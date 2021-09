Gjenåpningen: Dette skjer med innreiserestriksjonene

Kravet om karantenehotell-skrotes og stengte grenseoverganger skal åpne. Helsemyndighetene har i tillegg anbefalt å fjerne karantekravet for barn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen har ennå ikke bekreftet akkurat når gjenåpningen blir, men nå vet vi mer om hvordan reisehverdagen blir etterpå.

Dette har de bekreftet at skjer:

Karantenehotell-kravet skrotes med gjenåpningen. Hovedregelen blir at du kan gjennomføre karantene i egen bolig eller annet egnet sted. Det vil fortsatt være et frivillig tilbud om hotell folk folk som ikke har noe sted å ta karantenen.

Testingen bygges ned: Teststasjoner opprettholdes i starten ved flyplasser med utenrikstrafikk og ved Svinesund og Storskog. Deretter blir det bare på Gardermoen, Svinesund og Storskog, før det i en tredje fase ikke vil være tilbud om testing på grensen lenger.

Åpningen av grenseoverganger: Stengte grenseoverganger på indre Schengen-grense vil gjenåpnes når grensekommunene har et testtilbud klart og det er utarbeidet god informasjon til de reisende om hvor og hvordan de skal overholde sin testplikt.

LES OGSÅ: Helsemyndighetene enige: Anbefaler gjenåpning ved månedsskiftet

Dette kan også skje

FHI og Helsedirektoratet har levert et faglig grunnlag til regjeringen hvor de også anbefaler flere andre endringer. Om dette skjer, får vi først svar på 12.30.

Helsedirektoratet og FHI er enige om at målet er å fjerne innreiserestriksjoner og innreisetiltak. Det vil de gjøre i tre faser.

I første fase anbefaler de at:

Barn under 18 år skal ikke ha innreisekaranteneplikt. De skal likevel oppfordres til å teste seg med PCR eller antigen hurtigtest tre døgn etter ankomst. Barns testplikt på grensen opprettholdes.

Reisende fra oransje områder skal ikke ha innreisekaranteneplikt.

Testing: Fjerne krav om test før ankomst, og test ved grensepassering for innreisende fra grønne og oransje områder (det generelle testkravet på grensen knyttes til ankomst fra et karantenepliktig område). De mener aranteneplikten og testkravet bør vurderes på nytt etter 3–4 uker.

Ut av karantene: Alle kan velge å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test syv døgn etter ankomst fjernes.

De understreker at det fortsatt skal være en beredskap for oppskalere både innreiserestriksjoner og innreisetiltak.

Helsedirektoratet vil altså at innreiserestriksjoner og innreisetiltak skal trappes gradvis ned i tre faser frem mot - og i - en normal hverdag økt beredskap. Disse endringene kan komme i den første fasen av nedtrapningen, mener Helsedirektoratet og FHI:

I første fase anbefaler også Helsedirektoratet at innreiserestriksjonene fjernes fra EØS/Schengen, Storbritannia og lilla land.

De anbefaler at man beholder innreiserestriksjonene fra grå land/land utenfor EØS/Schengen foreløpig, og at det gjøres en ny vurdering etter 3-4 uker. Det er rom for å oppheve innreiserestriksjoner for «enkeltgrupper med stor tilknytning til Norge», skriver de.

Helsedirektoratet vil også at karanteneplikten fjernes gradvis ved at den forsvinner for reisende fra EØS/Schengen/Storbritannia og lilla land, før de resterende grå landene.

De skriver at man vil trenge å ha beredskap for å kunne gjeninnføre plikt til innreisekarantene - og at det er hjemmel til å vurdere det i smittevernloven.

På sikt skal også alle testkrav fjernes. Helsedirektoratet og FHI anbefaler at også krav til innreiseregistrering fjernes gradvis, med test- og karantenekravet.

I første fase anbefaler Helsedirektoratet å fjerne krav om test før ankomst, og test ved grensepassering for innreisende fra grønne og oransje områder (det betyr at det generelle testkravet på grensen knyttes til ankomst fra et karantenepliktig område). Karanteneplikten og testkravet bør vurderes på nytt etter 3–4 uker, mener de.

Helsedirektoratet anbefaler også at koronasertifikatet videreføres så lenge det er behov for å kunne verifisere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom på grensen for å få unntak fra smitteverntiltak