter de to første ukene på nyåret. Det blir nok verre igjen utpå vinteren, sier Lilleberg til VG om fraværssituasjonen.

Hennes bilde av situasjonen bekreftes av leder for barnehageavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Selma Hadzic.

– Det har hittil på nyåret vært enkelte få tilfeller at redusert åpningstid i noen barnehage-avdelinger grunnet fravær. I ukene før jul var situasjonen mye mer krevende, sier Hadzic til VG.

STOR BARNEHAGE: Margarinfabrikken barnehage ligger på Bjølsen i Oslo.

Også også tilbake i tredje kvartal 2021 hadde ansatte i barnehager og skoler høyt sykefravær.

Sykefraværet i denne ansatt-gruppen økte med 12 prosent fra 2019 til 2020, og hadde en ytterligere økning på 13 prosent i tredje kvartal 2021 - da det lå på 5.1 prosent, ifølge NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Allerede da var sykefraværet høyere enn ved starten av koronapandemien i 2020, og på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009.