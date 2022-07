Oslos vanskeligste skole å komme inn på

Man må ha svært gode karakterer fra ungdomsskolen for å gå på Elvebakken videregående skole.

For å komme inn på studiespesialisering på skolen ved Akerselva i sentralt i hovedstaden kreves et karaktersnitt på 5,36.

De som kom inn på førsteinntaket har et snitt på nesten 5,78, viser tall fra Osloskolen som ble publisert i dag.

Nydalen følger etter med 5,26, mens for å gå studiespesialisering på Ullern krevdes det 5,05 i karaktersnitt.

Se hele listen over alle skolene med studiespesialisering i Oslo under:

Videregående skole Nedre poenggrense for inntak Elvebakken 5,36 Nydalen 5,26 Ullern 5,05 Edvard Munch 4,93 Oslo katedralskole 4,93 Foss 4,86 Valle Hovin 4,71 Vika 4,61 Blindern 4,46 Fyrstikkalleen 4,36 Hartvig Nissen 4,21 Lambertseter 4,19 Kuben 4,15 Oslo handelsgymnasium 4,00 Kongshavn 3,90 Bjerke 3,89 Persbråten 3,79 Hellerud 3,54 Hersleb Alle kom inn Stovner Alle kom inn Bjørnholt Alle kom inn Ulsrud Alle kom inn

Hvorfor?

Avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Osloskolen tror beliggenheten har en del å si.

– Skolene ligger sentrumsnært. Elvebakken har vært populær i mange år, men for en del år siden var den ikke det. Det har snudd. Det samme gjelder Ullern. De har klart å få et godt rykte hos ungdommen, sier hun til VG.

Både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus går på Elvebakken.

19.054 personer har søkt på 19.286 plasser i den videregående skolen i Oslo. Av disse har 18.813 fått tildelt skoleplass, viser tallene.

Trekker frem Hellerud

– Hellerud er en annen skole som har gått fra få til mange søkere. Der har det vært gjort et langsiktig elevarbeid, og er en skole i god utvikling som tar godt vare på elevene sine, sier Westgaard.

Skolen på Tveita sørøst i Oslo hadde karakterkrav på 3,54 for VG 1 studiespesialisering.

Ved skolene Hersleb, Stovner, Bjørnholt og Ulsrud har alle elevene som har søkt VG 1 studiespesialisering kommet inn, opplyser Westgaard.

Det er en stor politisk debatt at det er fritt skolevalg i Oslo. I en rapport fra 2020 blir det pekt på flere utfordringer ved at mange elever ikke kommer inn på førstevalget sitt. Les saken her

Yrkesfag

Flere har søkt yrkesfag i år enn i fjor, og det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet er helse- og oppvekstfag der 431 har fått plass. 335 har fått plass på elektro og datateknologi og 175 har fått plass på bygg- og anleggsteknikk.

– Oslo er avhengig av flere dyktige fagarbeidere i årene som kommer, og jeg er glad for at mange unge har valgt denne veien, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til NTB.

Rundt 200 søkere som har lovfestet rett på skoleplass har ikke fått tilbud i førsteinntaket.

– Alle som har søkt på og har rett på plass, vil få et tilbud, forsikrer Eidsvoll.

De vil imidlertid ikke få vite hvilken skole de kommer inn på før neste inntaksrunde 15. august.