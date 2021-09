Norge gjenåpnet: − Som 17. mai igjen

Det er full fest flere steder i Norge etter at landet åpnet opp igjen klokken 16.00 – etter 562 dager med nasjonale tiltak.

VGTV var med da byrådsleder Raymond Johansen i Oslo slapp konfettien løs klokka 16.00. Sekunder etterpå ga han VGs reporter en klem.

– Nå kan vi klemme igjen!

Folk står like tett som på 17. mai i Oslo sentrum. Det er kort mellom folk som klemmer og smiler blidt.

Raymond Johansen klemmer VGs reporter.

Raymond Johansen virker nesten rørt over hva denne historiske dagen innebærer.

– Først og fremst så gleder jeg meg virkelig. Nå er det 562 dager siden Oslo ble nedstengt. Det at vi nå kan åpne opp for fullt... I dag tror jeg det blir mye feiring rundt i Oslos gater.

Selv skal Raymond Johansen i et bryllup.

– Da blir det kanskje dansing også, så det er mye å glede seg til, sier Raymond Johansen og smiler bredt.

Til folk i Oslo som vil bruke dagen til å feire, har Johansen følgende oppfordring:

– Oppfordringen er: Legg Oslo for deres føtter. Det er en fantastisk by. Det er kulturlivet, restaurantene. Nå må folk få lov til å bare være glade og bruke byen og vise den kjærligheten vi har vist denne byen nå for Oslos vedkommende, nå i mange måneder. Vi er klare, også her i Oslo, og jeg regner med resten av Norge er det også.

FEST: Gullkonfetti ligger strødd utenfor Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Tips oss om din feiring på 2200@vg.no

Tre venner på Youngstorget i Oslo hadde startet nedtelling. Etterpå oppsummerte de det slik:

– Det var som 17. mai igjen.

– Det er folkefest. Norge klarer jo ikke å komme til EM, så da blir dette det nærmeste vi kommer folkefest.

– Helt fantastisk. Vi legger bort meteren, men skal fortsette med Antibac. I kveld håper vi på nash hos Bent Høie. Det er drømmen, sier vennene og ler.

KONFETTI: Konfetti i luften utenfor hotellet The Hub.

Kulturminister Abid Raqia oppfordret folk til å ta tilbake kulturlivet. Han er i Venezia i Italia, men kommer hjem i kveld.

– Da vil jeg danse, men vet ikke hvor jeg bør dra. Så tips meg så jeg får danset og kanskje du vil danse med meg?

På hotellet The Hub var det klemmefest med flere tusen mennesker. Eier Petter Stordalen er strålende fornøyd.

– Jeg er stolt av folkene våre, av det de har stått i de siste 18 månedene og det de har klart å stelle i stand her på 24 timer. Det viser hvor viktig kultur er for folk, sa han til VGs reporter.

På fisketorget i Bergen sentrum har kommunen heist sitt offisielle flagg. Kommunen har bestemt at det ikke skal være noen kommunal markering og feiring i dag.

– Men byrådsleder Roger Valhammer har sagt at de vil ta dette igjen når pandemien er endelig over, forteller VGs reporter på stedet Frank Vidar Haugsbø.

Brannmennene som heiser flagget har ingen festplaner i dag.

– Det blir ikke mye feiring på oss. Det blir bare en markering. Vi er jo på vakt dette døgnet, sier flaggheiseren.

Til tonene av Nystemten fra en enslig trompetist på fisketorget markeres flaggheisingen. Stemningen på gateplan i Bergen er langt fra de jubelscenene vi ser i Oslo.