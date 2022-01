Rutinesjekken

Rutine­sjekken

Utenfor undersøkelsesrommet setter sønnen seg på en stol. Det er 11. desember 2020 og faren, Per Johan Wigen, skal inn til en rutineundersøkelse ved Sykehuset Levanger. De siste ukene har den aktive 75-åringen klaget over noe i magen. Nå skal legene føre et kamera gjennom spiserøret hans, for å finne ut hva det er for noe. Undersøkelsen gjennomføres omtrent hver dag i Norge og er forbundet med lav risiko. Men denne dagen skjer noe som skjer ekstremt sjelden. Det begynner å blø i magen til Per Johan under undersøkelsen. Legen fester klips i vevet i magesekken for å stoppe blødningen og sender Per Johan hjem. To dager senere løsner klipsen.

VG har gransket alvorlig feilbehandling ved norske sykehus. VG har avslørt at 80 prosent av alle feil som fører til dødsfall eller alvorlig skade, aldri blir varslet til Helsetilsynet – slik loven krever. Helsejurist og professor Aslak Syse har vurdert 300 slike hendelser for VG. I 169 av sakene har sykehuset brutt den lovpålagte varslingsplikten når de ikke har meldt sakene til Helsetilsynet, mener professoren. En pasient fikk kreft med spredning fordi sykehuset glemte å undersøke personen. En annen ble ikke undersøkt for økt hjerteforstyrrelse – og fikk et omfattende hjerteinfarkt. Begge pasientene fikk alvorlige skader. Ingen av sakene ble meldt til Helsetilsynet, viser VGs oversikt. Du kan lese flere eksempler lenger nede i saken. Seks av ti sykehus VG har kontaktet erkjenner at de har brutt loven – og beklager.

Hun finner ham liggende på sengen på soverommet hjemme. Beina er plantet i gulvet, som om han har forsøkt å reise seg. Det er blod på madrassen.

Ellers i uken pleier Per Johan å stå opp tidlig og trene. Men i dag er det søndag. Derfor reagerer ikke kona, Gunnlaug Wigen, da han blir liggende litt lenger denne dagen.

Nå forstår hun at noe er galt.

Hjertet har stoppet. Per Johan har blod ut av munnen.

Den stille søndagen er plutselig fylt med blålys og sirener. To ambulanser og en politibil ankommer huset på Steinkjer, utenfor Trondheim.

De forsøker gjenopplivning, men til ingen nytte.

– Storesøsteren min ringte, hun bor i etasjen under mamma og pappa. Jeg husker ikke så mye fra samtalen, men jeg husker hun sa «det er for sent», sier Line Wigen Føynum, Pers datter.

Så sier storesøsteren noe som fester seg:

«Pappa var på en undersøkelse på sykehuset Levanger på fredag».

Søsteren forteller at faren fikk et sår i magen under undersøkelsen.

– Hun var sikker på at dette var årsaken, sier Line.

Line Føynum Wigen (t.v.) og Gunn Anita Wigen.

Hva var det som gikk galt?

VG har gjennomgått et stort antall dokumenter i saken – og kan i dag fortelle at sykehuset aldri varslet Helsetilsynet da Per Johan Wigen døde.

Samtidig har sykehusets forklaring på hva som skjedde endret seg flere ganger:

I samtalene med politiet, familien, Helsetilsynet og Statsforvalteren blir det gitt ulike opplysninger.

I første møte med de pårørende forklarer sykehuset at Per Johan fikk et lite sår i magen. Men trolig var det ikke det han døde av.

Litt senere får familien oversendt en rapport som snur denne forklaringen opp ned.

Per Johan hadde gledet seg til julen 2020. Da skulle han endelig feire sammen med datteren Gunn Anita igjen, som hadde vært i isolasjon på grunn av sin kreftsykdom. Hele familien skulle samles.

– Pappa var glad i livet. Hvis du ringte og ba om hjelp, så kom han. Han var en sånn type. Om du var ti minutter unna, eller i Oslo, spilte ingen rolle, han kom, sier datteren Gunn Anita i dag.

– Vi ble kastet ut i en kaostilværelse da han døde.

I ukene etter dødsfallet får familien hjelp fra politiet, legevakten og fastlegen til Per Johan.

Men sykehuset Levanger hører de ikke noe fra.

I begynnelsen av januar synes datteren Line det har vært stille litt for lenge.

Noen skal vel granske det som har skjedd? tenker hun:

Er ikke sykehuset interessert i å komme til bunns i dette?

På nettet finner Line nummeret til Helsetilsynet, som gransker alvorlig feilbehandling.

Hun bestemmer seg for å ringe.

– Jeg spurte om Helsetilsynet var blitt varslet, eller om vi var de første som ringte. Helsetilsynet bekreftet at de kun hadde hørt om hendelsen fra oss, sier Line.

VG har fått innsyn i avviksmeldingen som ble skrevet internt på sykehuset etter dødsfallet.

En avviksmelding er en beskrivelse av noe som har gått galt.

I meldingen beskrives feilen som ekstremt sjelden og noe som skjer sjeldnere enn en gang i året.

Behandlende lege skriver: «Statens helsetilsyn varslet», og sender avviksmeldingen videre til nærmeste leder.

Men her stopper saken, viser dokumentene fra sykehuset.

Da familien får innsyn i avviksmeldingen våren 2021, står hendelsen fremdeles som «ikke ferdigbehandlet».

Feltene som skal fylles ut av lederen – som er ansvarlig for oppfølgingen – er blanke.

Og det går ingen melding til Helsetilsynet.

Etter å ha blitt varslet av Line Wigen Føynum, snakker Helsetilsynet med seksjonsoverlegen ved sykehusets gastrokirurgiske avdeling på telefonen.

Til Helsetilsynet forteller seksjonsoverlegen at det begynte å blø i magen til Per Johan da behandlende lege skulle ta en vevsprøve.

Denne prøven ble tatt for å påvise eller utelukke kreft.

Seksjonsoverlegen sier til Helsetilsynet at det ble satt på to klips for å stanse blødningen.

Dagen etter møter seksjonsoverlegen familien. Her sier han noe annet.

Legen oppgir at det ble brukt tre klips for å stanse blødningen, ifølge et lydopptak VG har hørt.

Det samme står i sykepleiejournalen fra undersøkelsen.

Datteren til Per Johan, Gunn Anita, gjør opptak av samtalen, fordi hun ønsker å huske alt som ble sagt.

Til Helsetilsynet forteller seksjonsoverlegen at det var mistanke om alvorlig sykdom i magesekken, leversykdom og forhøyet blodtrykk.

Dette blir pasienten og hans sønn fortalt etter undersøkelsen, sier han til Helsetilsynet.

Pers familie benekter dette.

Første gang de får denne forklaringen er på møte med seksjonsoverlegen – dagen etter at legen snakket med Helsetilsynet, hevder de.

Sykehusdirektør Tor Ås ved Helse Nord-Trøndelag, som Sykehuset Levanger er en del av, beklager hendelsen på det dypeste.

Utfallet i denne saken «ble det verst tenkelige», sier han.

– En rutinemessig undersøkelse skal ikke føre til dødsfall. Men dessverre kan det noen ganger oppstå alvorlige komplikasjoner, skriver Ås i en e-post til VG.

– Når dette skjer, er det viktig for oss som helsepersonell å ta lærdom av hendelsen.

VG har stilt sykehuset flere spørsmål, blant annet hvorfor hendelsen ikke ble varslet til Statens helsetilsyn.

Til dette svarer Åm at saken burde vært varslet Helsetilsynet.

I januar 2021 sender Helsetilsynet saken over til Statsforvalteren i Trøndelag for videre behandling.

Statsforvalteren åpner tilsynssak mot sykehuset.

I møtet på sykehuset i januar 2021 blir familien fortalt at faren mest sannsynlig fikk et 2 mm sår i magen under gastroskopiundersøkelsen.

Seksjonsoverlegen forteller at det ble tatt bilder under undersøkelsen. Såret blir beskrevet som «minimalt» av seksjonsoverlegen.

– Det blødde friskt fra stedet der han tok prøven. Legen sto og så på det en stund, og det sivet fortsatt, da satte han tre klips for å stoppe det, sier seksjonsoverlegen i møtet, ifølge lydopptaket.

– Det er veldig rart om en prøvetaking skal føre til en blødning som er så stor at han dør av det.

– Enn om det er tilfelle? spør Line seksjonsoverlegen.

– Det er vanskelig å tro.

I den interne avviksmeldingen har behandlende lege skrevet noe annet:

Han tror årsaken til dødsfallet kan være en blødning fra magesekken.

Men dette blir ikke familien fortalt.

Først i slutten av april 2021 får familien svaret:

Obduksjonsrapporten, som beskriver undersøkelsen av Per Johan etter at han døde, er klar:

«Omstendighetene omkring dødsfallet og funn ved obduksjon taler for at dødsårsaken er blødning fra sår i mageslimhinnen», står det.

«Såret oppsto i forbindelse med undersøkelse av magesekken på Sykehuset Levanger».

Rettsmedisineren som skriver rapporten, er tydelig:

Dødsfallet ser ut til å være en indirekte følge og konsekvens av undersøkelsen på sykehuset.

For familien blir obduksjonsrapporten en bekreftelse på det de har trodd hele veien:

At faren ble skadet på sykehuset, og døde som følge av det.

Saken må få konsekvenser for sykehuset, tenker de.

Rutiner må endres, slik at det samme aldri skjer igjen.

Men så kommer konklusjonen fra Statsforvalteren.

Statsforvalteren i Trøndelag konkluderer med at Per Johan Wigen fikk forsvarlig helsehjelp da han ble behandlet ved Sykehuset Levanger.

«Alle kirurgiske prosedyrer innebærer en viss grad av risiko», står det i konklusjonen.

Familien får likevel medhold på to punkter:

Journalen hadde flere mangler. Og Per Johan og hans familie fikk ikke god nok informasjon fra sykehuset.

Familien mener de har påpekt flere feil overfor Statsforvalteren, som ikke er blitt undersøkt.

– Vi er ikke hørt hos Statsforvalteren. De har ikke tatt hensyn til det vi har skrevet, og har ikke fulgt opp feilene vi har påpekt, sier Line.

Statsforvalteren har forståelse for at familien opplever saken som vanskelig, skriver etaten i sin konklusjon:

«Selv om patologen skriver at det er sannsynlig at det andre klipset har løsnet og ført til den store blødningen pasienten mest sannsynlig døde av, har ikke Statsforvalteren funnet grunnlag for å konkludere med at dødsfallet skyldes svikt i helsehjelpen», står det i rapporten.

I sin konklusjon skriver Statsforvalteren at behandlende lege kan ha tatt feil av en vene (blodåre) og magesekken da han tok en prøve fra Per Johans mage, men at det er vanskelig å si med sikkerhet.

– Jeg forstår at det innebærer en viss risiko å bli behandlet på sykehus. Men å dø etter en rutineundersøkelse er ikke en slik risiko, sier datteren Line.

– Sykehuset burde fått beskjed om å endre sine rutiner. I stedet slapp de unna.

Mens Statsforvalteren brukte syv måneder på sin gransking, har politiet på Steinkjer etterforsket saken i et helt år.

26. oktober i fjor sendte politiet sine 180 sider med etterforskningsdokumenter til familiens advokat, Hans Kristian Sandgrind.

Han har jobbet med pasientskadesaker i 25 år. Aldri før har han opplevd at politiet har gått så grundig til verks i en slik sak.

– Det er litt uvanlig, for å si det sånn.

Advokaten er kritisk til Statsforvalterens og sykehusets behandling av saken:

– Familien har reagert på at en helt rutine, nærmest en bagatell-undersøkelse, ender med blødning og senere dødsfall. At dette ikke regnes som svikt, stiller vi oss undrende til.

– De har også registrert at sykehusets forklaring har endret seg fra gang til gang. Dette gir ikke tillit til helsevesenet.

Statsforvalteren har også fått oversendt politiets etterforskning og en anmodning om å sende saken til Helsetilsynet for ny vurdering.

Saken ble oversendt Helsetilsynet 11. november 2021.

I brevet står det at Helsetilsynet bør vurdere om det skal begjæres påtale i saken, altså at det skal reises en straffesak.

I Helsetilsynet sier fagsjef Mona Kaasa at spørsmålet om å begjære påtale er til vurdering. Hun kan derfor ikke kommentere nå.

Politiet har gjennomført avhør av helsepersonell og rettslig obduksjon i etterforskningen av dødsfallet, opplyser politiadvokat Malin Borg i Trøndelag politidistrikt.

– Vi venter nå på tilbakemelding fra Helsetilsynet på om de vil begjære påtale, sier Borg.

– Politiet vil ut fra Helsetilsynets uttalelse foreta en vurdering av påtalespørsmålet.

Familien har fremdeles ikke fått noen beklagelse fra sykehuset. Ingen har tatt ansvaret for Per Johan Wigens død, mener de.

– Sykehuset har vært lite interessert i å finne ut hva som skjedde, de er mest interessert i å beskytte seg selv og sine, sier datteren Gunn Anita Wigen.

Gunnlaug Wigen mistet sin ektemann gjennom 55 år.

– Å finne han død slik, var ekstremt brutalt for mamma. Den behandlingen hun har fått som nærmeste pårørende, har vært omtrent like ille, sier Line.

– Når mannen din har dødd som følge av en sykehustabbe, og sykehuset ikke er store nok til å unnskylde, og ta tak i det de har gjort, da blir det vanskelig å leve videre.

Familien har generelt god erfaring med helsevesenet, forteller de.

– Men når alvorlige hendelser skjer, og de ikke blir fulgt opp, ødelegger det omdømme til alle, sier Line.

Det er normal praksis at Statsforvalteren og politiet jobber parallelt med en slik sak, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

– Vi gjør våre vurderinger uavhengig av hva politiet kommer frem til, sier han.

– Er det noe i politiets etterforskning som gjør at Statsforvalteren vurderer å se på saken på nytt?

Nei, mener Vaage:

– Statsforvalteren skal bidra til forbedring i tjenesten, og vi har vurdert alle aspekter av saken på dette grunnlaget.

– Hvorfor mener Statsforvalteren at sykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlig behandling?

– Vi har vurdert om det har skjedd noe i tiden fra han kom til sykehuset, gjennom undersøkelsen og før han ble sendt hjem som er brudd på forsvarlighetskravet. Vi vet at han døde og at noe riv ruskende galt skjedde i ettertid.

– Men vi har ikke klart å finne avvik i behandlingsløpet som kan forklare dette, sier Vaage. Han legger til:

– Dette er en helt uvanlig hendelse.

– Pårørende føler de ikke er blitt hørt av Statsforvalter i denne saken?

– Vi har forsøkt å gi svar gjennom tilsynsrapporten. Samtidig er det forsvarlighetskravet vi har vurdert. Derfor kan det hende vi ikke har klart å svare ut alle deres spørsmål.

Det er trist at familien sitter igjen med et inntrykk av at sykehuset er mest opptatt av å beskytte seg selv, sier sykehusdirektør Tor Åm.

– Vi har et innstendig ønske om å lytte til familien og belyse saken slik vi ser den nå etter at tilsynet, obduksjonen og undersøkelser er gjennomført.

Direktøren har nå kontaktet de pårørende for å avtale en ny samtale, oppgir han.

– Der kan vi i fellesskap kan gå gjennom hendelsen og drøfte spørsmål de mener de ikke har fått fullgode svar på. Vi ønsker å bidra med full åpenhet og dialog omkring dødsfallet, sier Åm.

Etter at VG stilte spørsmål om saken, har sykehusdirektøren besluttet å gjennomføre en intern gransking av hendelsen ved hjelp av uavhengig fagkompetanse – en legespesialist fra St. Olavs hospital.

– Vi ønsker å se hvordan den aktuelle saken kan bidra til ny kunnskap for å unngå at slike tragiske hendelser skjer igjen.

Sykehusdirektøren har ikke svart på VGs spørsmål om det som ble sagt til familien under møtet med sykehuset i januar 2021.

Heller ikke spørsmålene om hvorfor Helsetilsynet og familien fikk ulik informasjon da Per Johan døde, er besvart.

Professor Aslak Syse har vurdert et utvalg på 300 alvorlige hendelser og dødsfall for VG.

169 av disse hendelsene burde vært varslet til Helsetilsynet, mener professoren.

Nedenfor finner du flere hendelser professoren mener burde vært varslet. Hendelsene er fra 2018 og 2020.

