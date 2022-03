FØLGER MED: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fotografert i et vindu på Stortinget. Hun vil ha ekstra årvåkenhet mot utnytting av sårbare mennesker på flukt fra krigen i Ukraina.

Mehl: Frykter flyktninger kan bli ofre for folk med onde hensikter

Justisministeren påpeker at flyktningstrømmen fra Ukraina innebærer en spesiell risiko for kriminell virksomhet.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere internasjonale medier har allerede rapportert om at spesielt enslige kvinner i de store folkemengdene med flyktninger er i akutt fare for å bli plukket opp av kriminelle gjenger til menneskehandel og prostitusjon.

Også FN advarer mot slike følger av store mengder med sårbare mennesker i bevegelse over landegrensene i Europa.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er opptatt av at politi og utlendingsmyndigheter er årvåkne og bevisst denne problematikken, sier hun i et intervju med VG.

– Vi må ta høyde for at personer som ikke har gode hensikter vil utnytte denne situasjonen. Derfor skal vi ha en realisme og en nøkternhet med oss. Den demper likevel ikke den rausheten og inkluderingen vi skal vise.

– Men vi må også bruke de systemene vi har for å sjekke at de som kommer hit faktisk er personer som trenger beskyttelse – og ikke andre som tar seg til landet med mindre gode hensikter, understreker statsråden for politi-, asyl- og utlendingssaker.

Varsom med detaljer

Mehl vil ikke svare konkret på om forsøk på menneskesmugling eller annen kriminalitet knyttet til de første to ukene med krig i Ukraina – er observert i Norge.

– Har dere fått indikasjoner på at det foregår?

– Per nå ser vi at det kommer ukrainske flyktninger til Norge. Så kan jeg ikke gå nærmere inn på detaljer om det. Men vi vet av erfaring at man må være oppmerksom på at for eksempel menneskesmuglere kan utnytte en slik situasjon som vi står i nå, svarer Mehl.

I DEPARTEMENTET: Emilie Enger Mehl (28) er regjeringens yngste statsråd, og holder hus i Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen. Hun kom inn på Stortinget allerede som 24-åring, og var internasjonal valgobservatør under presidentvalget i Ukraina i 2019.

Hun legger til:

– Det er veldig mange sårbare mennesker som nå befinner seg i Europa. Det er noe som dessverre kan utnyttes.

– Hvordan kan dere i denne situasjonen identifisere mennesker som ikke har rett til opphold og norsk beskyttelse?

– Utlendingsmyndighetene og politiet jobber tett med denne situasjonen, de følger ekstra nøye med på migrasjonsstrømmene, og har gode systemer for å kartlegge og hjelpe folk, svarer Mehl.

Liv på vent

Hun mener hovedoppgaven til regjeringen er å hjelpe folk til å få noe ut av tiden sin her i Norge.

– Dette er mennesker som får livene sine satt på vent. De trenger aktivitet, barnehageplass, jobb, studier og skole mens de er her. For å få til det, må vi ha gode systemer for å finne ut hvem som kommer til oss, understreker Mehl.

Info Trenger 8000 plasser i asylmottak I første omgang skal det skaffes 8000 mottaksplasser rundt om i landet. Tallet kan øke.

I Bergen er det f.eks. Thon hotel Bergen Airport (570 plasser), Thon hotel Orion (540 plasser) og Thon hotel Sandviken brygge (100 plasser) som blir akuttmottak, i tillegg til at det blir 150 akuttplasser på Nautnes i Øygarden kommune like utenfor Bergen.

Mottakene skal driftes av Hero, som fra før driver asylmottaket på Stord. Mottakene skal opp allerede denne uken.

Kilder: UDI, Bergens Tidende. Vis mer