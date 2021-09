FORSKER: Carina Henriksen ved Nord universitet.

Økende problem med unge som driver selvskading

Forsker Carina Henriksen gjorde flere funn da hun intervjuet unge om selvskading.

Hun står bak en sosiologisk studie ved Nord universitet og har snakket med unge mellom 23 og 32 år som enten skader kroppen sin eller har gjort det.

– De forteller at de opplever at stort press på å lykkes både med utdanning og yrkesvalg . Det er mye skam knyttet til selvskading og det kan også være selvforsterkende, sier Henriksen.

STØRRE PRESS: Elever og studenter opplever et helt annnet press i dag enn for noen år siden, ifølge forsker.

Samfunnet har endret seg

– Hvorfor er det mer press mot unge nå?

– Tidligere kunne du fint få deg en jobb og et godt liv uten utdanning. Det gjorde nok presset betydelig mindre på elever og studenter tidligere. Nå føler mange at de aldri vil lykkes med noe om de ikke får gode karakterer i alt. Det er litt det samme med kropp - med sosiale medier blir den perfekte kroppen pådyttet deg over alt, og selvskadere opplever skam med å ikke ha en kropp som er forenelig med

dagens vestlige syn på en flott kropp, sier Henriksen.

GODE KARAKTERER: Mange studenter tror de mislykkes om de ikke får gode resultater i alle fag, ifølge forsker.

Derfor gjør de det

Hun understreker at det er mye forskere ikke vet om selvskading og hvorfor noen helt konkret begynner med det.

– Vi vet at mange selvskadere deler opplevelsene sine på åpne og lukkede forum på sosiale medier. Det er både positivt og negativt, sier Henriksen.

Hun påpeker at det er positivt at selvskadere har noen å snakke med om det det opplever, men at det kan være negativt og selvforsterkende å være en del av et slikt fellesskap.

– Det kan være vanskeligere å bryte ut av mønsteret, sier Henriksen.

Også tidligere forskning har vist at det er flest unge jenter som starter med selvskading, men Henriksen sier det også skjer unge menn.

– Vi vet at det gjerne starter i tenårene og at det gjerne avtar i tjueårene. Vi vet at det er flest jenter, men også en del gutter gjør det. Vi vet også at noen eldre gjør det. Så det er farlig å generalisere.

Slik hjelper du en som sliter

Ett av funnene i studien er at mange av dem som skader seg er svært ensomme, at de har få å prate med.

– Prøv å prate med vedkommende. Noen sier at de startet med selvskading for å få bort en vond følelse i kroppen av at de ikke har det bra. At de ikke strekker til, at de er utsatt for press og at de er opplever mye skam, sier Henriksen.

Hun håper helsevesenet tar selvskading mer alvorlig i fremtiden. Og ikke minst møter unge pasienter på en god måte.

– Jeg har hørt flere historier om unge som blir møtt på en uprofesjonell måte, at de ikke blir tatt på alvor fordi skaden er selvpåført, sier Henriksen.

Trenger du noen å snakke med?