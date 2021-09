STEMMER: Det har vært skolevalg over hele Norge de siste dagene. Dette bildet er tatt ved skolevalg i Oppegård i 2017, sist stortingsvalg.

Fem episoder du må huske fra skolevalgene

I kveld kommer resultatet av skolevalgene. I skoledebattene i forkant har det gått friskt for seg. Her er noen av episodene.

Av Ivar Brandvol

I går ble partiet Alliansen politianmeldt, etter at de dukket opp på Valler skole i Bærum og lokket med 500-lapper til elever for å si nei til coronavaksine.

Skolen arrangerte mandag skoledebatt, og i etterkant var det lagt opp til at elevene skulle snakke med representanter fra ulike partier i skolegården.

VAKTE OPPSIKT: Hans Jørgen Lysglimt Johansen fra partiet Alliansen dukket opp på en skole i Bærum, med kontanter til elevene.

Alliansen var ikke invitert, men dukket likevel opp.

– Vi tar helt avstand fra det de gjorde og skal anmelde forholdet, slår rektoren fast, ifølge NTB.

Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen skal selv ha deltatt aktivt i stuntet. Han sier til NTB at de ble invitert av elever ved skolen.

Fagforbundet måtte gå

Dette er ikke første gang det blåser friskt rundt skoledebattene og de påfølgende skolevalgene. Tidligere i valgkampen dukket Fagforbundet opp på en stand ved Sortland videregående skole. Det fikk en rekke av ungdomspolitikerne til å reagere sterkt.

– Alle ungdomspartiene, unntatt AUF, var enig om at interesseorganisasjoner ikke skal stå på stand under skolevalg. Vi gikk samlet bort til dem og sa at de ikke burde være her, men de mente at de fikk lov fra skolen, sier ungdomspolitiker for Unge Venstre, Vilde Sofie Nohr til NRK.

Føler seg stemplet som rasister

FpU’ere sier de stadig blir stemplet som rasister under skoledebatter, og har følt seg truet av elever. Rebecca Tansøy vil ikke (20) debattere på skoler igjen denne høsten. Det varslet hun rett før årets valgkamp:

PAUSE: Rebecca Tansøy (20) sier hun måtte ta et år borte fra politikken etter debatt på en Osloskole.

– Jeg har sagt at jeg ikke vil delta på skoledebatter i år. Ungdomspolitikk skal være gøy, men det er ikke det når sånt skjer, sa Rebecca Tansøy (20) til VG tidligere i høst. Hun refererte da til en episode på en videregående skole i 2019.

Anklaget AUF for løgn om ruspolitikk

I forrige uke reagerte Høyre på påstander fra AUF, som i skoledebatter sa at Arbeiderpartiet ikke vil straffe rusavhengige, til tross for at partiet stemte nei til rusreformen. Høyre mener AUF serverer velgerne blank løgn.

Dette ble avvist av AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø, som likevel vedgikk at de kunne vært mer presise i debattene.

AUF: Gaute Børstad Skjervø, nestleder AUF, vedgår at det kunne vært mer presist.

– Blir det riktig å si at Ap mener at rusavhengige trenger hjelp, ikke straff?

– Ja, Aps landsmøte sa at tunge rusavhengige skal ha hjelp, ikke straff. Det står seg godt at tunge rusavhengige må få hjelp og at forebyggingen må tillegges større vekt.

– Men det står ikke «tunge rusavhengige»?

– Nei, det kunne ha vært mer presist, svarte AUF-nestlederen.

Strid om formulering på Valle Hovin

Det ble også et verbalt basketak med etterspill på Valle Hovin Videregående skole i Oslo.

Der deltok blant andre Varin Hiwa, leder for AUF Oslo og Hassan Nawaz leder av Unge Høyre Oslo. Ifølge et videoklipp som Avisa Oslo referer til, sier han:

– Jeg tror det er mye bedre å snakke med elevene og spørre hvordan vi kan få en bedre innvandringspolitikk, ved å ta imot flere flyktninger, ha en human og rettferdig politikk, fremfor å rive av hijaben til uskyldige jenter, Arbeiderpartiet.

SKOLEDEBATT: Varin Hiwa er leder for AUF Oslo og reagerte sterkt på replikk fra Unge Høyre i en opphetet debatt på Valle Hovin videregående skole.

AUF reagerte sterkt på replikken, mens Unge Høyre mente replikken var trygt innenfor og korrekt – og henviste til et tidligere utspill fra Ap.

– Vi var triste etter debatten. Det kom flere unge jenter bort til standen vår og spurte om det stemte at vi ville rive av dem hijaben dersom Arbeiderpartiet vinner valget, sier Hiwa til avisen.

Husker du cannabis-krangelen?

RUS-BRÅK: Unge Venstre-kampanjen i 2019 skapte rabalder mange steder.

I 2019 ble det mye bråk rundt Unge Venstres kampanje i skoledebattene, om legalisering av cannabis. I tillegg til å henge opp plakater, delte ungdomspartiet ut klistremerker og pins med teksten «Legalize it». Flere steder reagerte både politiet og skoleledelsen.

I kjølvannet fortsatte diskusjonen om dette var et brudd på ytringsfriheten eller ei.

Kan gi en pekepinn, men ...

Skolevalget kan gi en pekepinn på hvordan stortingsvalget vil ende, men forsker påpeker at det finnes en generasjonskløft.

– Skolevalget er en fin indikasjon på hvor norsk politikk er på vei. Partier som er i vinden og gjør det bra, gjør det gjerne spesielt bra ved skolevalget, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

GENERASJONSKLØFT: Johannes Bergh, valgforsker: – De unge går i retning av de grønne partiene.

– Det er dessuten spennende med Senterpartiet og hvordan de vil gjøre det i skolevalget. De har jo fløyet veldig høyt, men sliter etter hvert på målingene, sier han videre.

Klima og miljø er den store saken som mobiliserer unge velgere. Dette gjelder både de yngste som skal delta på skolevalget, men også andre unge velgere. Det som man ser på partimålingene nå, er den videre utviklingen av det man så ved skolevalgene i 2019. Tendensen viste seg allerede i 2017.

– Det er et generasjonsgap mellom de unge og de voksne eller eldre. De unge går i retning av de grønne partiene som SV, MDG og Venstre, sier Bergh.