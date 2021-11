MISNØYE: Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski forhandler med regjeringspartiene på vegne av SV.

SV steiler i forhandlinger: − Jeg går litt tom ut av det møtet her

SV mener forhandlingene går for sakte, og ber regjeringspartiene gjøre «betydelige bevegelser» i forhandlingene om de skal komme til enighet.

Av Martin Lægland

– Vi synes det er en vanskelig situasjon, det går veldig tregt, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes etter et forhandlingsmøte med Ap og Sp.

– Vi opplever lite vilje til å møte oss på helt fundamentale krav vi har, som handler om velferdssatsinger, miljø, grønn omstilling, viktige saker for mange. Jeg går litt tom ut av det møtet her, sier han.

– Har de du forhandler med sterkt nok forhandlingsmandat fra regjeringen?

– Ingen kommentar.

– Hvordan vurderer du progresjonen?

– Altfor svak.

– For svakt

Fylkenes sier at SV er innstilt på å fortsette å forhandle, men gir det glatte lag til sine forhandlingspartnere.

– Det her er for svakt, rett og slett. Vi kommer ikke til å gi oss, det er mye som står på spill for mange folk.

På spørsmål om de kommer i mål med forhandlinger innenfor de gitte tidsfristene, svarer Fylkesnes at det er uvisst.

– I forhold til frister og det vi må rekke går det altfor langsomt. Det må betydelig med bevegelse til, sier han.

VG er kjent med at det er stor frustrasjon i SV knyttet til forhandlingene med Ap og Sp. Særlig mandatet til regjeringspartienes forhandlingsdelegasjoner på Stortinget har vært et tema internt i SV:

– Vi opplever at de ikke har et godt nok mandatet til å gjøre reelle forhandlinger på vegne av regjeringen, opplyser en sentral kilde i SV.

Ny forhandlingsmetode

Forhandlingene har denne uken blitt delt i to – mellom to grupper.

Lederne av finansfraksjonen, Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) forhandler om selve budsjettet og økonomi, mens Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Terje Aasland og Geir Pollestad (Sp) parallelt forhandler om verbalforslag.

Den endrede forhandlingsformen kom etter at regjeringspartiene ytret offentlig misnøye med fremdriften i forhandlingene, og ønsket å løfte dem til de parlamentariske lederne på Stortinget.

– Går fremover

Terje Aasland (Ap) og Geir Pollestad (Sp) er langt mer positivt innstilt til fremgangen i forhandlingene.

– Jeg føler at vi er godt i gang. Nå er vi i forhandlinger, og vi får avvente sluttresultatet. Jeg har ikke noen kommentar til hva SV tenker rundt den situasjonen vi er i nå. Vi er innstilt på å forhandle videre, og det skal vi gjøre nå, sier Aasland.

– Det går fremover. Så er vi ved godt mot og mener vi har konstruktive forhandlinger, sier Pollestad.