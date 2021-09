OSLO-LOS: – Her er jeg med Oslo-losen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre smilende inn i mobilkameraet sitt. Ved siden av han i skolegården på Furuset skole står byrådsleder Raymond Johansen.

Støre om å stemme på partier «som har én sak»: − Må tenke seg om to ganger

ÅRVOLL/FURUSET (VG) Jonas Gahr Støre ønsker Rødt og MDG over sperregrensen, men mener likevel velgerne må tenke seg om når de vurderer partier «som har én sak».

Publisert: Nå nettopp

Med én uke igjen til valget kjemper partiene en intens kamp for å kapre velgere . Mens partimedlemmer står på stand og banker på dører, er politikerne ute på sine siste valgkampsoppdrag før valgdagen, og Ap-leder Jonas Gahr Støre har mandag tatt turen til Groruddalen sammen med byrådsleder Raymond Johansen.

På spørsmål om Støre vil at velgerne skal stemme for å sikre et sterkt Ap, selv om de kan være fristet til å stemme et parti som kan «holde Ap i ørene», svarer han:

– Jeg vil si veldig tydelig at det å velge partier som har én sak, ikke er hele svaret på hva som skal til for å lykkes. Hvis vi skal lykkes med klima, må vi også lykkes med arbeid, velferd og rettferdighet.

– Om man tenker "vel, vel, jeg stemmer på et parti jeg ikke tror kan gjennomføre, men det er en påminnelse om at det er viktig", mener jeg man må tenke seg om to ganger, legger Støre til.

Vil ha Rødt og MDG over sperregrensen

I september har Arbeiderpartiet ligget på 23,3 prosent på snittet av målinger, viser beregninger gjort av Poll of polls. Målingene viser også at det kan se dårlig ut for et flertall bestående av Ap, Sp og SV – Støres foretrukne regjeringskonstellasjon.

Une Bastholm, partileder i MDG, mener Støre og Arbeiderpartiet vil trenge hjelp fra MDG med klimapolitikken ved et eventuelt regjeringsskifte.

– Ingen velger hvilken tid en skal leve i. Vi er kommet til en tid nå hvor jeg mener vi ikke har noe valg, sier Bastholm til VG og understreker:

– Vi må sette all innsats inn på å bremse klimakrisen. Jeg vet at Støre og Ap har en del gode intensjoner i klimapolitikken, men det de trenger hjelp fra oss til, er å prioritere den, og i tillegg klare å bevege seg i oljepolitikken.

Nederst på stortingspartimålingene for september vaker både KrF, Venstre, MDG og Rødt rundt sperregrensen med mellom 4,0 og 5,1 prosent oppslutning. Sperregrensen på fire har stor betydning for hvor mange mandater partiene får inn på Stortinget, og stor betydning for om rødgrønn side faktisk får et flertall.

– Hvordan det vil fordele seg er ett av de spennende momentene frem til 13. september, sier Støre om at de fire partiene vaker rundt sperregrensen.

BUSSTUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tar en selfie utenfor en av kommunens «rosa busser», etter at de hadde fått en liten kjøretur med bussen opp til Årvoll gård.

– Hvem vil du ha over, og hvem vil du ha under?

– Jeg vil ha flertall for et skifte, men jeg tenker også at vi ikke skal ønsker våre motstandere vondt. Jeg ønsker meg ingen under sperregrensen. Jeg tenker at hvert parti kjemper for seg, og jeg håper at velgerne lytter og tar kloke valg.

– Men da vil du ha Rødt og MDG over?

– Jeg oppfatter at de ønsker et skifte, så det får jeg håpe får et uttrykk. Jeg mener det er riktig med en sperregrense, men samtidig kan du si at hvis alle kommer under grensen med 0,1, er det mange stemmer som ikke resulterer i mandater, sier han.

– Jeg har sagt hele tiden at dette valget ikke er over før det er over. Jeg tror at en av de største truslene mot å få til et skifte er at folk er hvis noen sitter og tror at det er gitt fordi meningsmålingene har vist det ene eller det andre. Her kan det svinge, og siste uken skal vi ta på stort alvor. Jeg tenker at den siste uken gir muligheter for oss, men det tenker også høyresiden.

– Oslo går foran

Under turen til Groruddalen får byrådsleder Raymond Johansen vist frem kommunale tiltak som Ap vil gjøre gjeldende for hele landet, og rundturen starter med en en svipptur med en av kommunens «rosa busser» – et dør-til-dør-kollektivtilbud for eldre – som Ap nå vil rulle ut nasjonalt.

Etter et kaffebesøk ved Årvoll gård går turen videre til Furuset skole, som også har et tilbud Støre vil overføre til resten av landet: gratis SFO til alle førsteklassinger.

I Oslo kommune får alle førsteklassinger tilbud om gratis SFO, mens noen bydeler også har et gratistilbud fra 1. til 4. klasse, som Furuset skole.

– Oslo går foran. De gjør ting her som er utløst av den politiske viljen i byen, sier Støre om gratistilbudet på skolen, sier Støre.

SKOLEBESØK: Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Furuset skole mandag. Nå vil han ha gratis SFO, som Furuset skole og andre skoler i Oslo har innført.

Gratis SFO til alle landets førsteklassinger er en av valglovnadene fra Arbeiderpartiet. På rødgrønn side er Rødt og SV for gratis SFO og Ap for gratis SFO i første omgang for førsteklassinger, mens Senterpartiet ønsker gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.

– Garanterer du at SFO vil bli gratis?

– Unger som står utenfor skolegjerdet, mens andre er inne på SFO er en oppskrift på klasseskille. Derfor: Ja, jeg kan garantere at vi skal følge opp vårt program. Men vi må gjøre dette stein for stein, så vi begynner med fem timer gratis SFO til førsteklassingene, og så får vi bygge det ut derfra.

– Måltider, da - skal dere ha det?

– Det er jo vårt mål vi at vi skal arbeide for et skolemåltid, men det har til nå vært noe kommunene følger opp selv. I Oslo har flere skoler selv tatt av eget budsjett for å gjøre det. Det er ikke veldig mye penger som skal til – dette kan handle om et brødmåltid.

– Rektoren her sa at et tilbud om mat var veldig viktig for å dra elevene til SFO. Har du tid til å vente med å innføre mat på SFO?

– Vi må legge til rette for at barna får gode måltider i SFO. Vi møter et Høyre som sier «det er mat eller kunnskap», og jeg sier at Høyre har mistet ordet «og». Det er mat og kunnskap.

ENGASJERT: Støre vifter energisk med en vifte han har fått av skoleelever ved Furuset skole.

– Høyresiden sier ofte at de ikke skjønner hvor du skal ta pengene fra hvis du skal gjøre SFO gratis for alle. Hva er svaret ditt da?

– Svaret er at hvis du prioriterer 7 milliarder i kutt i formuesskatten, så har du brukt penger du kunne brukt på noe annet. Dette er et av de formålene som ikke er veldig dyrt, men som har veldig stor effekt for veldig mange, og aller mest for de barna som virkelig trenger det, sier han.