Arbeiderpartiet størst i årets skolevalg - Frp har mest fremgang

Arbeiderpartiet ble størst i årets skolevalg - partiet er størst tross kraftig nedgang siden 2017. Fremskrittspartiet er valgets vinner med en oppgang på 3,6 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet får 23,3 av stemmene av stemmene ved skolevalget 2021. Det er en tilbakegang på 4,4 prosent siden 2017. Partiet ender allikevel opp som landets største blant elever i videregående skoler, for fjerde gang på rad.

– Kjære AUF, vi har gjort det, vi har skrevet historie! sier AUF-leder Astrid Hoem til høy jubel fra ungdomspartiets valgvake da tallene kom.

– Vi er det eneste ungdomspartiet som har vunnet skolevalget - en, to, tre, fire ganger på rad! utbryter en fornøyd leder.

Det er Fremskrittspartiet (Frp) som går mest frem ved årets skolevalg. Partiet lander på 13,92 prosents oppslutning. Det er en oppgang på 3,66 prosent siden 2017.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) går tilbake i skolevalget. MDG får en oppslutning på 5.96 prosent, over sperregrensen ved stortingsvalg, men tilbake 0,8 prosent fra 2017.

Også Rødt går tilbake ved høstens skolevalg. Partiet får 4,6 prosent oppslutning, noe som er et fall på over ett prosent siden 2017.

393 skoler var påmeldt i årets skolevalg, som er det 17. i rekken av skolevalg.

Grunnet coronasituasjonen har flere skoler avholdt valget digitalt, og 273 av 393 har gjennomført valget elektronisk.

Resultatene fra skolevalget 2017: Arbeiderpartiet 27,8 prosent (-4,0)

Høyre 15,1 prosent (-1,2)

Fremskrittspartiet 10,4 prosent (-0,3)

SV 10,0 prosent (+ 2,5)

Venstre 7,4 prosent (+0,9)

MDG 6,8 prosent (0,0)

Senterpartiet 6,8 prosent (+1)

Rødt 5,7 prosent (+1)

Krf 3,1 (-0,1)

Piratpartiet 2,0 prosent (-2,0)

Andre 4,9% (+2,1) (Endringene er fra skolevalget ved Fylkestingsvalg 2015) Kilde: Norsk senter for forskningsdata Vis mer

– Jeg er så innmari stolt av hver og en av dere. Dette er en skikkelig lagseier, sier Astrid Hoem om Arbeiderpartiets valgoppslutning. Hun legger til:

– Og tusen takk til norske elever som viser at de vil ha en Arbeiderparti-leder regjering!

Ap-Leder, Jonas Gahr Støre, takker AUF for støtten.

– I dag er det jeg som snur takken tilbake til dere. Dere har stått på i skoledebatter, i valgkamper over hele landet. Det har vært tøft -- noen ganger for tøft. Noen av dere har tålt alt for mye av det dere ikke skulle tåle, men dere har stått på, sier Støre.

Statsministerkandidaten trekker frem at partiet skal jobbe hardt frem mot valget neste uke.

– Vi skal jobbe i de siste dagene inn mot valget, og det er AUF som kommer til å gi retning, fart og temperament i den valgkampen. Herfra og inn skal vi gi full gass, avsluttet Ap-lederen.

Ved skolevalget i forkant av stortingsvalget i 2017 var Arbeiderpartiet det klart største partiet med 27,8 prosent, mens Høyre på annenplass fikk 15, 1.

Miljøpartiet De Grønne sto støtt på 6,8 prosent, men i i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2019 gjorde de et brakvalg og endte på hele 10,8 prosent.