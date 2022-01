FÅR HENVENDELSER: Hege Salomon er kontaktet av personer som ønsker å anmelde tidligere behandlere.

Nye politianmeldelser etter VG-avsløringer

Psykologene og psykiaterne ble tatt for å ha utnyttet pasienter seksuelt, men ble ikke anmeldt av Helsetilsynet. Etter VGs avsløringer har pasienter og pårørende selv anmeldt sakene sine.

Publisert: Nå nettopp

– Det er svært viktig at det meldes fra om slike saker. Både for ens egen del, men også for å forhindre nye overgrep, sier bistandsadvokat Hege Salomon til VG.

Det siste året har VG avslørt at minst 42 psykologer og psykiatere har begått overgrep eller krysset grensen seksuelt med pasienter i perioden 2005-2020. Alle mistet eller ga fra seg autorisasjonen etter overtrampene.

Tidligere i år avslørte VG at Helsetilsyne, som behandler slike saker, bare politianmeldte to av de 42 behandlerne. Statsforvalteren (gamle Fylkesmannen) anmeldte to eller tre saker.

Dette til tross for at det er straffbart skaffe seg seksuell omgang med noen ved å misbruke stillingen sin.

Det er også straffbart å oppføre seg seksuelt krenkende overfor pasienter.

I mai skrev VG at to jurister mener det kan foreligge straffbare forhold i en rekke av sakene som aldri ble anmeldt.

ADVOKAT: Hege Salomon har lang erfaring som bistandsadvokat i overgrepssaker.

– Føler skyld og skam

Bistandsadvokat Hege Salomon var en av juristene som uttalte seg i artikkelen.

Etter publisering har hennes firma blitt kontaktet av flere personer som har ønsket å politianmelde saker om overgrep og utnyttelse fra behandlere, derav en av pasientene omtalt i VG.

På nåværende tidspunkt kan hun ikke gå nærmere inn på hva slags saker det dreier seg om av hensyn til eventuell politietterforskning.

– Det kreves mot og styrke for å anmelde en person som står i et overordnet forhold, sier Salomon.

Hennes erfaring er at personer som befinner seg i et avhengighetsforhold til noen, ikke alltid forstår at det de er utsatt for kan være straffbart. Mange har blandede følelser når de går til skrittet med å anmelde, sier advokaten.

– Flere føler skyld og skam. Det er heller ikke slik at man alltid skjønner at det man er utsatt for, kan være straffbart.

– Vi har vært for tilbakeholdne

I mai ble det kjent at Helsetilsynet åpner interngranskning etter VGs avsløringer.

Ett av temaene etaten skal se nærmere på er om flere saker bør politianmeldes.

– Vi har vært for tilbakeholdne med å anmelde og informere politiet om disse sakene, sa direktør Jan Fredrik Andresen til VG i mai.

Han la til:

– Dette skal vi gå ordentlig gjennom og se om vi i fremtiden vil etablere tydeligere terskelverdier for hvilke saker vi skal anmelde og ikke.

DIREKTØR I HELSEITILSYNET: Jan Fredrik Andresen.

Salomon etterlyser bedre kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheter og politiet.

– Hvis tilsynsmyndighetene mener det kan foreligge straffbare forhold, burde sakene meldes til politiet, i det minste for at politiet skal få en oversikt. Så bør det fortsatt være slik at den fornærmede selv bestemmer om man ønsker å inngi en konkret anmeldelse.

Slike meldinger kan bli viktige bevis dersom politiet får flere meldinger og politianmeldelse om personen på et senere tidspunkt, understreker Salomon.

Kripos: Få saker

De siste 20 årene er det tatt ut tiltale for misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller overmaktsforhold i mellom 700 og 800 saker, ifølge tall fra Kripos.

Det er i underkant av 40 saker per år.

Antallet er lavt, og gjenspeiler ikke virkeligheten, sa leder for seksjon for seksuallovbrudd, Emil Kofoed, til VG tidligere i år.

STORE MØRKETALL: Kripos, ved Emil Kofoed, tror det er ekstra vanskelig for denne gruppen å melde fra til politiet selv.

Han oppfordret offentlige etater som får kjennskap til slike saker, om å kontakte politiet:

– Ved ikke å melde fra, så vil man i utgangspunktet beskytte behandleren og ikke den som har blitt utsatt for overtramp.