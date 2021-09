ÅSTED: Politiet gjorde grundige åstedsundersøkelser etter drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Ekspert mener Tengs-saken kan bli en av Norges største rettsskandaler

Birgitte Tengs-saken kan ende med en stor rettsskandale, mener rettsviter.

Av Lars Hægeland og NTB

– Om fetteren var uskyldig og det at han da har hatt en erstatningsdom over seg, er det mulig å kalle det for et justismord, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiS, Ola Johan Settem.

En mann i 50-årene ble denne uken siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

To år etter at Tengs ble funnet drept, ble hennes fetter dømt for drapet, men han ble i den påfølgende ankerunden i 1998 frifunnet av Agder lagmannsrett. Samtidig ble han dømt til å betale foreldrene til Tengs 100.000 kroner i oppreisning.

Etterforskningen av Tengs-saken kan vise seg å være en av de største rettsskandalene i norgeshistorien, mener Settem.

EKSPERT: Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Ola Johan Settem.

– Hvis det viser seg at den personen som nå er siktet, er den skyldige. Og det stemmer at politiet hadde en foranledning til å etterforske vedkommende mer grundig tilbake på 90-tallet, så mener jeg at det absolutt går inn i rekken av en av de største rettsskandalene vi har hatt, sier han til NTB.

Han utdyper videre til VG:

– Både det fetteren var utsatt for på 90-tallet, sammen med at de hadde ganske god foranledning til å etterforske personen som nå er siktet, tilbake på 90-tallet. Dette lot de være fordi de fokuserte for mye på fetteren, og den mulige gjerningsmannen har da potensielt gått fri i så mange år.

Settem mener det er viktig for politiets tillit at potensielle rettsskandaler og feil blir rettet opp.

– Man har jo ikke gitt opp å oppklare denne saken endelig, så om dette viser seg å være et gjennombrudd, kan det kanskje være et element som kan være med å opprettholde tilliten til politiet.

– Det er veldig viktig for politiet og rettssamfunnet generelt at man får rettet opp slike saker.

Han påpeker videre at det ikke finnes noen klare definisjoner av hva som regnes som et justismord.

POLITI: Ekspert på avhør og etterforskning Asbjørn Rachlew.

Politimetodene har endret seg

Politioverbetjent Asbjørn Rachlew regnes som en av de fremste ekspertene på avhør og etterforskning i Europa og har ledet arbeidet med å røske opp i avhørsmetodene norsk politi brukte på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet.

Han sier til NTB at feilene politiet gjorde i denne perioden er godt dokumentert og utelukker ikke at det kan komme frem flere detaljer i andre uoppklarte saker fremover.

– Det kan vi ikke utelukke. Det er en grunn til at vi måtte utvikle oss. Det er en grunn til at vi måtte ta et oppgjør, sier Rachlew til NTB. Han har skrevet doktorgrad om justisfeil i politiets etterforskning.

Rachlew tror det har vært en kulturendring i politiet som nå gjør dem mindre redde for å innrømme feil. Han opplever at det i dag er langt større åpenhet enn da han var etterforsker på 90-tallet.

– Det er ingen tvil om at norsk politi har hatt et paradigmeskifte fra en tilståelsesbasert kultur. Vi har adoptert det forskningsbaserte, mer informasjonsinnhentende avhøret. Men å si at det aldri vil skje feil i norsk politi igjen, det kan vi ikke og det er en skummel tanke.