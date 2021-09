TJENTE PENGER: Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i Sosialistisk Venstreparti og er innvalgt fra Troms.

Får gratis pendlerbolig – leier ut i Tromsø og Oslo

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har de siste seks årene tjent over 20.000 kroner i måneden i leieinntekter fra to boliger i byene han pendlet til – og fra. Samtidig har han fått gratis pendlerbolig fra Stortinget.

Publisert: Nå nettopp

Aftenposten kunne torsdag fortelle at Fylkesnes eier og leier ut en leilighet i Gamlebyen i Oslo, samtidig som han får gratis pendlerbolig fra Stortinget.

Han sier til avisen at han har 16.000 kroner i leieinntekter i måneden fra boligen i Oslo.

Nå viser det seg at han også har leid ut deler av boligen sin i Tromsø, som han kjøpte i 2015, og har pendlet fra siden.

– Vi har leid ut ett, og en sjelden gang to rom i leiligheten, i all hovedsak til venner som har trengt et sted å bo siden vi kjøpte den i 2015. Leiligheten har aldri vært leid ut i sin helhet, skriver Fylkenes i en e-post.

VG har bedt om et muntlig intervju, men Fylkenes vil kun svare skriftlig i en e-post via sin rådgiver.

Kan ha tjent en million

Fylkenes opplyser at han har tjent mellom 5000 og 6000 kroner i måneden på utleie av rommene i snitt disse årene.

Han sier at de ikke har en egen utleiedel, men at det er rom i en fireromsleilighet i Tromsø.

VG anslår at det kan bety inntekter på mellom 315.000 og 378.000 kroner i leieinntekt siden 2015 fra utleie i Tromsø, og ca. 1 million kroner fra Oslo-utleien, pluss eventuell verdistigning av eiendommene han har investert i (se regnestykke i faktaboks).

Fylkenes bestrider regnestykket, fordi han sier det ikke tar hensyn til utgiftene han har hatt på leilighetene, men ønsker ikke å kommentere hvor stor inntjening han har hatt som følge av utleie av de to boligene.

«Utover det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på min personlige økonomi.», skriver han via sin rådgiver i e-posten.

Regnestykke for leieinntekter Fylkenes oppgir ikke totale inntekter for utleie eller tidspunktet i 2015 da utleien startet. Hvis det var fra juni da eiendommen i Tromsø ble overdratt, så kan han til september 2021 ha tjent mellom 315.000 (5000 kr i måneden) og 378.000 kroner (6000 kroner i måneden) på utleie i Tromsø, mens han med en utleiepris fra leiligheten i Oslo på 16.000 kroner kan ha fått inn 1.008.000 kroner. Eller totalt maks 1.386.000 kroner pluss eventuell prisstigning på eiendommen i samme periode. Både i Oslo og Tromsø har det vært betydelig verdistiging i boligmarkedet i denne perioden. Regnestykket tar ikke hensyn til skatt på inntekt fra sekundærbolig, at utleien kan ha startet senere på året i 2015, renter på lån eller andre utgifter på eiendommene. Vis mer

KRITISK MOT BOLIGSPEKULASJON: Torgeri Knag Fylkenes har vært en sterk kritiker mot boligspekulasjon. Han sa forrige helg at det nå er slutt på moroa deres.

Ut mot boligspekulanter

Seneste forrige uke gikk Fylkesnes hardt ut mot boligspekulanter, da han i en valgdebatt i regi av bladet iTromsø kom med følgende uttalelse:

– Det er slutt på moroa for de som spekulerer i bolig, uttalte stortingspolitikeren.

– Du har gått hardt ut mot boligspekulanter så sent som forrige uke. Kan du forstå at noen synes at du fremstår som en boligspekulant selv?

– Jeg har selv vært sentral i å utvikle SVs boligpolitikk og står 100 % bak den. Min økonomiske situasjon har aldri påvirket mine politiske standpunkt, skriver Fylkenes i et samlet svar på flere spørsmål.

Han svarer det samme på spørsmål om han tror noen kan synes at det strider mot SVs verdier.

Fylkenes sier at Stortinget ettertrykkelig har slått fast at de har overholdt reglene for å få tildelt pendlerbolig, og at familien pendler mellom Oslo og Tromsø.

– Vi har utgifter på bolig i Tromsø og leiligheten i Oslo har vært utleid til langt under markedspris i Oslo, siden før jeg ble stortingsrepresentant, skriver Fylkenes.

NESTLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes ble valgt som nestleder i SV under landsmøtet i 2019. Her med partileder Audun Lysbakken.

Opplyste ikke

SV-nestlederen stemte for innstramming i pendlerboligregelverket i 2019, som ville betydd at man ikke fikk gratis pendlerbolig hvis man allerede eide en bolig nærmere enn 40 kilometer fra Stortinget.

Man ville heller ikke fått gratis bolig hvis man eide to boliger fra før.

Fylkenes har opplyst til Aftenposten at han ikke var i salen, men at han støttet forslaget som ifølge ham selv ville betydd at han måtte selge leiligheten i Oslo.

Han har ikke opplyst utleien i Tromsø til Stortinget.

– Forhold rundt utleie av deler av primærbolig er ikke noe Stortinget etterspør, men siden det blir stilt spørsmål om dette, vil jeg ta opp problemstillingen med Stortingets administrasjon, skriver Fylkenes via sin rådgiver.