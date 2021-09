TEST: Antigen-testing.

Selvtester rives bort: − Kan bli tomme i løpet av en dag

Halvparten av selvtestene for coronavirus som har blitt solgt på norske apoteker i år, ble solgt forrige uke. Apotekene melder om enorm pågang.

Tall Apotekforeningen har hentet inn fra norske apoteker viser at de hittil i år har solgt 58.200 såkalte antigen selvtester.

– Omtrent halvparten av testene ble solgt forrige uke, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekerforeningen.

Forrige uke ble det solgt nesten 6000 tester i Trøndelag, 7000 i Viken og 8000 i Oslo.

– Trøndelag er klart på topp per innbygger, og det vil jeg tro henger sammen med behovet for å teste seg blant studentene, sier Soldal.

Hurtigtestene som blant annet kan tas hjemme kalles antigen-tester, og kan ifølge FHI være alternativ til PCR-testene som brukes på kommunens testsentre i flere ulike situasjoner – for eksempel når det er viktig å få et raskt svar.

Antigen-testene regnes som mindre sikre enn PCR-testene, og ifølge FHI er det tilfeller der en bør ta en PCR-test i tillegg, både ved positivt og negativt svar – se faktaboks:

FHI: Så sikre er antigen-hurtigtester Antigen-hurtigtester har lavere sensitivitet og noe lavere spesifisitet enn real-time-PCR.

Sensitiviteten til antigentester er avhengig av mengden virus i øvre luftveier til personen som testes.

Flere uavhengige studier tyder på at de beste testene på markedet korrekt identifiserer over 90 prosent av de med virusmengder forbundet med stor smittefare, og over 80 prosent av smittede innenfor 1-2 dager før symptomstart til 5-7 dager etter symptomstart. Disse testene er derfor egnet til å påvise smitteførende personer, men ikke så gode for å påvise smittede.

Det forventes betydelig lavere virusmengde i øvre luftveier hos personer som er lengre ute i sykdomsforløpet, og da vil antigentester være mindre egnet. Antakelig er det særlig blant disse, samt i et kort tidsrom i starten mens virusmengden er på vei opp, at risikoen for falske negative testresultater med antigen-hurtigtester er noe høyere enn med PCR.

Et analysesvar gir et øyeblikksbilde. Man kan være i et tidlig stadium av infeksjonen og være smittet selv om man tester negativt (virus ikke påvist) i øyeblikket. Et slikt svar er derfor ingen friskmelding, og man skal derfor fremdeles overholde pålagt karantene.

WHO setter som mimimumskrav at hurtigtester skal ha minimum sensitivitet på ≥80 prosent og med høy spesifisitet ≥97-100 prosent, sammenlignet med PCR. Kilde: FHI og WHO Vis mer

FHI skriver videre at kvaliteten på antigentester varierer mye, men at de beste testene sannsynligvis har en spesifisitet på ca 99,9 prosent. Dette gjør at man i de fleste situasjoner kan stole på et positivt svar, skriver de videre.

– Kan tenkes det er en sammenheng

Mange byer hatt en oppblomstring av smitte siden skole- og barnehageoppstarten i midten av august, og nå meldes det om sprengt kapasitet og lange testkøer en rekke steder.

Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i apotekkjeden Boots Norge, forteller om stor pågang de siste ukene.

– Noen ganger går det så fort ut at apotek som har fått tester på lager kan bli tomme i løpet av en dag, fordi det har vært så stor pågang.

Thune forteller at apotekene har opplevd stor pågang de siste ukene, og mener at pågangen ser ut til å følge lokale smitteutbrudd.

– For eksempel i Bergen forrige uke. Vi fikk en ganske umiddelbar interesse for testene da smitten steg i byen, forteller hun.

– Jeg kan ikke uttale meg om hvordan testkapasiteten er i kommunene, men det kan jo tenkes at det er en sammenheng mellom deres kapasitet og pågangen hos oss, sier hun.

Dette sier FHI om når man kan bruke antigen-hurtigtester Antigen-hurtigtester er et alternativ til PCR-tester dersom: Behov for smitteavklaring i befolkning ved milde symptomer der svartid på PCR er over 24 timer

Behov for å raskt identifisere smitteførende personer og komme i gang med smittesporing, karantene og isolasjon, samt avklare smitteomfang ved smitteutbrudd.

Regelmessig testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, ved høy smittespredning i lokalsamfunnet, pga økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

Testing ved grensepasseringer, enten som supplement eller erstatning for PCR-test. Positiv antigentest ved grensetesting skal bekreftes med PCR test.

Annen testing for smittevern (f.eks av asymptomatiske nærkontakter) eller testing for coronasertifikat/adgangstesting FHI sier også: Et positivt hurtigtest-prøvesvar for personer som ikke har symptomer eller kjent eksponering for smitte, bør bekreftes med PCR test.

Hvis etterfølgende PCR-test er negativt, kan det konkluderes at antigen-hurtigtesten har vært et falsk positiv resultat og iverksatte tiltak kan reverseres. Kilde: FHI Vis mer

– Litt overraskende

– Pågangen er enormt stor. Det er både stor etterspørsel etter tester og spørsmål om hvordan selvtesting fungerer, sier Silje Ensrud, presseansvarlig i Apotek 1.

– Det er særlig de siste tre ukene vi har merket økt etterspørsel, noe som er litt overraskende med tanke på at kommunene har et gratis testtilbud, sier Ensrud.

Ifølge Ensrud var mange apoteker tomme for tester både før helgen og denne uken, men sier hyllene blir fylt opp igjen løpende de neste dagene.

PÅGANG: Silje Ensrud, presseansvarlig i Apotek 1 forteller om stor pågang de siste ukene fra kunder som vil kjøpe selvtester.

Hun forteller at mange foreldre kommer for å kjøpe inn tester til barna på grunn av smitte på skolen i barnehagen.

– Vi ser ofte at det er friske personer som spør om selvtest fordi de vil sjekke seg for sikkerhets skyld, og vi ser at de som er syke eller har symptomer heller går til legen eller teststasjon, sier hun.