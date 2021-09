forrige

fullskjerm neste KLEM: Jonas Gahr Støre ga kona en klem da de kom ut av presteseremonien i Oslo domkirke søndag ettermiddag. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

Støres ektefelle har blitt prest: − I dag er det innafor å klemme kona mi

OSLO DOMKIRKE (VG) Søndag ble Marit Slagsvold (59), kona til Jonas Gahr Støre (61), formelt ordinert som prest. Den påtroppende statsministeren avfeier at det vil få en innvirkning på politikken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En liten folkemengde snegler seg rundt en blid Jonas Gahr Støre (Ap) idet han spaserer ut av domkirken i Oslo søndag ettermiddag. Flere sender anerkjennende blikk og ønsker han lykke til som ny statsminister.

Det er likevel ikke Arbeiderpartiets valgseier, hvilket gir Støre mulighet til å bli statsminister med Sp og SV i regjering, som er dagens begivenhet. Den samme uken som valget ble nemlig Støres kone, Marit Slagsvold, ordinert til prestetjeneste under en høymesse i Oslo domkirke.

– Det er kalenderens tilfeldighet egentlig. Dette kom nå på grunn av coronaen, det var litt forsinket, men jeg tenker at begge deler er store begivenheter, sier Støre.

fullskjerm neste SEREMONI: Totalt syv personer ble vigslet i Oslo domkirke søndag ettermiddag. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

– Samtidig er ting veldig vanlig hos oss. Vi har vært sammen i mange år, og har opplevd både oppturer og nedturer, legger han til.

Slagsvold selv er kortfattet, men åpenbart fornøyd:

– Akkurat nå er det et stort smil og hurra, sier den ferskordinerte presten, som dog har vært vikarprest i Uranienborg kirke siden januar.

Støre forteller at det var en mektig seremoni, og at han er stolt over ektefellen.

– Min første tanke var: «I dag er det innafor å klemme kona mi», sier han til VG.

Støre avfeier likevel at det kommer til å ha en innvirkning på politikken.

– Hun tar sine valg. Vi har et skille mellom kirke og politikk, men du tar jo med deg verdiene og holdningene, sier han.

Pugget årstall og bibelvers

I fjor ble det kjent at Slagsvold tok presteutdannelse ved MF vitenskapelig høyskole, noe Slagsvold fortalte om i et større intervju med henne og ektemannen:

– Jeg har tatt «profetveien», som folk med lang erfaring kan ta for å bli teolog – det er en litt kortere vei enn de unge må gjennom. Det har vært veldig gøy, men strevsomt. Det er så mye pugging av årstall og bibelvers, som man ikke er vant til lenger.

På det tidspunktet hadde Slagsvold enda ikke bestemt seg for om hun ville bli prest. Hun har tidligere utdannet seg innenfor kroppsorientert terapi og ignatiansk åndelig veiledning.

Slagsvold har også skrevet bøker om vennskap, sorg og relasjoner, og har undervist om kristen mindfulness ved det kristne retreatstedet Lia Gård i Koppang i Innlandet.

40 ÅR SAMMEN: Marit Slagsvold og Jonas Gahr Støre har hengt i lag helt siden de ble venner i 1981.

Støre har tidligere uttrykket skepsis overfor Dagbladet til at konas presteutdanning bygger broer mellom hans eget parti og KrF.

Marit Slagsvold og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums deler det samme etternavnet, og det er fordi sistnevntes mor og kona til Støre faktisk er tremenninger.

Det betyr at Trygve Magnus Slagsvold Vedum og det kommende statsministerparets sønner er firmenninger, har Aftenposten tidligere meldt.