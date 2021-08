STORSTILT AKSJON: En mann ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt på Brynseng i Oslo mandag kveld.

Brynseng-siktet: Tidligere dømt for grov vold og bæring av våpen

Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk etter skytingen på Brynseng i Oslo mandag kveld, er tidligere dømt en rekke ganger for vold, trusler og våpenlovbrudd. Han ble selv knivstukket på åpen gate i fjor sommer.

Publisert: Nå nettopp

Den siktede mannen ble senest løslatt fra soning i vår, da han hadde blitt dømt for vold mot en politimann og for å ha båret en pistol på offentlig sted i november i fjor.

Natt til tirsdag ble han pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 20-årene ble skutt nær T-banestasjonen på Brynseng i Oslo.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, men han erkjenner derimot de faktiske forholdene – altså at det var han som skjøt, opplyser forsvarer Torgeir Falkum til VG.

– Politiet kommer til å be om varetektsfengsling med fulle restriksjoner onsdag. Min klient godtar det. Han har vist at han ønsker å samarbeide med politiet, sier forsvareren.

Siktede og fornærmede har en relasjon, ifølge leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Metlid.

– Vi kan ikke si noe om hva som er selve foranledningen og motivet i denne skytingen, men vi knytter personene sammen. Så får vi se om de er kjent gjennom et kriminelt miljø eller ikke. Den siktede er kjent fra et kriminelt miljø i Oslo, sier hun til VG.

EN SKUTT: En mann ble skutt like i nærheten av T-banestasjonen på Brynseng mandag kveld.

Mishandlet og urinerte på mann

Den siktede mannen er dømt en rekke ganger, og fikk sin første dom allerede i tenårene. Han er blant annet domfelt for:

I dom fra 2016, da han fremdeles var tenåring, ble han dømt for uprovosert å ha slått en annen gutt i hodet med en softgun på fest. Han ble også dømt for å ha brukt hasj og for å ha gått rundt med en slåsshanske i jakken i Oslo sentrum. Han ble dømt til samfunnsstraff fordi han var mindreårig.

I 2017 ble han også dømt for vold etter at han sparket en politimann. Han ble også dømt for å ha oppbevart en startpistol som fremsto som en kopi av en Glock. Han ble idømt samfunnsstraff også her fordi han var mindreårig.

I 2018 ble han dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for en rekke lovbrudd. Det mest alvorlige forholdet var grov mishandling av en mann, hvor mannen i 20-årene slo fornærmede med en stein, sparket ham mens han lå ned før han deretter urinerte på ham. Han stakk også en pistol i munnen på den fornærmede mannen. Det var flere vitner til stede under mishandlingen, og et av dem ble slått av den siktede mannen da han forsøkte å gripe inn. Da politiet pågrep mannen to dager senere, fant de en uladd halvautomatisk pistol og flere patroner i vesken hans.

Han er også dømt for flere våpenlovbrudd, narkotikalovbrudd og brudd på legemiddelloven gjennom årene.

Ble selv knivstukket i fjor

I dommen som ble avsagt mot mannen i fjor, etter at han hadde gått rundt med en Luger pistol i Oslo sentrum, fortalte den nå drapsforsøkssiktede mannen selv at han hadde hatt en krevende oppvekst.

Han forklarte også at han hadde en rekke uvenner i det kriminelle miljøet som gjorde at han var redd for å bevege seg ute og derfor måtte beskytte seg.

BLE SELV KNIVSTUKKET: Den siktede mannen ble selv alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket utenfor denne baren i Oslo sentrum i fjor sommer.

Bare måneder før denne dommen, ble den nå siktede mannen selv alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket på åpen gate i Oslo sentrum.

En mann i slutten av 20-årene ble dømt for forholdet i juni i år. I dommen kommer det frem at knivangrepet var uten noen foranledning der og da, men at det var begrunnet i sinne over en tidligere konflikt mellom de to.

Forsvarer Falkum sier han er kjent med at hans klient har vært involvert i andre tidligere forhold, men ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere rundt dette.