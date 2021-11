DREPT: Tina Jørgensen ble sist sett i prat med en mann utenfor Burger King i Stavanger sentrum klokken 01.30 natt til lørdag 24. september.

Tina-saken: Løste 21 år gammel taxigåte

I over 21 år har det vært uklart om mannen som er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) krasjet med en taxi i samme tidsrom som 20-åringen forsvant. Nå vet politiet svaret.

Det bekrefter siktedes forsvarer Stian Kristensen til VG.

Klokken 01.30 natt til 24. september 2000 ble Tina Jørgensen (20) sett i live for siste gang. Da skal den 20 år gamle jenta ha vært i prat med en mann med halvlangt hår og midtskill utenfor Burger King i Stavanger sentrum.

Mannen i 50-årene fra Haugalandet – som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen – har tidligere forklart i avhør at han var i Stavanger da 20-åringen forsvant.

I tillegg har han forklart at han var involvert i en bilulykke med en taxi klokken halv to på natten denne helgen, men han var uklar på om det var samme natt som 20-åringen forsvant eller natten i forveien.

På vei ned en bakke i Muségata krasjet han med taxien, hvor det også satt to passasjerer i tillegg til sjåføren.

Nå har politiet hentet ut kvitteringen fra taxituren til en av de to passasjerene.

Kvitteringen viser at ulykken skjedde natten før Tina Jørgensen forsvant fra Stavanger sentrum, noe som betyr at en ny brikke faller på plass i politiets tidslinje i den over 21 år gamle drapssaken.

Mannen fra Haugalandet nekter straffskyld for begge drapene.

VAR HER: Tina Jørgensen ble sist sett utenfor utestedet Korvetten ved Burger King omkring 01.30. Mannen som nå er mistenkt for drapet forklart i første avhør at han på omtrent samme tidspunkt havnet i en bilulykke i Muségata, men var ikke sikker på om det var samme natt eller natten før.

Politiet: God oversikt over hendelsen

Dagen etter ulykken fylte den nå drapsmistenkte mannen og taxisjåføren ut et skademeldingsskjema, ifølge politiavhøret hans.

Taxisjåføren har heller aldri fastslått med sikkerhet hvilken av kveldene ulykken skjedde da han ble avhørt noen dager senere.

«Vitnet husker at ’motparten’ virket veldig nervøs og husker han svettet en del. Vitnet trodde imidlertid dette hadde med kollisjonen å gjøre og tenkte egentlig ikke mer over det.», står det i avhøret av taxisjåføren.

– Vi mener at vi har god kontroll på det forholdet og en god oversikt over hendelsen og når den fant sted. Vi sitter også på andre opplysninger om hendelsen, men vi ønsker ikke å gå ut med opplysninger om det nå, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Politiadvokaten opplyser videre at det pågår en etterforskning der kollisjonen er relevant.

– Og mer spesifikk informasjon om hendelsen vil kunne påvirke andre vitner som enn å ikke er avhørt, sier Soma.

– Hvordan har politiet funnet ut av tidspunktet?

– Vi har kontrollert dette fra forskjellige hold. Det dreier seg om både vitneforklaringer og mer teknisk informasjon, slik at vi har informasjon om ulykken fra flere kilder som til sammen gir oss et klart bilde på det som går på tidspunkt og omstendigheter rundt dette, svarer politiadvokaten.

NEKTER: Mannen i 50-årene fra Haugaland bestrider anklagene om at han står bak drapene på Birgitte Tengs (17) i 1995 og Tina Jørgensen (20) i 2000.

I etterforskningen av Tina-saken i høst har Sør-Vest politidistrikt arbeidet med å kartlegge den mistenkte mannens bevegelser i Stavanger-området gjennom helgen da 20-åringen forsvant.

– I den forstand er bilulykken en viktig opplysning. Det pågår etterforskning rundt mistenktes aktivitet og bevegelser i den tiden da det skjedde, og sånn sett er det viktig å ha kartlagt denne hendelsen, sier politiadvokaten.