BOLLER PÅ STRANDA: Ferske kanelboller smaker bra også utendørs, synes ekteparet Per Skagen (75) og Bente Skagen (69) på Holmenskjæret i Asker. Bollene på bildet koster 31 kroner stykket, og er kjøpt på Baker Hansen.

Prishopp på servering: 50 kr. for kanelsnurr – 183 kr. for blekksprutpølse

Kraftige prishopp er på ingen måte forbeholdt strøm, diesel og dagligvarer. Flere reagerer også på stadig høyere priser også på kafe- og restaurantvarer som boller, brus, is og middag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En familie som dro på sommerbesøk til den gamle forsvarsøya Oscarsborg ved Drøbak, fikk hakeslipp da de fikk se prisen på barnemenyen på hotellrestauranten der.

183 kroner kostet én barnetallerken med såkalt blekksprutpølse og pommes frites. Moren som reagerer, beskriver retten som to halve, splittede pølser utformet som blekksprut, samt 17 biter med pommes frites.

En annen familie måtte punge ut mer enn ventet da de kjøpte to Krone-is og en kanelsnurr-bolle hos «Anne på Landet» i Hvervenbukta, Oslo.

126 kroner viste kvitteringen, hvorav bollen kostet 48 kroner - mens isen måtte familien ut med 39 kroner stykket for.

(Se selgernes forklaringer lenger nede i saken.)

KANELSNURR: Eksempel på fersk kanelsnurr. Dette eksemplaret er hjemmelaget.

En rask sjekk av prisene på kanelsnurrer, kanelknuter, kanelboller eller skillingsboller andre steder enn i Oslo, viser at det er store prisforskjeller. Men 50 kroner for en fersk, håndlaget kanelsnurr, er ikke uvanlig i sommer.

Lavest pris i Tromsø

Hos Godt Brød i skillingsbollens hjemby, Bergen, tar ekspeditørene 47 kroner per kanelbolle hvis du tar den med. Blir du sittende på kafeen - koster den 53 kroner.

Beveger du deg fra Vestlandets hovedstad innover i landet - over Sognefjellet, til Lom i Innlandet, kan du komme noe rimeligere ut av suget etter fersk gjærbakst. En kanelknute koster 35 kroner på Bakeriet i Lom.

Den håndlagede kanelbollen i konditoriet til Tromsø Bakeri i Nordens Paris, er den hittil billigste VG har kommet over. 21 kroner koster bollen der.

Baker Hansens butikker i blant annet Oslo, Drammen, Asker og Bærum, tar 31 kroner for kanelbollen.

Les også: Flere saker om prishoppene

BOLLEPAUSE: Bente Skagen og ektemannen Per fra Sætre i Hurum i Asker kommune slikket sol og spiste kanelboller mens de ventet på vask og polering av bil på Holmenskjæret i Asker før helgen.

På Holmenskjæret i Asker koser Per og Bente Skagen seg i julisola.

De liker kanelboller, men ikke prisnivået.

– Å, fyttirakkern. 50 kroner for en kanelbolle er helt vanvittig! Stakkars folk som har lite å rutte med. Det er dem det går mest ut over, sier Per.

Han har bodd i flere år Nord-Norge, og synes 21 kroner for en kanelbolle - som i Tromsø - er mer passe.

Kona Bente synes det er for mange som forklarer prishoppene med krigen i Ukraina.

– De skylder jo bare på den krigen i Ukraina. Det er jo ikke den alene som er årsaken til de ofte enorme prisøkningene, men de benytter anledningen til å skru opp prisene, sier Bente Skagen til VG.

Hun peker på at det er bankene som tjener på renteøkningen og eierne av matkjedene som øker fortjenesten - og viser til de svært gode økonomiske resultatene deres.

Høy prisvekst på servering

VG skrev tidligere i juli om Munchs kafe i Åsgårdstrand, Vestfold. Der må en kunde ut med 90 kroner for en flaske brus og 75 kroner for en lokal smultbollevariant.

På flere av stedene er prisene skrudd opp så sent som 1. juli.

Men prisjusteringen i sommer er ingen engangshendelse.

Statistisk sentralbyrå sin nylige oversikt over prisøkninger i de ulike bransjene, viser at hotell- og restaurantbransjen hadde den nest høyeste prisveksten siste år - med drøyt ni prosent. (Se tabellen under)

Forsvarer prisen

Innehaver av serveringsvirksomheten «Anne på Landet» i Oslo, Bendik Romstad, forsvarer at kanelsnurrene han selger i Hvervenbukta koster 48 kroner stykket. En familie måtte ut med 126 kroner for to is og en bolle.

– Prisen på 126 kroner totalt er riktig, dessverre. Jeg vil forsvare prisen på kanelsnurren. Den koster 48 kroner, og det er den verdt. Den er rykende fersk og håndlaget samme morgen som den blir solgt, sier Romstad til VG.

– Krone-is til 39 kroner stykket er dyrt, og ikke en pris vi er stolte av, legger han til.

BOLLE TIL EN 50-LAPP: Disse bollene - bakt og servert av Anne på landet, som har utsalg blant annet i Hvervenbukta i Oslo - koster 48 kroner stykket.

Han peker på økt strømpris (rundt 100.000 kr. i mars), sesongvariasjoner og at ikke de får de samme rabattene som de store kjedene får - som årsaker til prisdannelsen.

Direktør for Festningshotellene på Oscarsborg, Denise Kocaman, forsvarer at hotellets restaurant på festningsøya tar 183 kroner for en barneporsjon med pølse og pommes frites.

– Vår kjøkkensjef har beregnet prisen fra hvilken type produkter vi har valgt å satse på, som ikke er de aller rimeligste. Vi ønsker å tilby våre gjester en rett som er av en bedre kvalitet. Det er også innberegnet at vi må transportere alle varer ut med båt til Oscarsborg og opp til hotellet som er fordelt på åtte bygninger, sier Kocaman til VG.

– Deres naborestaurant på Oscarsborg, Havnekroa, tar 79 kroner for barneporsjon med pølse og pommes frites?

– Alle restauranter må sette den prisen som er riktig for dem, svarer Kocaman.

Økte prisen 1. juli

Godt Brød, som tar 53 kroner for kanelbollen i kafé og 47 kroner for en «ta med-bolle», hadde en prisoppgang på to kroner 1. juli.

– Vi forklarer prisene våre med råvaresituasjonen, økte strøm- og lønnsutgifter. Bakerovnene drar virkelig strøm, sier markedssjef Kristin Larsen til VG. Hun understreker at deres kanelboller lages av kun økologiske råvarer.

Av 23 utsalg - stekes bollene lokalt på ni steder.

Hos bakeren med laveste pris i VGs oversikt, Tromsø bakeri, synes Marit Pedersen at det er en høvelig pris.

– Dette er håndlagede kanelknuter som lages her i bakeriet vårt, sier Pedersen til VG.

HANSENS BOLLE: Kanelbollen til 31 kroner stykket - slik Baker Hansen selv avbilder den.

Baker Hansen er et av bakeriene som har holdt på prisen på for en kanelbolle (31 kroner) - også etter 1. juli.

– Vi prøver å holde på prisene på bakervarer gjennom året, med endringer 1. januar. Våre kanelboller blir produsert på bakeriet vårt på Grini i Bærum, sier økonomisjef Cathrine Hals Alsaker hos Baker Hansen til VG.