GODE SPOR: Firehjulstrekkeren som ble brukt under bortføringen av en 20-åring, ble hundre kilometer lenger sør kjørt ut i denne potetåkeren i Stor-Elvdal og forlatt.

Fluktbilen har GPS-sporing – politiet sikret seg kjøreruten

Politiet har nøyaktig kjørerute for bilen som søndag ble benyttet under bortføringen av en 20 år gammel mann i Tolga i Østerdalen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Leiebilen Toyota RAV 4 var nemlig utstyrt med GPS-sporing.

– Data over kjøreruten er overlevert politiet, på bakgrunn av en utleveringsbegjæring, opplyser daglig leder i Bilkollektivet Morten Munch-Olsen til VG.







To menn er så langt pågrepet og siktet for frihetsberøvelse, etter at en 20 år gammel mann og hans foreldre natt til søndag ble utsatt for vold hjemme i Tolga nord i Østerdalen.

Den ene siktede erkjenner straffeskyld, den andre ikke. Politiet i Innlandet har sagt at de ikke utelukker at flere kan bli pågrepet.

20-åringen ble truffet av skudd under bortføringen og tatt med i bilen. Først søndag kveld kom han til rette, da han meldte seg for politiet fra et tog på vei fra Gardermoen til Hamar.

Én av hypotesene som politiet undersøker, er motivet for bortføringen kan ha vært gjeld.

VG har vært i kontakt med Innlandet politidistrikt, som opplyser at de først vil være tilgjengelige for pressen torsdag ettermiddag.

Med 700 biler i Oslo er Bilkollektivet landets største bildelingstjeneste.

Munch-Olsen bekrefter at bilen som natt til mandag ble gjenfunnet i Stor-Elvdal, var leid fra Bilkollektivet, men kan ikke gi detaljer om reservasjonen.

GPS er ikke sabotert

– Vi har identifikasjon av bestiller via bank-ID og førerkortregister, vet hvilken mobil som ble benyttet til å bestille, når bilen ble reservert og for hvilket tidsrom, sier Munch-Olsen.

Bilene åpnes og lukkes via en app på bestillerens mobiltelefon.

– Dette systemet er avhengig av GPS-sporing.

– Avisen Østlendingen skriver at GPS-en skal være tatt ut?

– I så fall har de forsøkt å fjerne den synlige komponenten, en kortleser på frontruten. Men hjernen, selve GPS-sporingen, sitter inne i bilen og er ikke sabotert.

Han forklarer at GPS ikke har sammenheng med navigasjonsskjermen i bilen.

ÅSTEDET: En 20 år gammel mann ble natt til søndag bortført fra foreldrenes hjem i Tolga nord i Østerdalen.

Etter at 20-åringen og gjerningspersonene natt til søndag forlot leiebilen på en gård ved riksvei 3 i Stor-Elvdal, fortsatte de i en taxi.

Munch-Olsen er helt sikker på at Bilkollektivet har sporingsdata for dette leieforholdet.

– Dette er data over nøyaktig kjørerute som vi ikke lagrer, men vi rakk å hente dem frem fra systemet før de ble slettet, da politiet raskt begjærte dem utlevert.

– Smartere å stjele bil

Bilkollektivet har også logg på mobiltelefonen som ble benyttet til å åpne og lukke bilen underveis og vet følgelig hvor lenge gjerningspersonene var ute av bilen på Tolga.

– Leiebil er ikke anonymt, det er helt motsatt. Vi har så god sporing og kontroll på identifikasjon og biler at det skal godt gjøres å få det bedre, sier Morten Munch-Olsen.

Han mener det var en tabbe å bruke et kjøretøy fra Bilkollektivet.

– Det ville vært smartere av dem å stjele en bil eller bruke en privatbil som ikke er så neddynget av teknologi.

Kripos bistår Innlandet politidistrikt med den taktiske etterforskningen.