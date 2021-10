FEDRE: Zahid Bhatti (t.v.) og Shahid Rasool er engasjert i forebyggende arbeid blant innvandrerungdom på Mortensrud i Oslo.

Jobber blant unge på Mortensrud: − Mange av gutta er i sorg

MORTENSRUD (VG) Shahid Rasool er tett på ungdommene som mistet en god venn i skuddløsningen på Mortensrud: – Jeg ser ikke miljøet som voldelig, sier 57-åringen.

På nittitallet var han av politiet karakterisert som en av Norges farligste menn. Han ble i 2002 dømt til 12 års fengsel for mer enn hundre tilfeller av vold, kidnapping, ran og trusler.

Etter soning har kampsport vært livet hans. Firebarnsfaren driver i dag Fighters Gym på Mortensrud i Oslo. En 20-åring ble torsdag kveld skutt utenfor Lofsrud skole like ved.

– Jeg oppfatter ikke at vi har et kriminelt gjengmiljø her. Vi har ungdommer som gjør det veldig bra, og så har vi noen som ikke har noe å gjøre. Det er der problemet ligger.

– Føler det i hjertet

Inn på Rasools kontor kommer en annen, engasjert far som kjenner lokalmiljøet godt.

– Det er forferdelig, sier Zahid Bhatti om skuddofferet.

En time etter intervjuet med VG kom nyheten om at 20-åringen var død av skadene.

– Mange av gutta er i sorg. Jeg vet de er triste og føler det i hjertet, sier Zahid Bhatti.

Han kjenner den unge mannen som ble skutt.

– Han er en god gutt. Han gir respekt til alle og er godt likt av alle gutta her, sier Bhatti.

ÅSTEDET: En 20-åring ble skutt utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo torsdag kveld. Han døde fredag. Her foretar politiet åstedsundersøkelser etter skuddløsningen.

Håper på rask pågripelse

Han var involvert i det forebyggende arbeidet blant ungdommer etter Prinsdal-drapet 10. januar i fjor, der Halil Kara (21) ble skutt og drept utenfor et gatekjøkken.

– Stemningen var amper rett etterpå, men vi klarte å dempe gemyttene. Moskeen og vi hadde lange samtaler med ungdommene og fikk dem på andre tanker, sier Bhatti.

En 21-åring er dømt for Prinsdal-drapet, to andre for medvirkning. Bakgrunnen skal ha vært en konflikt mellom personer fra Holmlia og Mortensrud.

– Den gang kom pågripelsene raskt. Det er viktig denne gang også, sier Bhatti.

– Meningsløst

John Christian Elden og Farid Bouras er bistandsadvokater til avdødes familie.

– Foreldrene er sønderknust og skjønner ikke hvordan deres sønn så meningsløst ble drept. Han har ikke gjort noe de vet som skulle sette ham i en risikosone, og det synes å være en tilfeldig gutt som er rammet, skriver Elden lørdag i en tekstmelding til VG.

Ingen er pågrepet etter skytingen. Elden skriver at foreldrene håper politiet får løst saken.

– De ber alle som kan ha opplysninger om å melde fra til politiet, skriver Elden.

– Ikke annet å gjøre

Rektor Trond Nilsen forteller om store grupper unge menn som henger rundt Lofsrud skole om kveldene. Han tror narkotika blir kjøpt og solgt i miljøet.

– Noen bruker, noen selger, noen henger bare med. Noen driver med kriminalitet, andre gjør det ikke. De går gatelangs fordi de ikke har annet å gjøre, sier Shahid Rasool.

Han mener utenforstående ikke har grunn til å føle seg utrygge.

– Ta meg som eksempel, da jeg holdt på med mitt på nittitallet. De eneste som hadde noen grunn til å frykte meg, var dem jeg hadde konflikt med. Aldri uskyldige mennesker.

EKS-FORBRYTER: Shahid Rasool var kriminell på nittitallet. I dag driver han et kampsportsenter på Mortensrud.

– Fantastisk sted å bo

Rasool prøver å trekke i tråder for å hjelpe unge menn til en jobb de kan leve av.

– De er gutter tidlig i tyveårene, pakistanere, marokkanere, tyrkere og somaliere. Når de søker lærlingplass eller jobb og har et utenlandsk navn fra Mortensrud, får de ikke noe.

VG møter mannen med det store, gråsprengte skjegget på kontoret på kampsportsenteret. Veggene er prydet med barnetegninger, kona serverer kaffe.

– Mortensrud er et fantastisk sted å bo. Ingen har noe å frykte her, sier Rasool.

Et belte fra Norges Thaiboksingforbund henger i et hjørne. Rasool er forbundets president. Fighters Gym har alet opp 57 norgesmestre, fem verdensmestre og to europamestre.

ENGASJERT: Rune Bredesen driver treningssenter på Mortensrud. Han mener det viktigste er å tilby unge menn lærlingeplasser og arbeid.

– Hyggelige og ålreite gutter

Shahid Rasool leier lokalene sammen med Rune Bredesen, som i 32 år har drevet treningssenteret Sport & Mosjon i underetasjen på Senter Syd på Mortensrud.

– Jeg kjenner ungdomsmiljøet, de er hyggelige og ålreite gutter. Men veldig mange har ikke jobb. Å få dem ut i arbeid, er grunnleggende, sier Bredesen.

Nær fire av ti er innvandrere i bydel Søndre Nordstrand, der Mortensrud ligger. 4,3 prosent av arbeidsstyrken i bydelen er helt ledige og 2,4 prosent delvis ledige, ifølge Nav.

Han har lenge ment at politiet skulle hatt en liten politistasjon på Mortensrud.

– For forebyggende arbeid er det avgjørende at politiet kjenner Per og Ali, sier Bredesen.