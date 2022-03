FRA RUSSISKE FISKERE: De 5000 kronene skal nå gis videre til Røde Kors i Ukraina

Fikk konvolutt med penger til Ukraina fra russisk fisker

(iTromsø) Kranfører Emil Grendal Rolland (18) fikk en konvolutt med 5000 kroner fra russisk fisker i Tromsø, med beskjed om at det skulle gis videre til Ukraina.

Av Trond Karlstrøm (iTromsø)

Torsdag ettermiddag var Emil Grendal Rolland på jobb som kranførerlærling. Det var hans første vakt alene, og det var en vakt han sent kommer til å glemme.

– Jeg skulle laste en tråler, og idet jeg skulle kjøre derfra kom en av det russiske mannskapet bort til meg og overleverte en konvolutt, sier Rolland til iTromsø.

Konvolutten var stiftet sammen, og på ene siden sto teksten «Human help for the Ukrain».

– Han sa ikke veldig mye, men det sto jo på konvolutten hva det var. Jeg spurte om jeg skulle sende den videre, og han svarte ja, også plutselig var han borte igjen, sier Rolland og fortsetter:

– Jeg ble jo litt sjokkert, jeg måtte jo åpne og sjekke og det var jo penger da.

Inni konvolutten lå det hele 5.000 kroner i 500-lapper.

Rolland ringte til en kollega og fortalte om hendelsen, og fredag morgen hadde de et møte på kontoret til Transportsentralen.

– En russisk fisker har jo egentlig ikke mer enn han må ha, sier Bård Ovesen, daglig leder i Transportsentralen.

– Om ikke det pengebeløpet er det største, så er det penger for deg og meg, og det er veldig mye penger for en russisk fisker. Og det gir de vekk til en vilt fremmed, ung kranbilsjåfør som har hjulpet dem å få garnet om bord i båten, sier Ovesen.

Nordlys omtalte saken først.

POSTBUD: Det var kranføreren Emil Grenland Rolland som ble midlertidig postbud for en russisk fisker. Inni brevet lå det 5000 kroner.

Gjorde inntrykk

Ovesen forteller at pengegaven gjorde inntrykk på de ansatte.

– Vi fikk jo dette i fanget, i et mannsdominert miljø der vi på mange måter er mest opptatt av det som er rundt oss. Men så viser det seg at tøffe fiskere og transportører faktisk kan gjøre en bitte liten forskjell, sier Ovesen.

– Men vi har jo ingen stor rolle i dette. Det bemerkelsesverdige er det de har valgt å gjøre på den båten.

Rolland mistenker at mannskapet på båten har gått sammen om doneringen.

– Det er jo ingen heldig situasjon i Ukraina. Så det var jo veldig fint gjort av de på båten. De har garantert samlet sammen penger fra alle mann om bord, sier Rolland som synes episoden var underlig, men veldig fin.

– Jeg synes det er veldig spesielt at de velger å stole såpass mye på en vilt fremmed person. Det sier litt om hele situasjonen, når en russer selv gir penger til Ukraina. Nei, det var en spesiell hendelse, sier den unge kranførerlærlingen.

VELDEDIGHET: Her gir Bård Ovesen (til venstre) pengene videre til Jardar Johansen fredag formiddag

Ble rørt

Etter en del drøfting på kontoret ble det bestemt at pengene skulle gis videre til en innsamlingsaksjon ledet av sangeren Jardar Johansen.

– Det var jo kjempehøvelig at Jardar Johansen, Anne Nymo Trulsen og Violet Road har satt sammen en veldedighetskonsert neste søndag, og de pengene går da til Røde Kors i Ukraina, sier Ovesen.

Jardar Johansen forteller at han ble rørt da han hørte om hva som hadde skjedd.

– Jeg begynte omtrent å bælje da han ringte fra Transportsentralen og fortalte om dette, sier Johansen til iTromsø.

KRANFØRER: Emil Grendal Rolland startet som kranførerlærling etter nyåret.

Han forteller at de 5.000 kronene vil bli gitt uavkortet videre til Røde Kors.

– Ingen av oss tar betalt for noe som helst, alle stiller gratis, så alt vil gå til Røde Kors, sier Johansen og fortsetter:

– Og jeg tør ikke engang tenke på hvor mye penger 5.000 kroner er for en russisk fisker. Det er en stor gave, en hjertegave fra russiske fiskere som på grunn av at de jobber her får begge sidene av informasjonsflyten. Kanskje har de dårlig samvittighet på vegne av den russiske regjeringen? Kanskje har de vondt i hjertet, og tenkt «hva kan vi gjøre?».